Drehscheibe Türkei – Weißrussland: Der nächste migrantische Großansturm droht

Sanktionen, militärische und finanzielle Ukraine-Hilfen, Isolationsversuche: Was immer der Westen gegen Russland unternommen hat, es fiel letztlich nur auf ihn selbst negativ zurück; kein Wunder bei einer maximal unfähigen, von Gesinnungsethik und ohne jede Folgenabschätzung betriebenen aktionistischen Politik der Doppelmoral, für die vor allem die Berliner Horrorampel steht. Und weil dieselbe Politik auch in anderen Domänen nur zum maximalen Schaden der eigenen Bürger läuft – insbesondere was die Migrationspolitik und den faktisch nicht vorhandenen Außengrenzschutz anbelangt -, wird umgekehrt Europa zum leichten Opfer solcher Politiker, die sich auf macchiavellistische Staatskunst verstehen und Schwächen zum eigenen Vorteil ausnutzen – wie Putin.

So droht laut polnischen Sicherheitsbehörden ab dem heutigen Samstag ein von Russland und Weißrussland orchestrierter neuerlicher Migrantenansturm: Wie „Bild“ berichtet, soll die Airline Southwind ein strategischer Teil davon sein. Weißrussische Behörden kündigten an, die Fluglinie führe Direktflüge zwischen den größten Städten Weißrusslands und der Türkei ein. Der Preis betrage 195 Euro. Southwind will pro Strecke zwei Stunden kürzer fliegen als die unter EU-Sanktionen stehende belarussische Linie Belavia – weil ihr, im Gegensatz zu letzterer, der direkte Luftweg über Polen offensteht, während weißrussische Airlines den riesigen Umweg über Russland nehmen müssen.

Riesiges Schleuserpotenzial durch Tarn-Airline

Allerdings handelt es sich bei Southlines nur vordergründig um ein türkisches Unternehmen: Es ist zwar in Antalya angesiedelt, wurde aber kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges gegründet. Drei Flugzeuge und das Personal stammen von der Moskauer Fluggesellschaft Nordwind Airlines. Diese gehört wiederum dem russischen Unternehmen Pegas Touristik, das sich im Besitz eines russischen Ehepaares mit teils türkischen Wurzeln befindet. Vieles deutet darauf hin, dass Southwind nur deshalb gegründet wurde, um die Russland-Sanktionen zu sabotieren. Nicht einmal beim Namen gibt man sich große Mühe, diesen Umstand zu kaschieren.

Das polnische Innenministerium spricht von einem „exorbitanten“ Potenzial zur gezielten Schleusung illegaler Flüchtlinge nach Westeuropa über die neue Airline. Das polnische Sicherheitskabinett hatte bereits letzte Woche Erkenntnisse über die Verstärkung einer „hybride Operation“ von Russland und Weißrussland, um die Migrationskrise in Europa und vor allem Deutschland weiter zu verschärfen. Nach der Rückkehr des weißrussischen Diktators Alexander Lukaschenko vom Weltklimagipfel in Dubai gab es einen massiven Anstieg der Grenzverletzungen, während sich die Lage in Lukaschenkos Abwesenheit entspannt hatte. In Polen geht man davon aus, dass ein migrantischer Großansturm auch deshalb bevorsteht, weil sich in arabischen sozialen Netzwerken der Hinweis verbreitet habe, dass Deutschland strengere Asyl- und Grenzregeln einführen werde.

Asylpolitische Augenwischereien Deutschlands

Zu dieser Sorge besteht in Wahrheit natürlich kein Anlass: Die vermeintlichen Verschärfungen der deutschen Asylpolitik sind nichts als Augenwischerei. Tatsächlich wird diese Bundesregierung mit ihrer linksradikalen, auf maximale Ausweitung der Migration fixierten Innenministerin, einem zynisch-kaltschnäuzigen, taktisch dementen Kanzler und einem grünen Koalitionspartner, der Deutschland planieren will, niemals etwas entscheiden, was die Schwächung der Agenda des laufenden Bevölkerungsaustauschs schwächen würde. So werden Abschiebungen jetzt sogar noch weiter erschwert, weil auf Druck der Grünen beschlossen wurde, dass jedem Abschiebekandidaten ein Rechtsbeistand auf Staatskosten zur Seite gestellt werden muss (natürlich nur mit dem Ziel, seine Auskehrung zu sabotieren).

„Die Grünen haben damit das ursprüngliche Ziel, mehr und schneller abzuschieben, erfolgreich torpediert und SPD und FDP haben das geschluckt, um einen Erfolg vor Weihnachten verkünden zu können“, kritisierte “Migrationsexperte” Christoph de Vries (von der CDU, die unter Merkel die Misere erst losgetreten hatte). Die internationale Schleuser-Mafia und alle Glücksritter, die ihr Herkunftsland verlassen wollen, können also ganz unbesorgt sein. Deutschland bleibt sperrangelweit offen, schiebt kaum jemanden ab und steht auch den nächsten Migrationswellen mit politisch gewollter Hilflosigkeit gegenüber – notfalls ohne das Zutun von Putin und Lukaschenko. Obwohl diese die Einfallstore zur Destabilisierung Europas mit diebischem Vergnügen auszunutzen wissen werden. Verdenken kann man es ihnen nicht: Überall, außer in Deutschland, dient Politik nämlich vor allem Eigeninteressen.