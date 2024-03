Der alljährliche Unterwerfungskult zu Ramadan

Wie jedes Jahr zum islamischen Fastenmonat Ramadan überschlägt sich die politisch-mediale „Elite“ der bunten Republik mit Ergebenheitsadressen an die – durch ihr fieberhaftes Zutun rasend schnell wachsende – muslimische Community im Land. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ließ sich nicht lumpen – und setzte seine Unterwerfungsbotschaft gleich mal in drei Sprachen ab, nämlich auf Deutsch, Türkisch und Arabisch (im Video wurden letztere beide als Untertitel eingeblendet). Scholz

säuselte darin, er sei in Gedanken auch bei den Musliminnen und Muslimen in Deutschland, die sich Sorgen um „unser weltoffenes, tolerantes und demokratisches Land“ machten (dass es sich bei diesem Personenkreis eher um eine Geistererscheinung handeln dürfte, wurde hier dreist ausgeblendet). Skrupellos griff der Kanzler dabei abermals die „Correctiv“-Lügengeschichte über das rechtsradikale Geheimtreffen in Potsdam auf: „Nach den Berichten über rassistische Deportations-Pläne Rechtsextremer höre ich auch immer wieder besorgte Fragen nach der Zukunft“, behauptete er – und befand: „Unsere Antwort darauf muss ganz klar sein: Wir lassen uns als Land nicht spalten!“ Dabei spaltet niemand das Land mehr als seine Regierung und die von ihr gepamperten Medien.

Scholz schwurbelte sich sodann in die idealisierten Wahnwelten linker Multikulte-Propheten und Islamromantikern hinein: Er lobte, dass viele Muslime ihre Wohnungen beim abendlichen Fastenbrechen “für Gäste öffnen” würden – als „schöne Geste für ein friedliches Miteinander und für Zusammenhalt“. Dass dies erstens ein Mythos ist und vor allem Andersgläubige, namentlich Juden, beim hypothetischen Versuch, diese Gastfreundschaft auszutesten, eher schlechte bis letale Erfahrungen machen dürften, kam Scholz nicht in den Sinn. Apropos Juden: Zum Krieg in der Levante rang er sich lediglich das Mitgefühl für die Muslime in Deutschland ab, die sich Sorgen um ihre Freunde und Familienangehörige im Nahen Osten machen würden. „Auch in Deutschland nehmen viele großen Anteil – am Leid der ermordeten und verschleppten Israelis und am Schicksal der unschuldig Getöteten, der Verwundeten und der Leidenden in Gaza.“ Israel habe das Recht, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen, fügte er pflichtschuldig bei, aber es sei auch klar, dass sich Israel “an die Regeln des Völkerrechts halten und die Zivilbevölkerung schonen” müsse – was die konkludente Unterstellung beinhaltet, Israel, das seit dem 7. Oktober einen wiederentflammten 75-jährigen Krieg gegen bestialische Mörder und Terroristen führt, täte eben dies bislang nicht.

Selten so gelacht

Mehr noch: “Am besten schon während des Ramadan” müsse es, so Scholz, einen Waffenstillstand in Nahost geben. Und natürlich müsse noch viel mehr Hilfe in den Gaza-Streifen gelangen. Die Hamas sagt danke! Der Kanzler erwähnte natürlich auch mit keinem Wort, dass die Not im Gazastreifen ausschließlich auf den Terror der radikalislamischen Hamas zurückzuführen ist und Israel sich lediglich dagegen zur Wehr setzt. Die wenigen positiven Worte, in denen Scholz sein Bekenntnis zu jüdischem Leben und israelischem Existenzblick durchblicken ließ, reichten trotz seines propalästinensischen Islam-Verstehertums aus, um sogleich Kommentare wütender Muslime zu triggern, die Scholz prompt seine Israel-Unterstützung vorwarfen. Schließlich wurde die Kommentar-Funktion bei zwei der drei Videos komplett abgeschaltet. Deutlicher lässt sich die Farce dieser islamophilen Verrenkungen und die linke Lebenslüge von den mehrheitlich angeblich toleranten, weltoffenen Muslimen kaum entzaubern.

Auch betonte er: „Selbstverständlich gehören Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationsgeschichte zu Deutschland. Musliminnen und Muslime gehören zu Deutschland, genauso wie Jüdinnen und Juden, wie Christinnen und Christen und wie die Anhängerinnen und Anhänger anderer Religionen und Weltanschauungen.“ Selten so gelacht: Dass gerade die Adressaten seiner Ramadan-Rede die Allerletzten sind, die die Ansicht vertreten, dass andere Religionen und Weltanschauungen (außer ihrer eigenen) in Deutschland – oder irgendwo auf der Welt – eine Daseinsberechtigung haben, ist Scholz entweder nicht bewusst oder ganz egal. Offensichtlich hofft der Kanzler, seiner schwindsüchtigen SPD ein Wählerreservoir unter Muslimen zu erhalten oder auszubauen. Dies könnte jedoch nach hinten losgehen – denn die Muslime nehmen ihn ebenso wenig ernst wie diesen deutschen Beutestaat, und auch etliche Deutsche dürften wenig angetan von der neuerlichen Islam-Anbiederung des Kanzlers gewesen sein.

WDR-Islamversteher drehen völlig durch

Doch Scholz ist nicht der Einzige, der dieses erbärmliche Ritual hochhält. Auch Außenministerin Annalena Baerbock ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, ihr alljährliches Ramadan-Geschwafel loszuwerden, das in etwa deckungsgleich mit dem von Scholz war. Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, hielt es ebenfalls für nötig, zum Ramadan ein Statement von ärgerlicher Weltfremdheit loszulassen: „Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Juden in Deutschland auf die Solidarität von Christen und Muslimen zählen können, wann immer sie bedroht und angegriffen werden. Lassen Sie uns ebenso dafür eintreten, dass auch Muslime die Solidarität der Anderen erfahren, wann immer ihnen Hass und Hetze entgegenschlagen.“ Dass vor allem Juden und Christen im islamophilen Linksstaat zu Opfern von „Hass und Hetze“ werden, ließ er unerwähnt; ebenso wie die Tatsache, dass das Christentum die mit weitem Abstand meistverfolgte Religion der Erde ist – und zwar vor allen in islamischen Ländern. Stattdessen spulte Bätzing das übliche Geschwafel von der Notwendigkeit des “interreligiösen Dialogs” ab und vergaß auch nicht, nochmals an den beschämenden und diffamierenden Anti-AfD-Beschluss der Bischofskonferenz zu erinnern.

Den gebührenfinanzierenden Linksextremen und Kulturzersetzern im Staatsfunk gingen die Versuche deutscher Politiker, sich beim zunehmenden mohammedanischen Bevölkerungsteil einen braunen Hals zu holen, noch immer nicht weit genug: WDR-Autorin Caro Wißing äußerte ihre Sorge darüber, dass der Ramadan in Deutschland “viel zu wenig öffentliche Wahrnehmung” genieße. So empört sie sich darüber, dass es im Supermarkt keine Süßigkeiten in Ramadan-Verpackung gäbe, so, wie sie es bei ihrem kürzlichen Ägypten-Aufenthalt gesehen habe. Eine von ihr angesprochene Verkäuferin – wahrscheinlich eine üble deutsche strukturelle Rassistin – habe ihr gesagt: „Ramadan-Süßigkeiten – ja wo kommen wir denn da hin?” Die angebliche Erwiderung Wißings in dieser Geschichte ausm Paulanergarten: “Vielleicht hin zu einer Gesellschaft, die den Satz ‘Der Islam gehört zu Deutschland’ nicht nur als Lippenbekenntnis begreift, sondern auch mit Leben füllt?“.

Im Ruhrgebiet weiß man Bescheid

Das WDR-Islam-Fangirl beklagte darüberhinaus, dass sich Muslime mit „naiven Fragen“ konfrontiert sähen wie etwa der, ob sie wirklich den ganzen Tag nichts essen und trinken dürften und auch Kinder dazu zwingen würden. Bevor sie sich daher immer wieder rechtfertigen müssten, würden viele „lieber im Verborgenen“ feiern. Diese bösen intoleranten Deutschen lassen ihnen eben keine Wahl. Hier werden Muslime also wieder einmal als unverstandene und diskriminierte Minderheit gezeichnet. Mit diesem absurden Propagandazerrbild stieß Wißing jedoch selbst beim hartgesottenen Publikum des ultralinken “Rotfunks” WDR auf massive Ablehnung: Unter ihrem entsprechenden Post wimmelte es von (natürlich schnell wieder wegen angeblicher “Verletzung der Netiquette” gelöschten) fassungslosen und ablehnenden Kommentaren.

Das, was stehenbleiben durfte, spricht jedoch bereits für sich: „Es wird mitnichten Zeit für das, was die Redakteurin anstrebt! Weder gehört der Islam zu unserer Kultur noch ist er Staatsreligion (hier jedenfalls noch nicht). Die Muslime in Deutschland würden das auch nicht als Zeichen der Wertschätzung etc. verstehen (außer vielleicht in der Blase der Verfasserin), sondern mehrheitlich als Sieg des Islam über die verdorbene westliche Kultur! Hier im Ruhrgebiet weiß man wohl eher, wie die Mehrzahl der Muslime ticken als anderswo. Ich sehe noch die Fahnen schwingenden Menschen in Marxloh nach dem 07.10.2023“, lautete eine der Leserreaktionen. Und eine andere: „Ich musste kurz überlegen, wie denn die jüdische oder christliche Minderheit in Ägypten ihre Feste öffentlich feiert: ach ne, können sie ja nicht, weil sie dann um ihr Leben fürchten müssten. Ich finde in dem ganzen Text von Frau Wißing kein einiges Argument, warum wir jede auswärtige Kultur übernehmen müssten“. Oder: „Ich bedaure, dass meine Rundfunkgebühren für solche Artikel verschwendet werden“.

Kritische Hinterfragung Fehlanzeige

Ein wirklich unabhängiger, nicht weltanschaulich indoktrinierter Journalismus hätte dabei wahrlich genug Anlass, den Ramadan und seine Bedeutung einmal kritisch zu hinterfragen. Der Schweizer Rechtsanwalt und Islamkritiker Emrah Erken etwa, selbst türkischer Abstammung, wies gestern auf Facebook in schonungslosen Worten darauf hin, dass Muslime in islamisch geprägten Ländern regelmäßig Nichtfastende angreifen. In der Türkei würden sogar jedes Jahr Wetten darauf abgeschlossen, in welcher Stadt dies als erstes passiert. “Hier die Gewinnerstädte der letzten Jahre: 2011 Erzurum, 2012 Trabzon, 2013 Konya, 2014 Istanbul, 2015 Erzurum, 2016 Istanbul, 2017 Bursa, 2018 Edirne, 2019 Corum, 2020 Karaman, 2021 Devir, 2022 Izmit, 2023 Yozgat“, listete er auf. Der Wettbewerb hat sogar einen eigenen Namen: “Ramazan ilk dayak piyangosu” (sinngemäß “Erster Sieger im Ramadan-Lotto“). Erken wies des Weiteren darauf hin, dass diese”masochistische Selbstkasteiungsorgie” extrem ungesund ist – vor allem wegen des Wasserverzichts. Für Kinder ist das Zwangsfasten dabei besonders gefährlich. Erken süffisant: “Da sich die fastenden Scharia-Brüder selbst schaden, möchte ich aber nicht meckern.” Außerdem wünschte er allen, die den Ramadan nicht feiern, “eine möglichst stress- und islamfreie Zeit” und schob nach: “Tut, was ihr nicht lassen könnt! Lasst uns aber mit eurem Ramadan gefälligst in Ruhe!”

Die negativen Aspekte dieser fragwürdigen Tradition, der überdies ein frauenfeindlicher und reaktionär-patriarchalischer Grundgedanke innewohnt, werden von Deutschlands verzückten linken Xenophilen und Islamverstehern natürlich nicht aufgegriffen geschweige denn problematisiert. Da ist es nur folgerichtig, dass sie dieser Tage wieder einmal blind sind für die weiteren Begleiterscheinungen der morgenländischen Bereicherungen dieses Landes Während sich Politik, Medien und „Zivilgesellschaft“ wieder in der Islam-Verharmlosung suhlen, feiern Muslime auf deutschen Straßen, wie etwa am Samstag in Berlin, immer neue antisemitische Exzesse und unterstreichen aus Neue, was sie von all dem offiziellen Toleranzgeschwätz halten: „Deutschland finanziert – Israel bombardiert“, so eine der skandierten Parolen auf der Veranstaltung, die von fast 300 Sicherheitskräften begleitet wurde. Auch judenfeindliche Sprüche fielen wieder. Das ist die Realität in diesem Land, wie sie sich außerhalb des Berliner Regierungsviertels und linker Redaktionsbiotope darstellt. Die meisten Menschen – und übrigens auch die wirklich integrierten, weltoffenen Muslime – wissen das sehr wohl und kommentieren die Ramadan-Lobhudeleien von Politikern, von denen man zu christlichen Festen entweder gar nichts oder nur vorgestanzte Phrasen hört, mit offener Verachtung.