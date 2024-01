Denk ich an Deutschland…

Nach nunmehr acht Jahren persönlicher, offener, ehrlicher Stellungnahmen – auch aus der Überzeugung heraus, dass in diesem Deutschland und in Europa vieles grundlegend schiefläuft – fällt es mir immer schwerer, mit Argumenten gegen diesen teils niederträchtigen Wahnsinn anzuschreiben. Warum? Es ist wohl eine Frage der Sozialisation. Als Flüchtlinge beziehungsweise Vertriebene aus Ungarn kamen meine Eltern nach dem Krieg unabhängig voneinander in Deutschland – genauer gesagt: in Brackenheim – an, wo sie sich fanden, heirateten und eine Familie gründeten. Wir waren vier Kinder, wir waren arm, meine Eltern arbeiteten gefühlt rund um die Uhr.

Sonntags gab’s Schweinebraten oder ein Schnitzel, unter der Woche Teigwaren und Salat oder Gemüse aus unserem kleinen Garten. Fleiß, Disziplin, Ehrlichkeit: Das waren in erster Linie die Werte, die unsere Eltern uns mitgaben und stets anmahnten. Zuhause wurde nur Deutsch gesprochen, kein Ungarisch. Nur wenn Opa Martin kam, dann verstand ich nur noch “Bahnhof”. DAS sind meine Wurzeln. Da komme ich her.

Nach meinem Abitur 1978 ging ich, mit zwanzig, Jahren alleine nach Belgien und spielte dort als Profi in der 1. Fußballliga, in Genk. Meine Biggi beendete ihre Ausbildung in Heilbronn, sie kam ein Jahr später nach. Darauf folgten 17 Jahre im Ausland, unterbrochen von jeweils einem Jahr in Freiburg und in Berlin. In der Schweiz habe ich neben meiner Leidenschaft und Profession Fußball Betriebs- und Volkswirtschaftslehre und auch gut abgeschlossen. Danach arbeitete ich auf einer halben Stelle in der ehrwürdigen Spar- und Leihkasse zu Bern und später auch bei der Credit Suisse. Zum Bund haben sie mich zu allem Überfluss 1983 auch noch eingezogen; nach der Grundausbildung bin ich jeden Tag morgens um 5 Uhr die 120 Kilometer von Winterthur bis in den Schwarzwald nach Immendingen gefahren, um 15 Uhr durfte ich gehen ,

so dass ich um 17 Uhr trainieren konnte. Das ganze 15 Monate lang.

CVon nix kommt nix

Kann sein, dass das alles nicht wirklich wichtig ist. Was ich damit aber sagen will: Es hat wirklich “Biss” gebraucht, das alles durchzuziehen. Da war nichts einfach. Und meine prägende Lektion: Von nix kommt nix! Aber das war einmal. Heute werden Lebensläufe geschönt, Betrügereien geduldet, Vorteile erschlichen. Es wird sich gegenseitig ins Gesicht gelogen, Bequemlichkeiten werden belohnt, ein Wort zählt nichts mehr. Und ja: Gewalttaten werden marginalisiert – wenn sie nicht ins Bild passen, was gar nicht gut für das Sicherheitsgefühl ist. All das gab es in Einzelfällen vermutlich immer schon, das stimmt. Aber heute hat es System. Und das alles wird von einer Minderheit dank großer Narrative mit Hilfe der Medien durchgepeitscht. Das alles ist derart durchtrieben, ungerecht, zynisch und durchschaubar, dass einem schwindlig wird.

Es ist die hinterhältige Doppelmoral, die den handelnden Akteuren jegliche Glaubwürdigkeit und Integrität nimmt. Wie, bitte, soll ein Volk Werte und Gesetze achten, wenn die Regierenden das genaue Gegenteil tun? Wie soll die Mehrheit des Volkes hinter einer Regierung stehen, die nur für Minderheiten, für andere Länder,

für fremde Lobby-Organisationen und für sich selbst “arbeitet”? Wieso sollte man für dieses Land noch arbeiten und Leistung bringen, wenn seine “Eliten” Deutschland und seine Kultur verachten? Das ganze Elend konnte man schon seit Jahren kommen sehen. Aber viele, zu viele, haben geschwiegen. Man wollte eben einfach kein “Nazi” sein und will es bis heute nicht. Der Kampf gegen diese Keulen und Windmühlen ist schwer und ermüdend, weil die Deutungshoheit einseitig verteilt ist und das Vertrauen in das “System” gegen Null geht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Land jemals in der Geschichte von innen heraus (!) in so kurzer Zeit bis zur Unkenntlichkeit entstellt wurde. Da darf man schon mal Frust schieben. Aber die Faust in der Tasche muss geballt bleiben.