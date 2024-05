Der Nahost-Konflikt (IV): Der Gazastreifen – Freiluftgefängnis oder Raubtierkäfig?

Ein beliebter Vorwurf gegen Israel lautet, es habe aus dem Gazastreifen „das größte Freiluftgefängnis der Welt“ gemacht. Das ist aus gleich mehreren Gründen falsch. Zum Beispiel Wikipedia definiert: „Ein Gefängnis ist eine Anstalt zur Unterbringung von Untersuchungs- und Strafgefangenen sowie Sicherungsverwahrten. Ein Gefängnis ist üblicherweise ein Gebäude, das von einer gesicherten hohen Mauer oder einem entsprechenden Zaun umgeben ist.“ Nichts an dieser Definition trifft auf den Gazastreifen zu.

Zunächst einmal gehört zur Definition eines Gefängnisses, dass es zu allen Seiten hin umschlossen ist. Das ist im Gazastreifen seitens Israel nicht der Fall. Die Situation ist von der geografischen Konstellation vergleichbar mit der Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden: Wenn Deutschland einen halbwegs gut gesicherten Grenzzaun zu den Niederlanden bauen würde, könnten die Niederländer problemlos über Belgien in alle Welt reisen. Erst wenn Belgien die Grenzen schließt, sind die Niederländer (abgesehen vom Seeweg und Luftweg) eingeschlossen.

Grenzzaun Ägypten-Gazastreifen

Der Luftweg stand den sogenannten „Palästinensern“ so lange mit dem Internationalen Flughafen Jassir Arafat offen, bis der Schmuggel von Waffen zur Ermordung von Juden überhand nahm. Gleiches gilt für den Seeweg. Erst dadurch, dass Ägypten seine Grenze zum Gazastreifen schützt, ist die Grenze zu Land komplett umzäunt. Hätte Ägypten keinen Grenzzaun zum Gazastreifen, wäre das Gebiet offen. Wenn man „Grenzzaun Gaza Ägypten“ googelt und auf „Bilder“ klickt, sieht man verschiedene Fotos dieses Zauns. Warum ist der Zaun der Ägypter so undurchdringlich? Warum will sich auch Ägypten gegen die sogenannten „Palästinenser“ schützen?

Momentan bereitet Ägypten einen Evakuierungsbereich vor, damit sich bei der bevorstehenden Terroristenjagd in Rafah die Zivilbevölkerung in Sicherheit begeben kann. Bezeichnenderweise errichten die Ägypter – laut dpa – um den Bereich herum eine Mauer, um die Kontrolle über die sogenannten „Palästinenser“ zu behalten und ein Einsickern von Terroristen nach Ägypten zu verhindern. Ägypten steht mit seiner Ablehnung der sogenannten „Palästinenser“ nicht allein da in der arabischen respektive muslimischen Welt: Kein einziges arabisches bzw. muslimisches Land will sie aufnehmen. Warum nur? Und warum fordern die Araber und muslimischen Staaten von Israel das, wozu sie selbst nicht bereit sind?

Bis zum 7. Oktober Reisefreiheit

Bis zu den Massakern der sogenannten „Palästinenser“ an unschuldigen Zivilisten am 7. Oktober 2023 herrschte eine weitgehende Reisefreiheit. Rund 200.000 sogenannte „Palästinenser“ aus dem Westjordanland und Gaza arbeiteten bis zum 7. Oktober 2023 als Pendler in Israel. Seit wann können Gefängnisinsassen frei zur Arbeit pendeln? Seit wann arbeiten Gefängnisinsassen für ihre Aufseher – noch dazu freiwillig und gegen Lohn? Jährlich begibt sich eine 6-stellige Zahl Patienten aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland nach Israel, um sich behandeln zu lassen. Eine Zahl aus dem Jahr 2013: Nicht weniger als 96.450 palästinensische Patienten plus Begleiter und nicht mitgezählte Kleinkinder reisten allein aus dem Westjordanland zur Behandlung nach Israel. In welchem Gefängnis können Insassen ohne Wachen frei ins Nachbarland reisen, um sich behandeln zu lassen? Und wer außer Israel behandelt seine eigenen Todfeinde?

Überflüssig zu erwähnen, dass die sogenannten „Palästinenser“ im umgekehrten Fall jeden Juden ermorden würden, wenn diese zur Behandlung in den Gazastreifen kämen. Warum hat die Terrororganisation Hamas, die sich zynisch „Gesundheitsbehörde“ nennt (diese absurde Bezeichnung wird von Staats- und Konzernmedien sowie antisemitischen alternativen Medien kritiklos übernommen), seit ihrer Machtübernahme 2006 trotz zig Milliarden Dollar aus Katar und der EU keine nennenswerte medizinische Versorgung aufgebaut? Offiziell hatte der Gazastreifen bis zum Oktober 2023 sage und schreibe 36 Krankenhäuser. Was leisten diese der Hamas unterstehenden Krankenhäuser, außer als Terrorbasen mit Erste-Hilfe-Station der Hamas zu dienen?

Luxus nur bei der Hamas

Millionen sogenannte „Palästinenser“ sind aus dem Gazastreifen und Westjordanland in alle Welt ausgewandert. Wie die “Deutsche Welle” fünf Tage vor dem Mega-Massaker in Israel berichtete, ist für eine Reise aus Gaza lediglich ein Visum des Ziellandes erforderlich. Auf dieser Webseite erklärt das Auswärtige Amt: „Für die Einreise nach Deutschland benötigen Palästinenser ein Visum. Die Art des Visums hängt von der Dauer des geplanten Aufenthalts ab. Möchten Sie also nur für kurze Zeit nach Deutschland, z.B. als Tourist? Oder planen Sie einen längeren Aufenthalt, z.B. für ein Studium? Hilfe bei der Frage, was für ein Visum für Sie das richtige ist, erhalten Sie durch den Visanavigator.“ Seit wann gibt es für Gefängnisinsassen Visa für die jederzeit mögliche Ausreise?

Im Gazastreifen gab es bis zum 7. Oktober 2023 Strände und Stadtviertel wie in einem mediterranen Urlaubsparadies. Überschüttet mit Milliarden Dollar, wie gesagt vor allem aus Katar und der EU, landeten alle Gelder allerdings komplett bei der Hamas, deren Chefs als einzige in sattem Wohlstand leben, während für die Bevölkerung nur Waffen und Propaganda übrig blieben. Viral ging ein Video einer alten Frau aus dem Gazastreifen, die die Hamas-Terroristen als Diebe bezeichnete, die in Saus und Braus leben, weil sie das Volk bestehlen. Versorgungslieferungen, die über Israel in den Gazastreifen gelangen, werden von der Hamas sofort gestohlen. Hunger und Armut im Gazastreifen gehen ausschließlich auf das Konto der Hamas (dieses Thema wird in einem der folgenden Teile dieser Serie vertieft werden).

Bei welcher Größe beginnt ein Gefängnis?

Der Gazastreifen ist etwa so groß wie der Landkreis Offenbach. Das ist ganz schön groß für ein Gefängnis. Die meisten Menschen auf der Welt haben entweder keine Motivation oder kein Geld für weite Reisen. Sie bleiben ihr ganzes Leben in ihrer Heimatregion. Wäre diese Region umzäunt, würden viele – aber nicht alle – ihre Reisefreiheit vermissen. Diese Reisefreiheit ist nur ein gradueller Unterschied zum Rest der Menschheit: Wer nicht genug Geld hat, kann keine Fernreisen finanzieren. Selbst ein Familienurlaub im Nachbarland ist in Deutschland ein Luxus, den sich immer weniger Menschen leisten können. Finanziell gesehen sind sie “Gefangene” ihrer Heimatregion.

Selbst der reichste Mensch der Welt kann – abgesehen von Kurztrips in den Orbit – die Erde nicht verlassen und andere Planeten besuchen. Eine Reise zum Mars ist so sinnfrei wie ein Urlaub in einem Astronautenanzug bei minus 150 Grad in einem Kühlhaus. Man würde nichts als eine Geröllwüste sehen und die Chancen, lebend wieder zurückzukommen, sind auch nicht attraktiv. Wir sind also alle „Gefangene“ der Erde. Das „Gefängnis“ Erde ist größer als der Gazastreifen oder der Landkreis Offenbach; aber den Unterschied ist lediglich graduell. Wir kommen hier nicht weg – und wir müssen alle sterben.

Raubtierkäfig ohne Gitterstäbe?

Der wichtigste Punkt zum Thema „Freiluftgefängnis“: Man stelle sich vor, es gäbe in Zoos plötzlich keine Gitter mehr um die Löwen und Tiger. Die Besucher würden schnell zu Raubtierfutter. Was passiert, sobakd es im Gazastreifen auch nur eine Lücke im Grenzzaun gibt, hat der 7. Oktober 2023 gezeigt: Hamas-Monster fallen über Unschuldige her und massakrieren sie auf bestialischste Weise. Ohne Grenzschutz wären alle Juden in Israel in kurzer Zeit tot.

Es geht bei der Grenzsicherung des Gazastreifens also überhaupt nicht darum, dass die sogenannten „Palästinenser“ nicht herauskommen, sondern dass Terroristen nicht nach Israel hineinkommen. Der Gazastreifen ist kein Gefängnis, sondern ein Raubtierkäfig für die mindestens 30.000 schwer bewaffneten Terroristen, die besessen von ihrem Ziel sind, alle Juden zu töten. Die große Mehrheit der Bevölkerung in Gaza unterstützt dieses Ziel – und muss daher mit den Konsequenzen leben.

Reisefreiheit mit Visum

Wer nicht im Gazastreifen bleiben will, kann ein Visum in Westeuropa oder den USA beantragen. Die Blockparteien Grüne, SPD, FDP, CDU, CSU und Linke begrüßen jede Beschleunigung der seit Jahren laufenden Auflösung unserer freiheitlich-demokratischen westlichen Zivilisation und ermöglichen für jeden, der es nach Deutschland schafft, neuerdings schon ab drei Jahren Aufenthalt die deutsche Staatsbürgerschaft.

Joe Biden erklärte jüngst, er wolle die sogenannten „Palästinenser“ in die USA einreisen lassen (Obergrenzen gibt es bei ihm nicht, siehe die Grenze zu Mexiko). In Deutschland winkt ihnen eine Karriere wie die der hochbegabten sogenannten „Palästinenserin“ Sawsan Chebli. Den Blockparteien bietet sich so die Möglichkeit, noch mehr Hass gegen Juden zu importieren. Werden sie sich diese Chance entgehen lassen?

In weiteren Teilen dieser Serie werden weitere Aspekte beleuchtet, unter anderem das Thema „Völkermord – Wer will hier wen ermorden?“, die Zwickmühlen des Guerillakriegs und eine mögliche (relativ) friedliche Lösung des Problems. Bisher sind in dieser Ansage!-Serie erschienen:

Teil 1: Auch Israelis sind Palästinenser

Teil 2: Israel ist alternativlos

Teil 3: Israel, Iran, Hamas – wer hat das Recht zur Selbstverteidigung?