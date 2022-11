Claudia Roth will Preußen canceln: Der Deutschlandhass trieft aus allen Poren

Kulturstaatsministerin Claudia Roth scheint sich in ihrem Ressort demselben exterminatorischen Ansinnen verschrieben zu haben, das ihr Parteigenosse Robert Habeck in der Wirtschaft verfolgt: Alles Gewachsene, Wertige, Substanzielle, für das Deutschland ideell und materiell steht, zu zerstören. Roth soll nun allen Ernstes planen, das Wort „Preußen“ aus dem Namen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu streichen. Die Stiftung öffentliche Rechts, die sich als Verwalter und Hüter der Kulturgüter des ehemals mächtigsten deutschen Teilstaats versteht, dessen Existenz (und Name) – als Inbegriff des verhängnisvollen Militarismus – auf alliierten Beschluss 1945 hin final aus Deutschland getilgt wurde, kümmert sich seit 1957 um die Bewahrung dessen, was nach dem Zweiten Weltkrieg vom einstigen Haus Hohenzollern und Preußen übriggeblieben ist, und nimmt damit in der deutschen Traditions- und Identitätspflege seit nunmehr 65 Jahren eine besondere Rolle ein. Kein Wunder, dass sie damit seit jeher ein Dorn im Auge der grünen „vaterlandslosen Gesellen“ und Heimathasser ist, für die Deutschland allenfalls noch Siedlungsfläche und Habitat einer entwurzelten und bezugslosen, prekären Mischbevölkerung mit vorzugsweise islamischer Prägung sein darf.

So wie Roth seit jeher ihr ganzes Gewicht in die Waagschale wirft, um Traditionen und Kultureinrichtungen zu entweihen und zu versauen (zuletzt sichtbar bei der Kasseler documenta samt Antisemitismus-Skandal), so wittert sie jetzt die Chance, das Linken-Unwort „Preußen“ endlich wegcanceln zu können. Absurderweise wird sie in diesem Bestreben auch noch ausgerechnet von Stiftungspräsident Hermann Parzinger unterstützt. Dieser erklärte servil: „Unsere historischen Wurzeln sind uns wichtig und dennoch kann man die Frage stellen, wie eine der weltweit größten Kultureinrichtungen mit ihren zahlreichen internationalen Verflechtungen und Aufgaben dies in ihrem Namen besser sichtbar machen könnte“, sagte er. Jedenfalls wolle man mit Bund und Ländern über eine solche Änderung „reden”. Zudem will Roth jetzt auch noch dem Humboldt Forum seine Eigenständigkeit entziehen und es der (noch so genannten) Preußen-Stiftung zuschlagen – welchen Namen diese künftig dann auch immer tragen wird.

Möglichst viel Schaden anrichten

Für Parzinger gibt es allerdings durchaus „viele Schnittstellenproblematiken“, für die Lösungen gefunden werden müssten. Daher soll der im kommenden Juni auslaufende Vertrag von Generalintendant Hartmut Dorgerloh, nur für drei statt für fünf Jahre verlängert werden. Dessen Sprecher erklärte, sich nicht zu laufenden Vertragsverhandlungen äußern zu wollen. Von einer Übernahme des Humboldt Forums durch die Preußen-Stiftung habe man nichts gehört, sagte er weiter. Roth will ihre Änderungswünsche nun zuerst mit den Bundesländern besprechen. Für die „altgediente” Ex-Grünen-Chefin ohne jede berufliche (sieht man von einer Managementtätigkeit für Ton Steine Scherben ab) oder akademische Qualifikation ist das ihr übertragene Amt der Kulturstaatsministerin nichts anderes als ein gutdotierten Versorgungsposten, der ihr die Möglichkeit eröffnet, so viel Schaden wie möglich anzurichten.

Erst kürzlich sorgte sie für Entsetzen, als sie ankündigte, die Bibelinschrift am Tambour der Kuppel des nachgebauten Berliner Stadtschlosses im Rahmen eines „Kunstprojekts”

vorübergehend, am liebsten jedoch dauerhaft überblenden zu wollen. Die aus zwei Bibelzitaten zusammengesetzte Inschrift, die auf den Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. zurückgeht, bleibe erhalten, es werde „nur sichtbar gemacht, dass sich das Humboldt Forum mit ihrer Aussage kritisch auseinandersetzt“, hatte Roth zur Begründung der völlig sinnlosen Aktion gefaselt. Die Zitate seien „eindeutig eine politische Botschaft, die den allein von Gott abgeleiteten Herrschaftsanspruch des Preußenkönigs untermauert“, behauptete sie weiter. Die stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Dorothee Bär (CSU) hatte daraufhin zu Recht bemerkt, Roth habe die Inschrift „offenbar überhaupt nicht verstanden“. Diese Feststellung trifft allerdings auf nahezu alles zu, wofür Roth je politisch zuständig war. „Wenn sie sie jetzt verhüllen lässt, dann disqualifiziert sie sich vollends für ihr Amt“, so Bär. Es sei nicht Roths Aufgabe, „die Geschichte umzuschreiben und für die aktuelle ideologische Prägung ihrer Partei passfähig zu machen“. Doch, genau dies ist die Aufgabe Roths – die ihr allerdings nicht vom deutschen Wähler, sondern von den grünen Politkommissaren aufgetragen wird, die in Roth eine willige Vollstreckerin und Überzeugungstäterin gefunden haben.