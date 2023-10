Chrupalla-Anschlag: Ein “Versehen” der Staatsanwaltschaft und das Treiben der Zersetzungsmedien

Tagelang wurde Tino Chrupalla vor der Hessen-Wahl als Simulant verhöhnt und die Spritzenattacke von Ingolstadt als bodenlose Übertretung oder gar “Wahlkampf-Erfindung” hingestellt. Mit rechtsstaatsunwürdigen Methoden wurde zuerst die Darstellung, dass es einen Einstich gab, in Zweifel gezogen und sogar der entsprechende Arztbrief nach einem dubiosen polizeilichen Verhör des Arztes als irreführend zerpflückt, dann wurde – als eine Injektion feststand – hämisch darauf herumgeritten, der toxikologische Bluttest habe “keinen Hinweis auf Gift” erbracht. Motto: Kein Gift, nur ein Nadelstich – dann ist ja alles gut! Was will diese AfD-Heulboje eigentlich? Die Kampagnenmedien schafften es so, mit einer Melange aus Verdachtsberichterstattung und Desinformation, im Endspurt des Wahlkampfs vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern der AfD eine angebliche taktische Opferrolle anzudichten.

Zuvor hatten sie bereits Alice Weidel ins Lächerliche gezogen und gegen diese gerichtete Drohungen unter Berufung auf Aussagen des Bundeskriminalamts in Abrede gestellt – obwohl Weidel explizit von Schweizer Behörden gewarnt worden war; dass sie daraufhin ihre Wahlkampfauftritte abgesagt hatte und mit ihrer Familie nach Mallorca gereist war, gereichte ihren Feinden ebenfalls zum Hohn: Offenbar muss sich ein Politiker, dem nach dem Leben getrachtet wird, zuhause im Keller oder in einem Schutzbunker im Bayerischen Wald bei Wasser und Brot einsperren, und in diesem Fall nicht ins Ausland reisen.

Angriff nun offiziell bestätigt

Nun, nachdem die Wahlen gelaufen sind, plötzlich die Kehrtwende: Die politisch gesteuerte, weil weisungsgebundene Staatsanwaltschaft rückt in ihrer gestrigen Stellungnahme damit heraus, dass die bisherige Darstellung, Chrupallas Verletzung am Armbereich sei im Arztbericht nur Teil der Anamnese gewesen (also der bloßen Wiedergabe von Chrupallas eigenen Angaben zu seinem Zustand), falsch war: Tatsächlich handelte es sich dabei um die der Diagnose – also das, was der Arzt selbst in der Untersuchung festgestellt hatte. Demnach gab es eine frische Einstichwunde von mehreren Millimetern Tiefe, die zudem Blut auf Tino Chrupallas Kleidung hinterlassen hat.

Dies ist ein echter Hammer – denn jetzt zeigt sich, dass das, was im Fall eines linken Politikeropfers zu einem beispiellosen öffentlichen Aufruhr geführt hätte, sehr wohl bei Chrupalla der Fall war: Es gab einen definitiven Angriff mit einer Kanüle oder Spritze – und es ist nach wie vor völlig unklar, was sich dahinter verbirgt. Schlimmstenfalls könnte es sich um eine in der Toxikologie nicht ohne Weiteres nachweisbare Substanz tödlicher Wirkung handeln (etwa Methylquecksilber, womit es zuvor schon ähnliche Attacken gab); eine andere Möglichkeit wäre ein unbekanntes Nervengift. Doch auch, wenn man Chrupalla “nur” Biontech-Impfstoff, HIV oder sonstige Viren gespritzt hätte, wäre dies als Mordanschlag zu werten.

Stalinistische Methoden

Chrupalla selbst, dem es immer noch sehr schlecht geht und der sich vorgestern erstmals seit dem Angriff von Ingolstadt und seiner notfall- und intensivmedizinischen Behandlung zu Wort meldete, erhob schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Kleinlaut erklärte die Staatsanwaltschaft, sie “korrigiere” sich; dabei pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass hier mit geradezu stalinistischen Methoden nicht nur ein politischer Anschlag auf einen unbequemen Oppositionsführer vertuscht, sondern eine regelrechte Sabotage der Aufklärung betrieben wurde. Dieser ungeheuerliche Vorgang muss vom Staatsschutz aufgeklärt werden – und zwar unverzüglich, nicht erst dann, wenn – Gott bewahre – die etwaigen Folgen der Injektion bei Tino Chrupalla zutage treten.

Dabei gehört auch das Fehlverhalten von Staatsanwaltschaft und Polizei unter allen rechtlichen Blickwinkeln auf den Prüfstand, von einer möglichen Strafvereitelung im Amt bis hin zur gezielten Irreführung der Öffentlichkeit. Aufgearbeitet werden muss auch die Niedertracht der politischen Mitbewerber unter den “Vorzeige-Demokraten”, die ihrer ätzenden Menschenverachtung hier einmal mehr freien Lauf ließen Und auch der Presserat ist einzuschalten – wegen Victim Blaming vom Feinsten und schamloser Kampagnenberichterstattung fast aller “etablierten” Medien.