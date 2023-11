Cancel-Wahn an Halloween

Genau wie zu Karneval treibt jedes Jahr auch an Halloween – insbesondere in den USA, wo das Gruselfest noch viel größer als hierzulande begangen wird – der Woke-Wahn immer irrere Blüten. Heutzutage wird nämlich überall Rassismus, kulturelle Aneignung, Verherrlichung von Gewalt oder auch Frauenfeindlichkeit und vieles mehr gewittert. Da weiß man gar nicht mehr, als was man sich überhaupt noch verkleiden darf.

Vor dieser durchgeknallten Wokeness im Endstadium sind auch Stars nicht gefeit. So zum Beispiel Khloé Kardashian vom berühmten gleichnamigen Familen-Clan: Genau wie ihrer noch berühmteren Schwester Kim wurde ihr nämlich „Blackfishing” vorgeworfen. Dabei handelt es sich nicht etwa um das Angeln von etwas dunkleren, sprich maximalpigmentierten Fischen, sondern laut „Stern” um folgende Todsünde: „Gemeint sind damit Promis, die eigentlich weiß sind und sich absichtlich an Attributen anderer Kulturen bedienen und alles tun, um öffentlich als Schwarze Personen wahrgenommen zu werden. Im Gegensatz zum Blackfacing wird hier zwar nicht einfach das Gesicht mit Farbe geschwärzt, die Lippen werden aber beispielsweise besonders betont, Künstler:innen tragen etwa Braids obwohl sie keine Afrohaare haben, bedienen sich am Slang Schwarzer Menschen, nutzen übermäßig viel Bronzer oder dunkleres Make-Up um die Haut etwas dunkler wirken zu lassen und vieles mehr.”

Welch ein Unding: Weiße geben sich schwarz

Die beiden Kardashian-Schwestern machten sich dieses unfassbaren Verbrechens schuldig, weil die eine es angeblich wagte, sich an Halloween – trotz blonder, glatter Perücke – angeblich wie eine Negerpuppe zurechtzumachen, während es von der anderen hieß, sie würde einen auf schwarz machen, indem sie ihren Teint künstlich dunkler färbt – wie unter anderem auch die Sängerin Ariana Grande. Im Großen und Ganzen wird den eigentlich weißen Damen also vorgeworfen, eine afrikanische Herkunft vorzutäuschen, ohne dabei jedoch tatsächlich Opfer von Diskriminierung zu sein, wie es „echten” Schwarzen angeblich ohne Unterlass widerfahre. Im Gegensatz zu diesen könnten die “Blackfisher” jedoch nach Lust und Laune wieder in ihre weiße Existenz zurückkehren, weshalb sie also nie echter Ausgrenzung ausgesetzt seien und sich so quasi über das grausame Schicksal Schwarzer lustig machen. So oder so ähnlich die krude Theorie, die ihrerseits nur so von Rassismus strotz und Schwarzsein mit ewigem Opfertum gleichsetzt, was ich hier jedoch nicht weiter ausführen möchte.

Freilich galt auch beim diesjährigen Halloween nicht nur Blackfacing als unentschuldbare Entgleisung. Enormer Anstoß wurde auch an der Kostümierung des ultrawoken wie ultraschwulen schwarzen Sängers Lil Nas X genommen: Trotz blonder Perücke beschuldigte man ihn freilich nicht eines „Whitefishings“, denn Rassismus gegen Weiße kann und darf es schließlich nicht geben; stattdessen wurde ihm Frauenfeindlichkeit zur Last gelegt, da er sich als blutdurchtränkter Tampon verkleidet hatte. In den Augen vieler Wokisten geht das gar nicht – denn als biologischer, wenn auch noch so tuntiger Mann habe er schließlich keine Periode und könne daher gar nicht nachempfinden, wie sich sowas anfühlt. Eine erstaunliche Logik in Zeiten der sexuellen Selbstbestimmung durch Sprechakt, in der doch vorgeblich jeder, auch biologische Männer, menstruieren und gebären kann und da doch immer mehr Männertoiletten mit Tamponautomaten ausgestattet werden ! Dieses Beispiel von angeblicher Diskriminierung ist besonders extrem, da es das ganze Ausmaß der Perversion dieses Empörungswahns zum Vorschein bringt: Denn selbst wenn jemand wie Lil Nas X gleich zwei Attribute (schwarz, schwul) einer „unterdrückten Person” mitbringt, so ist selbst er nicht vor dem Vorwurf der “Aneignung”, in diesem Fall der Frauenfeindlichkeit, gefeit.

Ozzy Osbourne und P. Diddy machen alles richtig

Ein Star, der es „richtig” gemacht hat und zeigt, wie es geht, ist hingegen Ozzy Osbourne: Der verkleidete sich als der schwarze Rapper Kanye West, vermied es dabei aber ganz geschickt, sich dem Vorwurf des “Blackfishing” beziehungsweise “-facing” auszusetzen, indem er sein Haupt einfach komplett hinter einer dicken Sonnenbrille sowie einem Tuch versteckte (obgleich noch seine sehr helle Nasenspitze erkennbar war).

Der ebenfalls schwarze Rapper P. Diddy sah sich umgekehrt natürlich keinen Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt; er durfte sein Kostüm aus dem Vorjahr allerdings nicht nochmals tragen (wer trägt auch schon zweimal hintereinander dasselbe?), da seine damalige Aufmachung als „Joker“, bekannt aus den Batman-Filmen, täuschend echt und daher einer Trademark-Verletzung gleichgekommen sei. Daher wechselte er einfach die Rolle, blieb jedoch beim selben Film – und ging dieses Jahr als Batman. Dass P. Diddy selbst schwarz ist, während sowohl der Joker als auch Batman bekanntlich weiß sind und er somit in weißen Gefilden fischt, stört so herum natürlich niemanden, im Gegenteil -, müssen wir Weiße doch eher froh sein, wenn sich ein Schwarzer – also ein Angehöriger der neuen “edlen Wilden” und vornehmsten Menschengruppe überhaupt – dazu herablässt, in die Rolle des bösen weißen Unterdrückers, als der er in Wokistan angesehen wird, zu schlüpfen.

Gewaltverherrlichung und Misandrie

Einen absolut unterirdischen Halloween-Fauxpas hat sich darüber hinaus die Schauspielerin Emily Hampshire geleistet, welche mit ihrer Verkleidung als Johnny Depp “häusliche Gewalt verherrlicht” haben soll. Damit nicht genug, verkleidete sich auch noch eine Freundin von ihr als Depps Ex-Frau Amber Heard, welche ihn einst wegen entsprechender Übergriffe verklagt hatte. Zwar wurde der Schauspieler in einem Prozess freigesprochen und somit komplett entlastet, doch das ficht die empörten Woke-Jünger nicht im Geringsten an – denn sonst hätten sie ja nichts mehr, worüber sie sich empören könnten. Der Shitstorm nahm wohl derart groteske Züge an, dass Emily Hampshire ihre Depp-Heard-Bilder aus dem Internet wieder herausnehmen musste.

Wer da meint, dass wenigstens die „Queen of Halloween”, Heidi Klum, die diesen kommerziellen Kostümkult mit ihren alljährlichen Parties zum gesellschaftlichen Höhepunkt geadelt hat, vor dem woken Wahnsinn sicher wäre, liegt daneben: Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz überraschten dieses Jahr als Pfau beziehungsweise dazugehöriges Ei – was vielen jedoch ganz und gar nicht passte: Das Eierkostüm sei für ihren Mann eine Demütigung und Erniedrigung sondergleichen, so der Vorwurf mancher Woko-Haram-Sittenwächter. Denn indem der arme Tom als Ei gehen müsse, werde er quasi gänzlich “enteiert”. Hier handelt es sich ausnahmsweise einmal um einen klaren Fall von Misandrie, also Männerfreundlichkeit, von der die meisten bisher sicher nicht einmal wussten, dass es sie in dieser Art überhaupt gibt.

All diese Beispiele veranschaulichen perfekt einen spätdekadenten und krankhaften Empörungswahn, bei dem einfach überall obsessiv irgendetwas “Diskriminierendes” erfunden wird, auch wenn es noch so an den Haaren herbeigezogen ist, und dann maximal skandalisiert wird. Es wirkt so absurd, dass es von Satire nicht mehr zu trennen ist – ist aber aus Sicht der Empörten leider bitterer Ernst ist. Es wäre schon fast lustig, wenn es nicht so geistesgestört und traurig wäre. In einem tatsächlichen Satire-Artikel hat übrigens die „Welt” diesen zeitgeistlichen Wahn überaus humorvoll aufs Korn genommen.