Corona- und Impfdämmerung: Ein Netz von Lügen

Die immer neuen Fakten, die über die Corona-Politik der letzten drei Jahre ans Licht kommen, zeigen einen Abgrund an Lügen und verbrecherischer Verantwortungslosigkeit, der in diesem Ausmaß beispiellos ist. Da hatte – von den Massenmedien kaum beachtet, die mit dem Corona-Regime untrennbar verbunden sind – eine Janine Small, die Präsidentin für internationale Entwicklungsmärkte des Impfstoffherstellers Pfizer, vergangenen Monat im Europäischen Parlament mal so ganz beiläufig eingeräumt, dass die Corona-Impfstoffe überhaupt nie darauf getestet worden seien, ob sie vor einer Infektion oder der Weitergabe des Virus schützen würden. Sie wurden also auf den Markt geworfen und Milliarden von Menschen aufgezwungen, ohne dass man überhaupt Anhaltspunkte dafür hatte, dass sie vor dem Virus schützen, zu dessen Bekämpfung sie angeblich entwickelt wurden.

Doch mehr noch: Zu Beginn der Impfkampagnen wurde den Menschen eingeredet, mit der Verabreichung der Vakzine würden sie sich und andere schützen und damit einen heroischen, sogar lebensrettenden Beitrag zur Volksgesundheit leisten. Dies hat sich, wie fast alles, was seit 2020 verbreitet wurde, als glatte Lüge erwiesen. Im September hatte Sandra Gallina, die Generaldirektorin der EU-Kommission für Gesundheit und Lebensmittel, mitgeteilt, dass von Anfang an mehr als eine Impfung vorgesehen war. Das Wort „Impfung” sei hier „eigentlich irreführend“, führte Gallina weiter aus. Im Klartext: Eine unabsehbar lange Kette von Folgeimpfungen war also immer eingeplant. Auch hier wurde den Menschen zunächst eingeredet, sei seien nach zwei Impfdosen „vollständig“ geimpft (so auch der offizielle und behördliche Status). Dann wurde angeblich eine Drittimpfung erforderlich, um den „vollen Schutz“ zu gewährleisten. Inzwischen ist man bei der vierten Impfung angelangt, wobei man jedoch zumindest darauf verzichtet, noch zu behaupten, dass damit nun endlich der Endpunkt erreicht sei.

Totschweigen und Vertuschen

Von den furchtbaren Nebenwirkungen ist bei alledem noch nicht einmal die Rede. Diese werden von offizieller Seite weiterhin totgeschwiegen. Die eigentlich zuständigen Stellen verzögern die Veröffentlichung ihrer „Sicherheitsberichte” immer weiter. Und wenn es dann irgendwann gar allzu unvermeidlich wird, zumindest eine Simulation von Pflichterfüllung zu zeigen, werden kurzerhand die katastrophalen Realzahlen nach Kräften verschwiegen oder versteckt. Nähere Auskünfte verweigert man – weil daran angeblich kein „großes öffentliches Interesse“ bestehe. Was unter selbigem zu verstehen ist, legt offenbar die Politik oder das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) fest. Selbst wenn die gemeldeten Nebenwirkungen in vollem Umfang an die Öffentlichkeit weitergegeben würden, wäre dies nur ein Bruchteil der tatsächlichen Fälle. Da die meisten Ärzte den unvergüteten Zeitaufwand für deren Erfassung und die Verunglimpfung durch Politik, Medien und medizinisches Establishment scheuen, liegen nicht ansatzweise korrekte Zahlen über das ganze Ausmaß der Impfschäden vor.

Fakt ist jedenfalls, dass die Übersterblichkeit in der Europäischen Union im Juli 2022 um mehr als sechzehn Prozent zugenommen hat. Konkret heißt das, dass 53.000 Menschen mehr gestorben sind als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Eine vergangene Woche im Auftrag des Journalisten Boris Reitschuster durchgeführte Umfrage ergab, dass 23 Prozent der Befragten erklärten, nach einer Corona-Impfung „erhebliche Nebenwirkungen“ verspürt zu haben. Laut den offiziellen Daten gibt es lediglich bei 0,5 Prozent der Geimpften „Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen“. Die Kindersterblichkeit ist massiv angestiegen, es gibt Indizien für eine massive Steigerung von Krebsdiagnosen.

Lauterbachs Offenbarungen

Eine bereits im April veröffentlichte Studie mit fast 800.000 Teilnehmern hatte festgestellt, dass sich bei Corona-Patienten im Vergleich zu Nichtinfizierten keine Steigerung von Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen als Folge der Infektion zeigte. Genau diese Krankheiten gehören jedoch zu den am weitesten verbreiteten Nebenwirkungen der Impfungen. Eine Studie aus Basel ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, nach einer „Booster“-Impfung an einer Herzmuskelentzündung zu erkranken, 800-mal höher ist als bislang vermutet.

Unterdessen verbreitet der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach, ungeachtet aller gegenteiligen Erkenntnisse, weiterhin das Märchen von der segenreichen Wirkung der Impfungen: Am Donnertag behauptete er, mit jeder zusätzlichen Corona-Infektion (die es nach seiner eigenen ursprünglichen Impfpropaganda doch gar nicht geben dürfte), steige das Risiko von Langzeitschäden „leider auch für Geimpfte“. Deshalb brauche es „bessere Impfstoffe“, so der ewige Pharmalobbyist. Dis bisherigen Impfstoffe, die er seit Jahren als Allheilmittel angepriesen hatte, waren nun also offenbar doch nicht ausreichend. Selbstverständlich weiß inzwischen jedes Kind, dass es keine besseren Impfstoffe braucht, sondern einen redlichen, kompetenten und psychisch stabilen Gesundheitsminister – und vor allem endlich eine umfassende Aufarbeitung des katastrophalen Schadens, den Lauterbach in den 11 Monaten seiner bisherigen Amtszeit angerichtet hat.

Fulminantes Scheitern

Immerhin: Sein Würgegriff um die deutsche Gesundheitspolitik scheint sich indes mehr und mehr zu lockern. So verweigern sich immer mehr Bundesländer seinen völlig absurden Forderungen und immer neuen Katastrophenszenarien. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein wollen die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abschaffen, andere Bundesländer wollen nachziehen – weil die „Basisimmunität“ in der Bevölkerung inzwischen immens hoch ist und die aktuelle Omikron-Variante „in der Regel” (präziser: so gut wie immer) eben keine schweren Krankheitsverläufe verursacht. Allen hysterischen Warnungen zum Trotz und in völligem Widerspruch zu Lauterbachs Prognosen sinkt zudem die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland und Österreich immer weiter, ohne dass es zu der immer und immer wieder herbeiphantasierten Überlastung der Intensivstationen gekommen wäre – und dass, wo in der eigentliche Erkältungssaison eigentlich ein Anstieg an Atemwegsinfektionen (und damit auch Corona) zu erwarten wäre.

All diese Entwicklungen markieren ein einziges fulminantes Scheitern der kompletten Corona-Politik. Die einzigen Profiteure dieses ungeheuerlichen Skandals sind die Pharmakonzerne, die mit den mRNA-Impfstoffen Milliarden scheffeln und sich dabei sogar noch als Menschheitsretter aufspielen – obwohl die tatsächliche Tragweite der Impfschäden noch nicht einmal ansatzweise überschaut werden kann. Gegen juristische Folgen ihrer eilig zusammengemixten Vakzine haben sie sich mit Knebelverträgen gründlich abgesichert. Die Regierungen nehmen, möglichst stillschweigend, Abstand von immer mehr Corona-Regeln und versuchen, sich so unbeschadet wie möglich aus der Verantwortung für die von ihnen verschuldeten Verbrechen zu stehlen. Am Ende will es wieder niemand gewesen sein. Alle werden sich darauf berufen, falsch informiert worden zu sein und in „bester Absicht” gehandelt zu haben. Dafür haben am Ende Millionen von Menschen ihr Leben oder ihre Gesundheit eingebüßt.