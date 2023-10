Das feige Schweigen der Feministinnen

Immer wenn man meint, unsere feministischen Schwestern könnten uns nicht noch mehr enttäuschen, legen sie noch einmal kräftig nach. Vor allem, wenn es um Kritik am Islam geht, verhalten sie sich sehr rücksichtsvoll – das ist für jene unter uns, die sich noch an die Achtziger erinnern können, besonders bemerkenswert: Damals wurden Christentum und Judentum von Feministinnen geradezu in Grund und Boden gestampft, patriarchalisch und frauenfeindlich wären sie. Obwohl beide Religionen zu dieser Zeit zumindest in ihren progressiven Strömungen bereits die Gleichberechtigung der Geschlechter durchgesetzt hatten.

Diese harsche Kritik am Eigenen, während der Islam mit Samthandschuhen angefasst wird, ist allerdings kein auf Deutschland beschränktes Phänomen. Das Argument vom Kopftuch als Befreiung vom Konsum- und Schönheitszwang ist auch in den USA durch Judith Butler populär geworden. Als in der Trump-Ära fast täglich Frauenmärsche stattfanden, wurde tatsächlich darüber diskutiert, ob eine Vertreterin von “my stealthy freedom” daran teilnehmen dürfe. Zur Erinnerung: Diese Bewegung protestiert gegen den Kopftuchzwang im Iran.

Kapitulation oder Faszination?

Kapitulation oder Faszination – man weiß es in Deutschland längst nicht mehr mit Sicherheit. Mit schöner Regelmäßigkeit brandet die Diskussion um Islamismus und Scharia heftig auf, wenn das Kind irgendwo auf der Welt wieder einmal in den Brunnen gefallen ist. Nach dem Attentat vom Breitscheidplatz, den Morden im Bataclan oder in der Redaktion von Charlie Hebdo. Die Enthauptung von Samuel Paty fanden alle Demokraten ganz furchtbar und selbstverständlich verurteilt man es, wenn jetzt auf Deutschlands Straßen unter “Allahu Akbar“-Rufen die Terrorakte gegen Israel gefeiert werden. Für einen kurzen Moment sind sich alle einig: Irgendetwas läuft zumindest in Teilen dieser Religionsgemeinschaft ganz furchtbar schief, wogegen dringend etwas unternommen werden muss. Es werden Verbote bestimmter Vereine erwogen und Aufklärungsprogramme an Schulen geplant. Mit “voller Härte” müsse man jetzt durchgreifen.

Solange, bis wieder irgendjemand “Wir dürfen jetzt nicht verallgemeinern!” oder “Rassismus!” ruft. Dann entweicht das Engagement so rasch wie die Luft aus einem porösen Luftballon. Man will schließlich niemanden kränken oder ausgrenzen. Und von eben dieser Angst sind auch Feministinnen betroffen. Das beginnt bei der feministischen Theologie, die keine kritischen Fragen an muslimische Vertreter stellt, etwa nach dem “Züchtigungsrecht” des Ehemannes an seiner Frau. Das Frauenbild des Islam wird generell nicht in Frage gestellt, obwohl es, um es diplomatisch auszudrücken, Gewalt gegen das weibliche Geschlecht begünstigt. Zu den Vergewaltigungen israelischer Frauen durch die Hamas schweigt man. So wie auch die Tierschutzorganisation PETA schwieg, als die Terrororganisation Naturschutzgebiete im Süden Israels in Brand steckte. “Bloß nicht anecken!“, lautet die Devise – egal wie viel Schaden und menschliches Leid angerichtet wird. Auch wenn niemand die Muslime in ihrer Gesamtheit anklagt: Allein schon der leiseste Hinweis auf ein Fehlverhalten ist tabu.

Bequemlichkeit und vorgebliche Toleranz

Ob es nun die Feministinnen betrifft oder die “Zivilgesellschaft” im allgemeinen: Es mischen sich die verschiedensten Motive für dieses wankelmütige Verhalten. Während bis 2015 noch relativ offen über die Lage muslimischer Frauen in Deutschland oder auch die Entstehung von Parallelgesellschaften gesprochen werden durfte, schlug in der Spätphase der Merkel-Ära die Stimmung plötzlich um. Bezüglich der Parallelgesellschaften war der Zug auch zu diesem Zeitpunkt schon längst abgefahren, und es war leichter, deren Existenz zu leugnen, als ihnen entgegenzutreten. Auch jetzt steht die Polizei auf Anweisung von oben oft hilflos daneben, wenn die Lage auf einer Demonstration eskaliert. Seyran Ates wies in einem Interview mit der “Welt” darauf hin, wie dringend hier Dolmetscher gebraucht werden, die nicht nur Arabisch beherrschen, sondern auch den Polizisten keinen Bären aufbinden.

In der Frauenfrage jedoch sieht es noch schlimmer aus, weil Feministinnen lieber alle Männer gleichsam verteufeln, als Unterschiede in der Mentalität von Europäern und Arabern beziehungsweise. Nordafrikanern einzuräumen. Kriminalitätsstatistik hin oder her: Gern lädt man zu solchen Diskussionen reizende junge Damen mit Kopftuch ein, welche dem Publikum versichern, wie sehr sie im Islam respektiert würden. Oder aber auch Vertreterinnen wie Sawsan Chebli, die selbst einen westlichen Lebensstil pflegen, aber permanent ableugnen, dass anderen Frauen gar keine Wahlmöglichkeit bliebe, als sich den Vorschriften der Scharia zu beugen. Dennoch wird diesen Damen gerne geglaubt; man belügt sich aus Bequemlichkeit und vorgeblicher Toleranz selbst. Derlei Islamromantik kenne ich sonst nur aus altrechten Kreisen, wo man den islamischen Kulturkreis für eine Gemeinschaft edler Beduinen und festlich geschmückter Frauen hält. In den Köpfen lebt zudem das Bild der Alhambra und der (manchmal) toleranten muslimischen Herrscher dieser Zeit unverändert weiter.

Die Frage, wie das zu Clans in Neukölln, den Szenen in der berüchtigten Silvesternacht von 2015 oder jetzt zur öffentlichen Vergewaltigung israelischer Frauen passt, stellt sich auch den Feministinnen nicht. Das Phänomen der Gruppenvergewaltigung, das den Machtanspruch der Eroberer auf die brutalste Weise demonstrieren soll, wird auch von den meisten Feministinnen weitestgehend ignoriert. Wenn Alice Schwarzer diese Themen in der “Emma” anspricht, wird sie als “Rassistin” verunglimpft. Da dachten in Ägypten sogar einige Männer fortschrittlicher und schützten während des Arabischen Frühlings ihre Mitkämpferinnen vor sexuellen Übergriffen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, diese Männer “Rassisten” zu nennen; sie taten einfach nur das, was aus ihrer Sicht anständig und richtig war. An deutschen Universitäten hingegen fordern Studentengruppen dazu auf, solche Übergriffe nicht mehr anzuzeigen, um keinen “Rassismus” zu schüren.

Die Männer vom Tahrir-Platz, welche sich schützend vor die ägyptischen Frauen stellten, hatten offenbar mehr Anstand und Vernunft als unsere Feministinnen. Diese reagieren verblendet und haben – so sie die Tragweite der sexuellen Übergriffe wenigstens im stillen Kämmerlein begriffen haben – nicht den Mut, ihr “tolerantes” Image aufs Spiel zu setzen. “Antirassistische” Bekenntnisse klingen natürlich besser in den Medien als die Aufforderung, nun endlich einmal Klartext zu reden. Diese Mischung aus Selbstbetrug, Feigheit und falscher Rücksichtnahme erweist sich längst auch in Deutschland als fatal. Und wenn man schon im eigenen Land den Mund hält, ignoriert man natürlich auch das Leid der Israelinnen. Mit dem Herzen ist man ohnehin schon längst wieder bei den Palästinensern.