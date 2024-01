Der “Aufstand der Anständigen”: Ein Fall von paranoider Schizophrenie?

Schon irgendwie witzig. Da treffen sich ein paar Männer in einer Villa in Potsdam aus dem rechten Spektrum, besprechen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie man die meist illegal zugeschleusten Geld-Transfer-Glücksritter wieder in Richtung Orient und über den Äquator schicken kann – und Deutschland geht steil. Hunderttausende protestieren gegen Rechts. Sogar Omas!

Der Ton in der System-Presse verschärft sich. Nun ist schon gar nicht mehr von “Remigration” die Rede, sondern nur noch von “Deportation“, selbst so im Staatsfernsehen bei Reschke gesehen: Man hat Angst vor sogenannten “Deportationen“. Ich dachte, ich höre nicht recht. Bin gespannt auf die nächste Steigerungsstufe der Terminologie aus dem Wortschatz der NSDAP. Der deutschen Presse traue ich mittlerweile alles zu! Wie nennt man dieses Krankheitsbild? Paranoide Schizophrenie? Oder einfach nur stupider Linksfaschismus? Die “Bild”-Chefin sagt, die AfD sei das Fieberthermometer der Nation. Sie hat aber vergessen zu erwähnen, wo gemessen wird. Ich tippe zur Zeit auf rektal.

Alles hat zwei Seiten

Aber man muss auch die positive Seite sehen: Wann kommen auf einen Schlag fast eine Million linkswählende Menschen zusammen im Winter an die frische Luft, um bunte Schilder hochzuhalten, auf denen steht: “EkelhAFD” oder, wie in Aachen “AfDler töten – Nazis abschieben!” (siehe Beitragsbild)?? So bekommt die Sache noch einen gesundheitspolitischen Aspekt: Minimale Aktion mit maximaler Frischluft-Wirkung, würde ich sagen. Das ganze hat einen Hauch von Faschingsumzug. Ich bin gespannt, was hier passiert, wenn die AfD die drei diesjährigen Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gewinnt! Vermutlich kollektiver Selbstmord der Linkswähler, schätze ich. Da werden dann jede Menge Wohnungen frei. Alles hat eben zwei Seiten.

Wobei, das die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts haben sie im Windschatten ihrer Demos ja schon durchgedrückt; künftig können Menschen in Deutschland noch schneller eingebürgert werden – und ihren ausländischen Pass ebenfalls behalten. Allein die türkische Gemeinde geht von einem starken Anstieg der Einbürgerungsanträge aus und rechnet mit jährlich 50.000 Einbürgerungen. Diese Meldung macht mich sooooo glücklich. Wieder 50.000 Stimmen mehr für Rot-Grün. Ich lern’ schon mal türkisch… denn es wird immer döner bei uns! Euer Yüzel Ützmütz.