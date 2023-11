Corona und die Folgen: “Der größte Skandal, den die Welt je gesehen hat”

Wolfgang Koydl, langjähriger Korrespondent der “Süddeutschen Zeitung”, der jedoch auch für solch renommierte Medien wie die “Washington Post” und die BBC tätig war, schrieb in einem Gastbeitrag für Roger Köppels Schweizer Wochenzeitung „Weltwoche“ denkwürdige Zeilen: „Es ist wahrscheinlich der größte Skandal, den die Welt je gesehen hat: Die Covid-Impfung, die Millionen Menschen aufgezwungen wurde – sie war für die Katz. Das sagen nicht unverbesserliche ‘Covidioten’. Das sagt die europäische Arzneimittelbehörde EMA: Der Impfstoff schützte weder vor Ansteckung noch vor der Weiterverbreitung des Virus. Wie auch? Dafür wurde er nie bewilligt, so die EMA. Alles ein großes ‘Missverständnis’“.

Unweigerlich drängt sich hier nun die Frage auf, wieso man diese Wahrheiten in einer ausländischen Publikation lesen muss? In welchem deutschen Mainstream-Medium ist dieser Skandal denn je wirklich thematisiert und angesprochen worden? Vielleicht in der “Süddeutschen Zeitung”, für die Wolfgang Koydl beinahe 20 Jahre lang geschrieben hat? Fehlanzeige. Darüber berichtet hatten einzig und allein alternative Medien – und die werden ja bekanntlich vom Polit-Establishment, das in Deutschland ja leider eng verhandelt ist mit den Mainstream-Medien gehören – als Verschwurbler und rechtsextreme Weltverschwörer abgekanzelt oder mit dem Warnhinweis “Desinformation” versehen. Den hehren einstigen Anspruch, als quasi vierte Macht im Staat wahrgenommen zu werden, haben diese Medien längst verspielt. Da erstaunt es wahrlich nicht, dass die Parole „Lügenpresse!“ bei kaum einer Demo fehlen darf.

Aus den Augen, aus dem Sinn

Als Faktum zu bezeichnen ist, dass alle Aspekte der Covid-“Pandemie” – die unselige Geschichte mit den Impfstoffen, die Verletzung der Bürgerrechte, das Verhalten der Politexponenten und so weiter – konsequent totgeschwiegen werden. Man soll “nach vorne blicken” und nicht mehr “drüber reden”. Ganz nach dem Motto: „Aus den Augen, aus dem Sinn!“ Es ist jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass dies diesmal nicht funktionieren wird. Denn im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um einen Skandal à la Wirecard oder Cum-Ex, sondern um einen gerade losgerollten internationalen Tsunami, der auch vor den Toren Deutschlands nicht haltmachen wird. Deshalb wäre die Bundesregierung in Verbund mit “ihren” Medien wahrlich gut beraten, sich der Verantwortung zu stellen und eine detaillierte, unabhängige Aufarbeitung dieses unsäglichen Desasters anzustoßen. Es nützt wirklich nichts, die Flasche zuzustöpseln, nachdem ihr der Flaschengeist bereits entwichen ist.

Je mehr anderswo die Aufarbeitung ihren Gang nimmt, stellt sich die Frage, wieso sich insbesondere in Deutschland das Establishment einer derartigen Aufarbeitung bis heute widersetzt. Die Gründe mögen vielfältig sein und teilweise auch als spekulativ bezeichnet werden; mit Gewissheit stehen dabei aber einige zentrale Fragen im Vordergrund, die das Agieren der politisch Verantwortlichen – schwergewichtig vor allem der beiden Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach – während der “Pandemie” tangieren. Wieso umgaben sich diese Minister mit ausgerechnet den Experten in Virologie, Epidemiologie und auch Ökonomie, die sich alle praktisch auf einer Linie befanden, während keinerlei konträre Meinungen Gehör fanden? Wieso wurden die Meinungen solcher Experten wie Professor Dr. Sucharit Bhakdi, Professor Dr. Andreas Sönnichsen oder auch Professor Dr. Stefan Homburg ignoriert und unterdrückt?

Ausgesuchte “Experten” lagen durchweg falsch

Eine Auflistung des “Hamburger Abendblattes” zeigte bereits am 12. April 2021, wo und wie die ausgesuchten „Bundesexperten“ in ihrer Beurteilung falsch gelegen hatten (die heute bekannten Folgen der Impfkampagne war da noch gar nicht eingerechnet). Es ist keinesfalls anzunehmen, dass die Gilde der Unerwünschten eine schlechtere Quote erreicht hätte; im Gegenteil.

Welche Rolle spielte der damalige Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, wirklich? Wie unabhängig war er denn in seiner Meinung? Hier sind erhebliche Zweifel angebracht angesichts des bestehenden Abhängigkeitsverhältnisses. Ein weiteres zentrales Kapitel der Aufarbeitung sollte auch zwingend den gesamten Bereich der Materialbeschaffung betreffen. Es versteht sich von selbst, dass die unendlich vielen Ungereimtheiten rund um die Beschaffung, Verteilung und Vernichtung der diversen Masken einer detaillierten Untersuchung bedürfen, wenn irgendwie Vertrauen wieder hergestellt werden soll. Das Gleiche gilt auch für die Schnelltests und die Beschaffung des Impfstoffes.

Es besteht Erklärungsbedarf

Keinesfalls außen vor gelassen werden sollte auch das Agieren der erst in zweiter Linie, aber maßgebend mitverantwortlichen Politiker. Stellvertretend sei an dieser Stelle der bayerische Ministerpräsident Markus Söder genannt: Mit Beginn der Pandemie war er einer der glühenden Hardliner, ein rigoroser Befürworter härtester Maßnahmen. Und kurze Zeit später entpuppte er sich als regelrechter Fan Adenauers, von dem ja bekanntlich der Satz stammt „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern“ – und drehte sich um 180 Grad. Auch hier gibt es nach wie vor Erklärungsbedarf.

Wenn wir nun die Post-Corona-Gesellschaft im Deutschland des Jahres 2023 betrachten, sehen wir den Scherbenhaufen, ja das Trümmerfeld, das diese “Pandemie” – präziser: das Agieren der Verantwortlichen – hinterlassen hat: Zerstörte Existenzen, zerbrochene Freundschaften, Familienzwiste schlimmster Art, wirtschaftliche Nöte sind bis heute überall sichtbar. Auch heute noch stehen sich Geimpfte und Ungeimpfte feindlich gegenüber. Gastronomen werden boykottiert, weil sie damals die G-Regeln angewandt haben; unvergessen ist der Frust der Ungeimpften, die von der Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen wurden.

Lückenlose Aufklärung tut not

Wie jedoch lassen sich diese Verwerfungen überwinden? Wie kann es zur einer Versöhnung kommen? Eben dazu bedarf es, wie eingangs beschrieben, einer lückenlosen Aufklärung und auch des Anerkenntnisses der Verantwortlichen, dass Fehler begangen worden sind, und im mindesten Fall eine Entschuldigung, wenn nicht juristische Konsequenzen Und selbstverständlich bedarf es einer Rehabilitation der medial und beruflich verunglimpften Personen, verbunden mit dem notwendigen Schadenersatz. Rechtliche Fehlleistungen gravierender Art müssen von der Justiz beurteilt werden. Als „Quasi-Gegenleistung“ kann erwartet werden, dass sich die Verunglimpften darüber Rechenschaft geben, dass sich die damals Verantwortlichen mit einer Situation konfrontiert sahen, der sie einfach nicht gewachsen waren. Es gab keinen Präzedenzfall für etwas Ähnliches seit den frühen 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dieser in der Tat wohl „größte Skandal, den die Welt je gesehen hat“ die Welt noch sehr lange beschäftigen wird, ja muss – gerade, da bereits Planspiele und Vorbereitungen für eine “nächste Pandemie” auf Hochtouren laufen und die Notstandspolitik in Deutschland, zumindest fiskalisch, offenbar zum dauerhaften Normalzustand gemacht werden soll. Es ist jedoch ein Unterschied, ob man sich diesem Skandal aktiv stellt, ihn aufbereitet und Wunden heilt – oder einfach die Augen verschließt, das Buch zuklappt und wartet, bis die Katastrophe hereinbricht.