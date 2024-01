Das war’s, FDP!

Es kam so wie befürchtet: Bei der FDP-Mitgliederbefragung hat sich eine knappe Mehrheit für den Verbleib in der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen ausgesprochen. “52,24 Prozent der Abstimmenden plädierten dafür, die Regierungsarbeit fortzusetzen, 47,76 Prozent wollten die Koalition verlassen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen erfuhr. An der Abstimmung beteiligten sich demnach 26.058 der rund 72.100 Parteimitglieder”, so die “Welt“. Das muss man sich reintun: An einer der wichtigsten, der möglicherweise existenziellsten Abstimmungen der Parteigeschichte nimmt gerade mal ein gutes Drittel aller Mitglieder teil.

Da gibt es nichts mehr schönzureden. Weit mehr als die Hälfte der abstimmenden FDP-Mitglieder ist nicht weniger “lost” als ihre Kollegen in anderen Parteien. Sie haben den Weg der Ampel in den Abgrund gewählt. Und eines verspreche ich euch: Ich werde die Tränen – nachdem man bei der nächsten Wahl an der 5-Prozent-Hürde gescheitert ist – so dermaßen genießen und auskosten… ihr könnt es euch nicht vorstellen! Wie kann man sich als FDP-Basis, die auf Bundesebene ohnehin nichts zu sagen hat, mehrheitlich nicht einmal an der Abstimmung beteiligen? Wie kann man zu dieser essenziellen Richtungsfrage bitte keine Meinung haben?

Spaltung offenbart – aber das ist nun auch egal

Lag es daran, dass Lindner ohnehin angekündigt hatte, die Koalition weiterzuführen, auch wenn die Basis dagegen gestimmt hätte? Aber was wäre das für eine Blamage für die “Vorzeigedemokraten” gewesen, gegen den Willen der eigenen Mitglieder weiterzumachen? Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich maßlos enttäuscht bin, dass man diese Chance hat verstreichen lassen… Wobei das knappe Ergebnis ja trotzdem miserabel ist und eine Spaltung in der Partei offenbart. Was aber auch ganz egal ist – weil die FDP einfach weg kann. Tschüss, und auf Nimmerwiedersehen!

Bitter ist das für die Leute, die sich bis zuletzt ihr Rückgrat bewahrt haben. Aber spätestens seit heute ist offiziell, dass Rückgrat- und Prinzipienlosigkeit von der Mehrheit in der FDP geteilt und offiziell mitgetragen werden. Und mitgehangen ist schließlich mitgefangen.