Viele Zeichen, keine Wunder

2015 erschien Houellebecqs “Unterwerfung“. Ich weiß nicht, ob Merkel diese melancholisch verpackte Apokalypse gelesen hat. Verstanden hätte sie die Verheißung in ihrer gutmenschelnden Selbstgerechtigkeit sicher nicht. Und selbst wenn, hätte sie das naheliegende dünne Brett gebohrt. Mit dem heutigen Wissen um den Geisteszustand der Deutschen muss man feststellen, dass die Büchse der Pandora früher oder später auch ohne sie geöffnet worden wäre. Gewarnt wurde zuvor schon. Jahrzehntelang. Vergeblich.

2014 erschien Pegida in der “Zone”, zur Belustigung des westlich sozialisierten Bildungsbürgertums in karierten Kurzarmhemden. Eine “Islamisierung des Abendlandes“, vor der ausgerechnet die Ossis warnen zu müssen glaubten, konnte nichts anderes sein als ein erneuter Ausweis kolossaler Zurückgebliebenheit. Als die Demos nicht enden wollten, wurde die Seniorentruppe gesellschaftlich geächtet, medial geteert und gefedert. Susanne Kablitz, Gesicht der “Partei der Vernunft” und Mitglied der Hayelk-Gesellschaft, brachte sich 2017 um. Als das deutsche Feuilleton die Brisanz des im ernstzunehmenden Westen anzusiedelnden Geschehens erkannte, schickten die Wissenden ihre Deutungseliten ins Rennen. Die Berufsbeschwichtiger kolportierten vor allem persönliche Gründe für den Freitod. Allerdings legten die von Kablitz bekannten Aussagen und Texte mehr als nahe, dass es sich um eine Flucht vor der sich ausbreitenden gesellschaftlichen Hoffnungslosigkeit gehandelt hat. Sie war in ihren fundierten politischen Analysen auf einen Staat gestoßen, der sich von einem Garanten der Daseinsfürsorge unabwendbar in einen antifreiheitlichen Moloch verwandelt hatte. Ein systemisches Monster, das mit seinen genuinen Gelüsten in jeden noch so privaten Raum vordringt.

Freitode als frühe Indizien der Hoffnungslosigkeit

Ein Jahr zuvor war der Historiker Rolf Peter Sieferle aus dem Leben geschieden. In zahlreichen Büchern hatte er im Verhältnis von Staat und Gesellschaft eine omnipräsente politische Alternativlosigkeit diagnostiziert und vor der “Unvereinbarkeit von Masseneinwanderung und Sozialstaat” gewarnt. “Finis Germania” nannte er sein in kurze Skizzen gehülltes Vermächtnis. Es erschien ein Jahr nach seinem Tod im vorsorglich als „neurechts“ eingestuften Antaios– Verlag. Der “Spiegel” wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als das arrogant verrissene und erst dann in Massen verkaufte Buch aus seiner Bestsellerliste zu streichen und sich an die Spitze des posthumen Feldzuges gegen den Autor zu setzen. Allerdings hatte schon 2010 der Sozialdemokrat Tilo Sarrazin ganz ähnliche Erkenntnisse in einem Buch dargelegt, das so schlagzeilenträchtig wie zutreffend die Selbstauflösung Deutschlands vorwegnahm. Statt die in völlig offensichtlichen Zusammenhängen abgeleitete Supernova der erfolgreichsten europäischen Industrienation zu untersuchen und politisch zu reagieren, beschränkte sich die hiesige kulturmarxistische Dogmatik darauf, Sarrazin als spinnerten Verschwörungstheoretiker öffentlich aus dem Verkehr zu ziehen und ihn schließlich noch unter Mühen als Kuckuck aus dem SPD-Nest zu werfen.

Fast zeitgleich hatte sich Kirsten Heisig, Richterin in Berlin, nach schier aussichtslosem Kampf gegen die schon damals aufkommende jugendlich-migrantische Gewaltkultur in Berlin an einem Baum erhängt. Ein Sinnbild auch dies: Sucheinheiten fanden zwar ihr Auto, die nur wenig davon entfernt baumelnde Leiche aber wurde tagelang übersehen. Selbstverständlich kam auch hier die ideologische Kreativszene mit sofortigen Relativierungen um die Ecke. Diesmal entblödete man sich nicht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und die Groteske in die Welt zu setzen, Tilo Sarrazin hätte den Mord in Auftrag gegeben, um keinen Aufmerksamkeitsschwund zu erleiden. Solche geistigen Zwangsneurosen sind keineswegs gedankliche Ausgeburten Einzelner; sie bilden bis heute ein durchgängiges fanatisiertes Muster linker Eliten. Nichts, aber auch gar nichts ist zu absurd, um nicht als Blendgranate in die öffentliche Debatte “gegen Rechts” geworfen zu werden.

Der “Nazi” mit der Deutschlandfahne

Die aus dem propagandistischen Brutkasten von “Correctiv” gezogene Deportationslüge, die Tatsache, dass man einem Europaabgeordneten der AfD einen seit zehn Jahren bekannten chinesischen Spion unterjubelt, oder Frau Eskens jüngst im ORF herausgeschnauzte Gleichsetzungen von Geobbels und AfD haben alle dieselbe ideologische DNA. Dass es mit solchen Aktionen gelang, die AfD-Umfragewerte von 23 Prozent auf 15 Prozent zu drücken, also jeden Dritten ihrer Sympathisanten abspenstig zu machen, ist das Eine; die Frage, ob damit die Demokratie gestärkt und Deutschland geholfen wird, das Andere.

An die oben erwähnten Schicksale der Verzweifelnden musste ich angesichts aktueller Bilder denken; darunter ein Mitschnitt von der 1.-Mai-Demo in Berlin: Der geneigte Zuschauer darf beiwohnen, wie hinter Masken versteckte, linke Glaubensbrüder ihre alljährlichen Bekenntnisse zum Kommunismus skandieren und angesichts einer in Kreuzberg vom Balkon gehaltenen Deutschlandfahne schier in Rage geraten. Hätte “Bild” hierin nicht eine Story gewittert, hätte niemand erfahren, dass der sich penetrant zu seinem Land bekennende Herr, der sich zu Schwarz-Rot-Gold bekannte, 81 Jahre alt ist, sein Leben lang gearbeitet hat, zuhause seine demente Frau betreut und nun in der Hauptstadt bangen muss, dass seine postwendend heraufgeschriene Eliminierung als “Nazi” nicht vom schwarzen Merkelfanblock in die revolutionäre Tat umgesetzt wird. Er erhält sicher nicht den Polizeischutz, Dank dessen ein Herr Samad seit Jahren hier angesichts der Segnungen der grenzenlosen Religionsfreiheit am Leben gehalten wird.

Verlorene Seelen, biologische Testwesen

Ein weiteres in den sozialen Medien kursierendes Bild zeigt ein spindeldürres, regenbogenbestrumpftes Transgeschöpf mit Plüsch-BH, Neonshorts und Fluppe, das beklagt, dass es anderen so viel besser gehe. Auf die erstaunte Frage eines Reporters, ob Geld vor dem Verteilen nicht erst verdient werden müsse, ertönt ein grinsendes „Nö!“. Im Hintergrund läuft ein weiteres zombiehaftes Exemplar mit einer riesigen Antifa-Fahne durchs Bild. Die Körperhaltung erinnert an die weltweit viral gehenden Filme aus der Fentanyl-Hochburg Philadelphia. Solche verlorenen Seelen sind es, die zu Hunderttausenden die Bilder westlicher Großstädte beherrschen: Biologische Testwesen, antifaschistische Fanatiker, Drogenopfer. Überbleibsel eines Schlaraffenlandes, die im alles lähmenden süßen Brei stecken, für sich nach “Mehr!” rufen und davon überzeugt sind, als Auserwählte der Schöpfung auch “mehr” zu sein.

Was Herrn Boateng von “Muslim Interaktiv” angesichts solcher Bilder durch den testosterongefluteten Schädel geht, kann man nachvollziehen. Nun hat er es in einer Aufsehen erregenden Rede in Hamburg ins Mikro gebrüllt – weil er es kann. Schon morgen wird seine Ankündigung vergessen sein.

Und so wirft ein anderes Bild seine Schatten voraus. Es zeigt einen blonden, trotz Jogginghose fitnesstechnisch nicht in Bestform befindlichen Jugendlichen. Winselnd. Irgendwo in NRW inmitten von Beton auf die Knie gezwungen, von drei, vermutlich schon ihres Alters wegen schuldunfähigen, migrantischen Hoffnungsträgern. Unterwerfungsalltag. Nun ist er eben da. Und schon konvertieren die ersten Deutschen zum Islam. Auf verschiedene Weise. Die „Omas gegen Rechts“ voller Rührung über die eigene Güte. Die Mitarbeiter der Staatsmedien, indem sie das hegemoniale Streben des Islam nach einem weltweiten Kalifat ignorieren und lieber in ihren immergleichen Glaubenssätzen den universalen Multikulti-Schmelztiegel am Köcheln halten. Und die Schulkinder in Bielefeld, Bottrop und Bochum – sie freilich aus mehr pragmatischen Gründen. Man will einfach nicht ständig auf die Fresse kriegen, sondern zu den Gewinnern gehören.