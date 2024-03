“Demokratieförderung” in den Betrieben: Die Rückkehr der Politkommissare

Die Perfidie, mit der dieser einer linksgrünen Ideologenclique in die Hände gefallene Staat seinen Würgegriff um Bürger und Unternehmen zieht und nach und nach alle Lebensbereiche einer Gesinnungskontrolle zum Behufe der Verwirklichung einer “unfreiheitlich-undemokratischen Grundunordnung” unterwirft, nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an: Neuerdings werden dubiose, von Steuergeld finanzierte Organisationen sogar in die Betriebe geschickt, um dort die Belegschaften in “Kursen für Demokratie” und gegen vermeintliche “Desinformation” zu schulen. Das Unterfangen schimpft sich – natürlich auf Englisch, um den internationalistisch-globalistischen geistigen Hintergrund zu bekräftigen – „Business Council for Democracy” und ist auf dem Mist der vorgeblich “gemeinnützigen“ Hertie-Stiftung in Tateinheit mit dem “Institute for Strategic Dialogue” (ISD) gewachsen, einer einst vom liberalen Verleger George Weidenfeld gegründeten, inzwischen ebenfalls stramm auf Linkskurs gezogenen Denkfabrik.

Bereits 2020 habe man Kindern erfolgreich dafür zu sensibilisieren versucht, wie man „Desinformation“ begegnen könnte (gemeint mit diesem Begriff ist heute bekanntlich alles, was offiziellen Narrativen und jeweiligen Regierungsverlautbarungen widerspricht); an den Erwachsenen sei dies jedoch vorbeigegangen, beklagte Sophia Becker von der Hertie-Stiftung. Deshalb hat man sich nun offenbar überlegt, wie man auch Erwachsene Menschen und im Berufsleben stehende Personen politisch indoktrinieren kann. All diesen soll nun beigebracht werden, wie man “Fake-News”sowie “Hass und Hetze im Internet” erkennen und dadurch “Demokratie und Weltoffenheit” stärken kann.

Inflationäre Etikettierung

Es sind immer dieselben Wortschablonen, deren bewusste Vagheit, willkürliche Interpretierbarkeit sowie rechtlich nicht objektivierbare Beliebigkeit in umgekehrtem Verhältnis zu ihrer neuerlichen Strafbewehrung und politischen Dauerpriorisierung stehen. Wie in allen unfreien Systemen der Geschichte, die ihre Repressalien stets mit wohlklingenden Motiven tarnten, wird auch die derzeitige immer bedenklichere Einschränkung der Meinungsfreiheit mit Scheinvergehen oder Regelverstößen verbrämt, die als Wieselworte und Gummidefinitionen nach politischem Belieben ausgelegt werden können. Selbst “unter der Strafbarkeitsgrenze“, also bei explizit vom Grundgesetz gedeckten Aussagen, erfolgt eine immer inflationärere und hemmungslosere Etikettierung als “Hass und Hetze“.

Das Ziel des Unterfangens ist am Ende, dass sich Bürger noch mehr auf die Lippen beißen und zweimal überlegen sollen, bevor sie das, was sie fühlen, spüren, für wahr und richtig halten, tatsächlich aussprechen. Die Schweigespirale wird durch Einschüchterung weitergedreht. Bevor jemand aufzumucken wagt, soll ihm klargemacht werden, dass er sich im Bereich der “Desinformation“, “Delegitimierung” und “Demokratiefeindlichkeit” bewegt. Die Ironie in diesem Orwellschen Alptraum besteht darin, dass hier zumeist just diejenigen vor Desinformationen schützen wollen, die sie selbst verbreiten.

Gehirnwäsche für Mitarbeiter, bevor sie dank grünem Wirtschaftswunder gefeuert werden

Die “Business Council for Democracy“-Kurse ziehen sich über jeweils acht Wochen hin und finden online statt. Während die Nachfrage zunächst nur spärlich gewesen sei, steige sie – welche Überraschung – seit dem „Correctiv”-Propagandamärchen vom angeblichen rechtsradikalen Geheimtreffen in Potsdam, wo Massendeportationen erörtert worden seien, rapide an. Vor allem seit den Massendemonstrationen „gegen Rechts“ habe der Zulauf zugenommen, so Becker. Inzwischen hätten sich 125 Unternehmen im „Business Council for Democracy“” zusammengeschlossen – darunter große Konzerne wie VW, TUI oder Continental, aber auch viele Mittelständler. Die “Sorgen der Unternehmen” wegen Hetze und Fremdenhass seien in West- und Ostdeutschland gleich, behauptete sie. Dass etliche der teilnehmenden Firmen derzeit massenhaft Stellen abbauen und Deutschland verlassen, aber nicht wegen “Hass und Hetze” oder gar der AfD-Zuwächse, sondern wegen der autodestruktiven Klima- und Energiepolitik der Ampel, ist bei den Veranstaltungen offenbar kein Thema. Bevor sie dann gefeuert werden, können sich die Belegschaften wenigsten noch einen moralischen Persilschein als geschulte Musterdemokraten abholen.

Man muss sich das klarmachen: Auf Grundlage einer von vorne bis hinten erlogenen “Wannsee-2.0.”-Geschichte, die als einzige alle Charakteristika realer Fake-News aufweist, wollen Unternehmen – ganz im Ungeist von Regierung und Verfassungsschutz – ihre Mitarbeiter gegen Fake-News sensibilisieren – und sich auch noch in deren politische Meinungsbildung einmischen, die sie nichts angeht.

Potentiellen Dissidenten die Folterinstrumente zeigen

Die mitschwingende Unterstellung, dass erwachsene Menschen nicht zu eigener Meinungsbildung fähig seien, sondern “zivilgesellschaftlicher” Indoktrination bedürften, entspricht dabei ganz dem paternalistischen Staatsverständnis des betreuten Denkens. Von Stiftungen und/oder Staat finanzierte Politkommissare wollen abtrünnigen Wählerstimmen und AfD-Wahlerfolgen vorbeugen, alle sollen auf Linie gebracht und sensibilisiert werden “gegen rechts“, was längst zur Chiffre für jede Opposition gegen die Ampel-Regierung und den links-woken Ungeist geworden ist, den diese verkörpert.

Von Kursen gegen die Gefahren von Linksradikalismus oder Islamismus ist aus demselben Grund nichts zu hören – obwohl ein demographisch bedingter stetiger Zuwachs muslimischer Beschäftigter vor allem antiislamistische Aufklärung tatsächlich erforderlich machen würde – im Gegensatz zur Phantombedrohung “von rechts“. Doch hier geht es ja um etwas anderes: Regierungskritik soll im Keim erstickt werden, potentiellen Dissidenten werden auf subtile Weise die Folterinstrumente gezeigt. Die Menschen sollen sich, teils aus Angst, teils weil sie den ihnen eingetrichterten Unsinn tatsächlich glauben, selbst gleichschalten, damit der Staat von oben erst gar nicht mehr eingreifen muss. Dies ist auch der ganze Sinn von Nancy Faesers „Demokratiefördergesetz“ und zahllosen Projekten, mit denen der Linksstaat Organisationen mit Steuergeld mästet, die in seinem Sinne die Menschen ideologisch bearbeiten. All das ist nichts anderes als der Beginn eines totalitären Bevormundungsstaates, der langsam, subtil und von der ohnehin überwiegend gleichgültigen breiten Masse unbemerkt, Gestalt annimmt.