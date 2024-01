Der Antisemitismus, die Wirtschaft, der Hass und die Hetze

An deutschen Universitäten und Kunsthochschulen mit nahezu ausnahmslos linkssozialisierten Studenten werden jüdische Kommilitonen drangsaliert. Pali-Tuchträger reißen dort vor laufenden Kameras Plakate mit israelischen Opfern der Pogrome des 07. Oktober von den Wänden. Auf der staatlich gestützten weltgrößten Kunstschau, der Kasseler documenta unter der Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth Schirmherrin, Treffpunkt und Begegnungsort internationaler kultureller Eliten, durften auf deutschem Boden wieder Hakennasenbilder und Schweinsköpfe bewundert werden. Juden fliehen scharenweise aus einem Land, in dem sie dank einer weltweit beispiellosen Migrationspolitik nirgends mehr sicher sind. Auf deutschen Straßen marschieren Grüne, Linke, Grünlinke, vom Staat fürstlich bedachte Organisationen, Antifa und Kirche gemeinsam mit herangekarrten öffentlichen Werktätigen, Mietdemonstranten auf Stundenlohnbasis und Hamas-Unterstützern auf.

Doch nicht all das ist Anlass für Kritik und Sorge vor einer Eskalation judenfeindlicher Stimmungen im Land; nein, der pausenlos donnernde Pawlow’sche Vorwurf des Antisemitismus trifft – O Wunder – ausgerechnet eine regierungskritische Partei, deren Mitglieder sich um Selfies mit Henryk Broder regelrecht prügeln, die den pausenlosen Import von ausgewiesenen Antisemiten als einzige stoppen wollen, die sich nach dem Überfall der Hamas sofort und eindeutig auf die Seite Israels gestellt hat und in der Juden seit langem sehr willkommene Mitglieder sind. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Die ganze Welt spricht von Selbstzerstörung

Die deutsche Wirtschaft steckt nach verheerenden Fehlentscheidungen in Sachen Digitalisierung, Bildung, Investitions- und Energiepolitik in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte. Die Industrie schmilzt wie Schnee in der Sonne. Der Mittelstand liegt auf der Intensivstation. Permanent müssen strategische und handwerkliche Stümpereien der Regierung durch Gerichte korrigiert werden, rebellieren gegängelte und genervte Bürger. Leistungsträger verlassen Deutschland in Scharen. In allen relevanten wirtschaftlichen Rankings rauschen wir in den Keller. Die ganze Welt spricht von Selbstzerstörung und kann das deutsche Treiben kaum glauben.

Was fällt der Regierung samt medialer Begleitkommandos angesichts dieser Situation ein? Ihnen fällt ein, vor den „ökonomischen Negativeffekten“ zu warnen, die durch ihren eventuellen Machtverlust entstünden und angeblich noch verstärkt würden, wenn die schärfsten Kritiker der unzähligen Geisterfahrten in irgendeine Regierungsverantwortung gelängen. Eine selbstenthaftende, groteske 360-Grad-Verkehrung der Verantwortlichkeit. Motto: Wir steigern zwar nicht das Bruttosozialprodukt und spucken auch nicht in die Hände – aber dafür jeder Vernunft so richtig in die Fresse!

Regierungsfreundliche Bekenntnismärsche

Im Nachgang des zur „Geheimkonferenz“ hochgestuften Treffens verschiedenster Regierungskritiker (CDU, Werte-Union, AfD, parteilos), auf dem nachweislich über nichts anderes geredet wurde als über dezidiert rechtskonforme Abschiebungen, wie sie längst in allen europäischen Regierungsprogrammen stehen, füllen sich wie vorgesehen die Straßen und Plätze. Es ging auf dem Treffen, wie mehrfach von den Teilnehmern klargestellt, allein um Migranten ohne Aufenthaltstitel und um kriminelle Sozialbetrüger; Ein Thema also, das seit zehn Jahren von allen politischen Gruppierungen jeden Tag hundertfach öffentlich oder in “Klausur” genannten Geheimkonferenzen diskutiert wird. Aber die versammelte deutsche Toleranzkultur lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen, die Bilanzen ihrer Regierung und die bundesweiten Proteste dagegen aus den Schlagzeilen zu drängen.

Zu Tausenden werden nun regierungsfreundliche Bekenntnismärsche initiiert. Jeder muss mit, und die Winkelemente sind auch schon da. Kaum einer der dort interviewten Teilnehmer hat sich zwar der Mühe unterzogen, sich mit den von “Correctiv” vorgelegten Dokumenten und ihrer juristischen Belastbarkeit tatsächlich zu beschäftigen. Kaum jemand kennt die Veröffentlichungen aus erster Hand. Aber das ist ja auch gar nicht nötig, so wie die Dinge liegen: Sie liegen selbstverständlich so, wie es die ansonsten ziemlich begriffsstutzige Regierung schon immer wusste. Es erstaunt also auch niemanden, dass die angeblichen Deportationspläne erstmal zwei Monate im Eisschrank verschwanden, ehe sie endlich in die redaktionelle Endfertigung gerieten und umgehend, mittels einer “ganz spontan” auf dem Spielplan erscheinenden Inszenierung, in kognitiv verdaulichen Häppchen polemisch verhackstückt wurden – auf einer sehr geeigneten, weil besonders linkslastigen Theaterbühne.

Düstere Vertreibungspläne skizziert

Begleitet wird der bundesweite zivile Aufstand gegen fiktive Heere von Adolfs Erben von den dazu passenden Statements diverser Parteiangehöriger im Staats-TV. In bewährter Weise präsentieren sich dort zahlreiche Mitglieder von Regierungsparteien und assoziierten Organisationen, die sich – wie bereits gewohnt – als Zufallspassanten ausgeben und (welche Überraschung!) alle ins selbe Nebelhorn stoßen. Dazu gibt es ein regelrechtes Feuerwerk an “faschistischen” Konnotationen der AfD. Parallelen zur Wannseekonferenz werden gezogen, Blutgruppen- und Hautfarbenselektion werden angekündigt. Düstere Vertreibungspläne werden skizziert, die insbesondere all den freundlichen bestens integrierten Kollegen und Freunden mit deutschem Pass, aber der falschen Herkunft drohten. Dass Frau Weidel sich als bekanntermaßen schlecht integrierte und überdies weiße Person dann sozusagen selbst deportieren müsste, ist dabei noch gar niemandem aufgefallen.

Der eigentliche Zweck der konzertierten rechtsstaatlichen Sonderoperation wurde umgehend deutlich. Die anschließenden, dem Kontrahenten zugedachten Ausschaltungsfantasien reichen vom Parteienverbot, über Entzug staatsbürgerlicher Rechte einzelner Angehöriger bis hin zur Austrocknung der Finanzmittel. Doch das Vorenthalten zustehender parlamentarischer Ämter und Posten, das verhinderte Anmieten von Tagungsräumen und verunmöglichte öffentliche Vorträge, die vielen kleinen „Interventionen“ an Wahlkampfständen und die im 24/7-Takt gesendeten Warnhinweise im Gebührenfunk waren noch nicht immer geeignet, die beratungsresistente Bevölkerung eines Besseren zu belehren und dem allen Ampelmenschen vertrauensvoll entgegengeschmetterten “Weiter so!” zu folgen.

Ultimativer Universalhort des Bösen

Da legt schlussendlich die “Sächsische Zeitung”, ein intellektueller Insolvenzfall erster Güte, schnell nochmal nach, in dem sie neben der Schlagzeile mit der AfD einen sattsam bekannten Güterzug mit Viehwaggons abbildet, in die gerade Juden einsteigen, um ihren Weg in die Vernichtungslager anzutreten. Diese Illustration muss nun aber sitzen! Sonst könnten der “Sächsischen” auch noch die letzten zehn Abonnenten von der Stange gehen.

Die ersten konkreten Vernichtungen – die korrekten diesmal, versteht sich! – werden derweil in Aachen angekündigt, wo an der Spitze des Toleranzzuges der Aufrechten auf einem riesigen Plakat die eindeutige Doppeldeutigkeit: “AfDler töten“ entrollt wird, flankiert und bewacht von gleich daneben mitlaufenden Polizisten. Mitten in dieser Volksverhetzung des Guten tönt unablässig der Vorwurf von – Achtung! – “Hass“, “Hetze” und “Spaltung“. Nicht gegen die selbst inszenierten exzessiven Endlösungsversuche natürlich, sondern wiederum gerichtet, dreimal darf man raten, an den ultimativen Universalhort des Bösen: Jene Schwefelpartei, die Stand heute bereits knapp jeder vierte deutsche Wähler aus ziemlich konkreten Gründen auf dem Zettel hat. Man muss zu dieser grandiosen Aufführung allen beteiligten Deutschen einfach neidlos gratulieren. Ihr habt Euch Eure Zukunft wirklich redlich verdient!