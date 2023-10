Chaco statt Uckermark? Spekulationen über einen heimlichen Landsitz Merkels

In Sean le Carnets Biographie ‘Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam’ findet sich folgende Passage: “Er kann es nicht glauben! Ja, im ersten Moment kann es der Chronist, der diese Zeilen schreibt, der über Merkels ‘Finten, Retraiten und Richtungsveränderungen’ jahrelang recherchiert, einfach nicht glauben! Ein Anruf am späten Abend. Am anderen Ende der Leitung ist ein Freund aus der fast vergessenen Zeit vor vielen Jahrzehnten am Gymnasium. Ein Freund, der jetzt im Schweizer Kanton Zug lebt und arbeitet. Er kenne jemanden, der über einen Landsitz in Südamerika Bescheid wisse, auf dem sich regelmäßig Angela Merkel aufhalte. Ein Landsitz, ausgedehnt und großzügig mit Pferden auf der Koppel und allem sonstigen Pipapo, über den sie offenbar verfügt, als wäre er ihr Eigentum. Nach einigen Tagen nimmt der Chronist zu diesem Jemand Kontakt auf. Eine solch unglaubliche Behauptung kann man nicht in die Welt hinausposaunen, ohne über hinreichende Anhaltspunkte zu verfügen. Ein Chronist muss solide arbeiten, nur so bleibt er glaubwürdig. Der Schulfreund gibt ihm die Informationen, die gerade ausreichen um den Jemand zu finden und um zu dem Jemand zu fahren. Jemand hat Kontakt zu irgendeinem der Menschen, die Merkel transportieren oder für Merkels Sicherheit sorgen oder beim Landsitz wohnen oder Arbeiten am Landsitz durchführen.”

Die Schilderung fährt fort: “Jemand öffnet dem Autor seine Wohnungstür, aber er bittet ihn nicht herein. Wie er später erfährt, hat der Jemand kurz vor dem Besuch mit dem Freund telefoniert und abgewiegelt. Jemand lächelt, aber angespannt. Er habe damit nichts zu tun und sei niemals dort gewesen. Man könnte ihm ja schriftlich etwas zukommen lassen. Jemand wird auf das Schreiben nie antworten. Man bohrt im Umfeld vom Jemand nach. Alles, was herauszubekommen ist, passt zur Geschichte. Allerdings kommt man mit vertretbarem Aufwand nicht an Beweise und Details heran. Doch der Jemand hat eine Sache nicht gemacht: Er hat während des kurzen Gesprächs nichts dementiert. Im Hinblick auf die Informationen, die vorliegen, kommt der Chronist zum Schluss, dass es stimmt. Es gibt keinen abschließenden Beweis. Es gibt nicht viele Details, aber die sich aufdrängende Folgerung ist, dass Merkel über mindestens einen Landsitz mehr als dem bekannten Ferienhäuschen in der Uckermark verfügt. Die häufig besuchten Kanarischen Inseln könnten für Angela Merkel nicht Urlaubsziel, sondern eher Umsteigebahnhof Richtung Südamerika sein. Am Ende des Jahres 2021 stellt sich noch die Frage, warum der Landsitz in einer so abgelegenen Gegend Südamerikas liegt. Man könnte sich tausend schönere Plätze für den Alterssitz einer Elder Stateswoman vorstellen als ein topfebenes und knochentrockenes Steppengebiet. Wenige Monate später spricht man in Europa von einen drohenden Atomkrieg. Da macht es sich als mutmaßliche Gutsherrin in Südamerika doch gar nicht schlecht.”

Soweit der Text aus der Biographie. Er reizt zum Weitergrübeln. Was könnte die Motivation der Altkanzlerin dafür sein, sich in einem der entlegensten Gebiete Südamerikas anzusiedeln? Wer die Geschichte von Angela Merkel genau kennt, weiß vor allem eines: Merkel ist eine Meisterin der Täuschung. Ein heimlicher Landsitz passt zu ihr und ihrer Entourage.

Der Chaco ist ein riesiges Trockenwald- und Savanengebiet, das sich über die Länder Argentinien, Bolivien und Paraguay erstreckt. Erst im 20. Jahrhundert wurde der Chaco teilweise urbar gemacht. Besonders in Paraguay spielt dabei die deutschsprachige Glaubensgemeinschaft der Mennoniten bis heute eine zentrale Rolle. Diese evangelische Glaubensbewegung bildete sich in der Zeit von Luthers Reformation im 16. Jahrhundert in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden heraus und praktiziert die Glaubenstaufe. Im Unterschied zur Kindertaufe setzt die Glaubenstaufe eine bewußte Entscheidung des Gläubigen voraus und wird deswegen meist nach der Pubertät durchgeführt. Zu Luthers Zeiten wurden die Mennoniten oft grausam verfolgt. Ein erratischer Zweig der Glaubensgemeinschaft übernahm bis zu seinem bitteren Ende für einige Zeit die Macht in Münster. Die Geschichte der Mennoniten ist geprägt von Einwanderung und Auswanderung, Flucht und Vertreibung, was dazu führte, dass sie heute verstreut über der alten und der neue Welt leben. Auch haben sich recht unterschiedliche Glaubensrichtungen ausgebildet. Es gibt heute strenggläubige mennonitische Gemeinschaften, die ähnlich wie die Amischen einheitliche Kleidung tragen und weitgehend auf Technik verzichten. Ebenso gibt es liberale Gemeinden, die fast jegliche Form moderner Technik von Fernsehen bis Internet nutzen und in diversen Berufen tätig sind. Traditionell bewirtschaften die Mennoniten landwirtschftliche Gehöfte.

Noch heute sprechen die Mennoniten im Chaco meist Deutsch mit einem Dialekt, der ihre ursprüngliche Herkunft erahnen lässt. Es ist ein Deutsch, wie es im westpreußischen Weichseldelta, südlich von Danzig, gesprochen wurde. Dort hatten sich zunächst Mennoniten aus den Niederlanden angesiedelt. Von der Weichsel wanderten viele Mennoniten in das von Katharina der Großen regierte russische Kaiserreich aus, weil sie in Preußen zunehmend diskriminiert wurden und verarmten. Dabei spielte auch die pazifistische Einstellung der Mennoniten eine Rolle, die ihre Rekrutierung für die preußische Armee ausschloss. Sie siedelten sich daraufhin am Dnjepr in der heutigen Ukraine an.

In den Zeiten Stalins war neben dem Kommunismus keine Ideologie und schon gar keine Religion in der UdSSR gut gelitten. Die kommunistische Zwangskollektivierung der Landwirtschaft tat ein übriges. Das führte Ende der zwanziger Jahre zu einer Auswanderungswelle der Mennoniten nach Südamerika. Im Chaco hatten sich kurz zuvor bereits Mennoniten aus Kanada angesiedelt. Als die Mennoniten einst in der Ukraine ankamen, fanden sie sich mitten im Russisch-Österreichischer Türkenkrieg wieder. Wenige Jahre nachdem die Russlandmennoniten im kargen Chaco eintrafen, brach dort auch noch der Chacokrieg zwischen Bolivien und Paraguay aus, bei dem es offenbar auch um dort vermutetes Erdöl ging. Vielleicht standen sich nicht

nur Bolivien und Paraguay, sondern dahinter ein wenig auch Standard Oil und Royal Durch Shell gegenüber. Weder die zwei Ölfirmen noch die Mennoniten fanden im Chaco jemals Öl. Was die Mennoniten fanden war eine große Not, die für die erste Siedlergeneration extreme Entbehrungen und oft den frühen Tod mit sich brachte. Nur eiserne Disziplin und protestantischer Arbeitseifer ließen die Gemeinschaft überleben. Auf den oft vorzeitigen Tod der ersten Generation, folgte die Not der zweiten und erst für die dritte Generation gab es ausreichend Brot, so erzählen es anschaulich die Nachfahren. Mit einer extensiven Viehzucht auf riesigen, Estancias genannten Farmen brachten es vielen Mennoniten im Chaco zu Wohlstand. Der eine oder andere von ihnen bereist seine Estancia heute mit dem eigenen Flugzeug. Auch die dortige Infrastruktur ist verglichen mit anderen Landesteilen Paraguays bestens in Schuss. Die mennonitisch Siedler erzeugen über drei viertel der Molkereiprodukte Paraguays und stellen damit einen wichtigen Wirtschaftsfaktor da.

Prominente Schutzsuchende im Chaco

Aber was macht nun Merkel in dieser Gegend? Dem Vernehmen nach verfügt sie bereits seit Jahren über den Landsitz; dessen Größe soll beträchtlich sein. Pferde soll es dort geben – und nicht nur ein oder zwei davon. Immerhin gab es vor über dreisig Jahren den Fall Wolfgang Weber, den man vielleicht als Parallele zum Fall Angela Merkel sehen kann. Weber war ein zeitweise recht erfolgreicher, langjähriger Manager bei der Südmilch AG. Der Konzern erwirtschaftete Milliarden, doch der Vorstand mit Weber an der Spitze agierte selbstherrlich und oft zum Nachteil des Unternehmens Südmilch.

Durch Bilanztricks und Immobilienveräußerungen wurden von den Vorständen die auflaufenden Verluste systematisch verschleiert. Mit einem betrügerischen Börsengang der Firmentochter Sachsenmilch sollte die Südmilch dann offenbar saniert werden. Der Skandal, in den auch der Heidelberger Bauunternehmer Roland Ernst verwickelt war, führte später zum erzwungenen Verkauf der Südmilch an die niederlänische Campina.

Ex-Vorstand Weber machte sich mit offenbar ausreichend viel Geld nach Paraguay davon, wo sein Vater Karl, ein vormaliger Molkereidirektor aus Heilbronn, seit den sechziger Jahre bei der Mennoniten-Siedlung Fernheim Land für das “Campo Weber” gekauft hatte. Bereits Ende der achtziger Jahre geriet Weber wegen dubioser Abschreibungsgeschäfte, die über den Chaco liefen, ins Visier der Staatsanwaltschaft in Stuttgart. Für einige Stunden saß Weber sogar schon im Gefängnis, bis die Südmilch AG 8 Millionen DM Kaution stellte. Die Bauern im Aufsichtsrat hielten treu zu ihrem Fänger. Zehn Jahre lange blieb Weber nach der Sachsenmilch-Pleite geschützt vor Strafverfolgung im Chaco, verkaufte sein Fleisch angeblich an McDonalds und hatte zwischenzeitlich die Staatsbürgerschaft von Paraguay angenommen. 2003 kam es dann für Weber zur versöhnlichen Heimkehr. Bereits vorher hatten Webers Anwälte wohl ausgehandelt, was für eine Strafmaß zu erwarten war. Mit zwei Jahren auf Bewährung kam er davon. Bereits vor Jahrzehnten wurde die Sachsenmilch nach dem Skandal von der Müller-Gruppe übernommen. Im Jahr 2023 fiel Müller schließlich auch die vormalige Südmilch-Marke “Landliebe” zu.

Die Frage, ob für Angela Dorothea Merkel bei der mumaßlichen Ortswahl ähnliche Überlegungen eine Rolle gespielt haben wie für den Schutzsuchenden Wolfgang Weber, ist natürlich nicht zu beantworten. Aus Sicht des deutschen Michels wäre es allerdings beunruhigend, wenn sich bewahrheiten sollte, dass Angela Merkel das Weite sucht – und das auch noch in dieser Entfernung . Weiß sie etwa, was da nach der von ihr gestarteten Masseneinwanderung und der von ihr eingeleiteten Energiekrise sowie dem Ukrainekrieg noch alles auf ihr Land zukommen wird?