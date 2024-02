Das Ende der Geschichte

Anekdotisches aus deutschen Führungsetagen: Staatsbesuch der deutschen Außenministerin Anfang 2023 in Finnland. In einem aus ernstem Anlass aufgesuchten Bunker verfällt Staatsgast Baerbock vor den Augen der erstaunten Gastgeber angesichts gelber Markierungen auf dem Boden plötzlich in ein begeistertes “Himmel und Hölle“-Gehopse. Kurz darauf weiß zuhause Universalminister Habeck vor Millionen besorgter Zuschauer nicht, was eine Insolvenz ist. Am Jahresende dann blickt er wie ein Schweinezüchter ins Uhrwerk eines rechtskonform aufgestellten Haushalts, gewährt aber dafür tiefe Einblicke in den eigenen Haushalt seiner Gefühle. Unentwegt teilt er seiner hormonell einschlägig disponierten Anhängerschaft mit, wie es ihm so geht. Wann ihm ein “Tinnitus” droht. Dass er sich „von der Wirklichkeit umzingelt“ sieht. Und warum er des Öfteren („Alda!“) einfach „keinen Bock“ mehr hat.

Schon in seinen Büchern mochte er die guten Wölfe und den überraschenden Stromausfall, bei dem man mit der Taschenlampe unter den Tisch kriechen kann. Das geht zu Herzen. Das ist, was uns gefehlt hat. Was sind schon Deindustriealisierung, Wohlstandsverlust und Straßengemetzel gegen Volksvertreter, die direkt einem Vorabendfilm von Rosamunde Pilcher entsprungen scheinen! Politik als infantil-pädagogisches Befindlichkeitstheater. Der Wählerauftrag – er endet als allumfassend angelegte, gut bezahlte Sendung mit der Maus.

Puzzleteile einmal beiseite gelassen

Man nehme sich die Puzzleteile mal beiseite. Da werden Gefährderansprachen gegen Terroristen durchgeführt. Armlängenabstände gegen Vergewaltiger empfohlen. Messlatten, Kaffeefilter und Holzgatteraufstallung gegen Ansteckung verordnet. “Gute-Kita-Gesetze” auf den Weg gebracht. In Videos demonstriert man das Händewaschen, und ein nationaler Hitzeschutzplan regelt das Aufsuchen von Schatten bei Sommerwetter. Auf Wumms folgt Doppelwumms und zur Erbauung tänzeln sich Abgeordnete durch TikTok. Die Betreuung in der Bundesverwahranstalt ist total. Und vor allem so total menschlich. Wer das alles nun kritisiert, übersieht freilich, dass diese Groteske ziemlich exakt die Fahrtrichtung der gesamten westlichen Welt widerspiegelt. Oben wie unten. Es ist also kein Zufall, wenn der (noch) stärksten transatlantischen Industrienation der Welt, an deren Haupteingang die Freiheit vor sich hin altert, aktuell ein Präsident vorsteht, dem ein Gericht seine demenzielle Unzurechnungsfähigkeit bescheinigt, ohne dass er Status als alternativloser (!) Kandidat der Demokraten für eine weitere Amtsperiode verlieren würde. Was anderes soll uns das signalisieren, als dass der Geisteszustand des US-Präsidenten keine sonderliche Rolle mehr spielt?

Spätestens an dieser Stelle ist ein Gedankensprung nötig – vom Alltag mit Hoppse-Lenchen, Scholzomat und Sleepy Joe zur Philosophie. Zu Norbert Bolz, den ich als eine Lichtgestalt unabhängigen Denkens seit einiger Zeit aufmerksam verfolge. In der Reihe „Audimax“ des “Kontrafunks” liefert Bolz eine ganze Reihe scharfsinniger Erklärungen. Es mag für den einen oder anderen anstrengend sein, dem Feuerwerk philosophischer Querverweise, den sprachlich ausgefeilten Wendungen, Zitaten und Prognosen über mehrere Stunden zu folgen. Daher ein knapper Versuch, das Wesentliche wiederzugeben.

Bedrohte Freiheit

Die nicht eben rosige conclusio vorweg: Bolz sieht die Existenz von Aufklärung, Freiheit und Würde des Einzelnen nicht als gesicherte Ausgangsbasis künftiger Gesellschaften, sondern als eine bedrohte Anomalie der Geschichte, die man bestenfalls noch verteidigen könne. Diese Rolle billigt er vorallem einer aussterbenden Spezies zu: Den Optimisten. Zunächst erklärt er aber, was Freiheit ist – und was nicht. Ein Dilemma sieht er in der Fragilität des Freiheitsempfindens. Bolz rammt dazu einige Sätze wie Pflöcke in den geistigen Raum: „Freiheit kann man nicht erklären, man muss sie erlebt haben! Nur wer die Freiheit liebt, kann den Begriff denken. Die Frage ob der Mensch frei sein kann, versteht nur der, der frei sein kann. Mit Menschen, die nie existenziell Liberalismus erfahren haben, kann man nicht über Freiheit diskutieren. Freiheit muss erlernt werden.“

Das Freiheitsgefühl und die damit verbundene Entfesselung der Kräfte ist also nur sehr wenigen überhaupt bekannt. Im Umkehrschluss heißt das, es gibt neben der freien würdevollen selbstverwirklichenden Existenz ein (viel weiter verbreitetes) vor sich Hinleben, sich Bescheiden, sich Führen- und Unterhaltenlassen. Solche Patientenbiographien fühlen sich gut und sicher an. Sie haben keine Auf und Abs. Sie werden von immer mehr Menschen als Normal- oder gar Idealzustand begriffen. Man entdeckt die hörige Genügsamkeit in mehr oder weniger militant vorgetragenen Kommentaren, die kritischen Geistern gern die endgültige Flucht ins Private, weg vom politischen Raum, vom Besitz, von Bewertungen, vom Wettbewerb, vom Engagement, vom Kapitalismus ans Herz legen. Die Freiheit außerhalb der eigenen Lebenswahrnehmung ist vielen nicht nur nicht vertraut; sie ist auch als aufklärerische Errungenschaft und Wert zunehmend unbeliebt. Denn Freiheit schafft Ungleichheit. Sie individualisiert und ruft beim Suchenden womöglich doch die eigene Abhängigkeit schmerzhaft in Erinnerung.

Demonstrieren für Worthülsen

Welten, von denen wir noch nichts wissen, werden aber nicht administrativ, sondern ausschließlich durch den freien Geist entdeckt. Der Verlust der Freiheit wäre also nichts Geringeres als das Ende der menschlichen Geschichte. Die wirkliche Freiheit, erinnert Bolz, entsteht vor allem im Zulassen der Freiheit des Anderen. Während die zum allgemeinen Sympathiekasten verklärte Demokratie nur die Gleichheit will, sichert nur der konkrete Rechtsstaat die nötige Bewegungsfreiheit. Demonstriert wird daher heute gern überall für die Worthülse “Demokratie“. Die Einhaltung des geltenden Rechts als Errungenschaft der Aufklärung steht dagegen so gut wie nie im Mittelpunkt. Grundrechte, gedacht als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat, sind massiv in Gefahr geraten. Die Gegner der Freiheit – der paternalistische Betreuungsstaat und das Diktat des korrekten Verhaltens – verstärken sich in einer verhängnisvollen Wechselwirkung mit der Bequemlichkeit der Schutzbefohlenen.

Die Patienten gewöhnen sich an ihre festgestellte Hilflosigkeit, ans Betreutwerden und an die innere Zufriedenheit. Der „breite gesellschaftliche Konsens“ gibt die Richtung vor: Fahre nicht Auto! Bleib zuhause! Überlege Dir, ob Kinder noch in die Zeit passen! Iss kein Fleisch! Heize mit Wärmepumpe! Spende Deine Organe! Denk an Deine Schuld! Stelle uns Deine Daten zur Verfügung! Finde Häßliches schön! Verzichte auf Grenzen! Besitze nicht mehr als nötig! Was Du brauchst, definieren und gewähren wir! Zeige Haltung und gehe auf die Straße, wenn wir Dir sagen, dass unsere Symbiose bedroht ist!