Das sind also die “starken Themen”? CDU will bei Wahlsieg Bürgergeld umbenennen

Es ist eine Forderung, die so ganz zu einer Fake- und Alibiopposition passt: Zwei Jahre vor den nächsten regulären Bundestagswahlen (sofern es nicht infolge politischer Kernschmelze schon vorher zu Neuwahlen kommt) teilte die CDU mit, dass sie im Falle der Wiedererlangung der Regierungsverantwortung eine Umbenennung des “Bürgergeldes” anstrebt. Auch will sie eine “umfassende Überarbeitung” der Stütze und “das Prinzip des Förderns und Forderns wieder stärker durchsetzen und neu austarieren”.

Letzteres kann man getrost als Lippenbekenntnis abtun, so wie auch den Wackelkurs in der Migrationspolitik – denn dafür, dass das “Bürgergeld” (zuvor: Hartz IV) zu einer bedingungslosem Grundeinkommen geworden ist für die ganze Welt respektive jeden, der es nach Deutschland schafft, trägt die Union ebenso die ursächliche Verantwortung wie für die Politik der offenen Grenzen.

Allenfalls eine Umetikettierung

Am Ende wird also maximal eine Umetimkettierung stehen, doch ganz egal, welchem Namen das Kind am Ende trägt: Solange keine Umstellung aller Staatshilfen auf ausschließliche Sachleistungen erfolgt – und zwar nicht nur für migrantische Stützeempfänger, sondern auch für deutsche Langzeitarbeitslose nach Sozialgesetzbuch 2 – bei gleichzeitig deutlicher Anhebung der Lohnabstandsgrenze, damit sich Arbeit endlich wieder lohnt, so lange wird auch der Anreiz, Anstrengungen und Leistungen zu erbringen, niedrig bleiben wie eh und je.

“Wer arbeitsfähig ist und eine Arbeit aufnehmen kann, muss das auch tun. Und wer Unterstützungsleistungen bekommt, obwohl er arbeiten könnte, hat ebenfalls eine Bringschuld etwa in Form gemeinnütziger Tätigkeiten“, so CDU-“Überflieger” Carsten Linnemann laut “dts Nachrichtenagentur”. Dies vermittele den Eindruck, als habe jeder darauf einen Anspruch – “ganz egal, ob man selbst für sich sorgen kann oder nicht. Das aber ist falsch.” Wenn die CDU hinter ihren selbst hochgezogenen Brandmauern keine besseren Themen für einen dringend benötigen Politikwechsel findet, wird sich an ihrem traurigen Dahindümpeln nichts ändern.