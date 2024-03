Der bunte Unrechtsstaat

Der Junge auf den Fotos oben ist Arthur Leven. Er musste mit 17 Jahren sterben, weil der betrunkene, hochaggressive Kerem B. ihn erstochen hat. Ein gezielter Messerstich traf ihn direkt ins Herz. Kerem B. kommt in Untersuchungshaft, wird angeklagt – doch auf die deutsche Justiz ist Verlass: Der Richter spricht ihn frei, denn Kerem hatte angeblich furchtbare Angst, geschlagen zu werden – und handelte im sogenannten „Notwehrexzess“, so der Richter. Konsequenterweise wurde dem Täter auch noch Haftentschädigung zugesprochen. “Wenn man solch ein Urteil hört, verliert man das Vertrauen in den Staat“, zitiert die “Junge Freiheit” Arthurs fassungslose Angehörigen nach dem Freispruch.

Es ist unfassbar, wie in diesem Land “im Namen des Volkes” geurteilt und was mittlerweile so alles widerspruchslos hingenommen wird. Tatsächlich kenne ich persönlich einen sehr ähnlichen Fall, kenne Opfer und Täter; hier allerdings mit umgedrehten Vorzeichen: Das „Opfer“ war ein Palästinenser, der „Täter“ war ein Deutscher, mit dem ich auch in die Schule gegangen bin. Das Ganze ist so ungefähr 30 Jahre her, aber die Justiz war – nicht überall, aber vereinzelt eben durchaus – schon damals so verdreht wie heute.

Freisprüche für kulturbereichernde Mörder, drakonische Strafen für Deutsche

Oliver, der „Täter“, war gegen 1.30 auf dem Weg zur U-Bahn gewesen, um eine Station in den Nachbarort nach Hause zu fahren. Dort wurde er von zwei Arabern – darunter das spätere „Opfer“ – attackiert. Beide Araber waren höchst aggressiv und gewalttätig (das weiß ich aus eigener Erfahrung; die beiden waren schon einmal am Zebrastreifen auf mich losgerast und hätten mich auch überfahren, wäre ich nicht im letzten Moment zur Seite gesprungen wäre). Und auch ansonsten waren die beiden keine Waisenknaben. Jedenfalls zog Oliver in Todesangst – und meines Erachtens nachvollziehbar – ein Messer, stach blindlings zu und traf einen der Angreifer am Hals.

Was glaubt ihr wohl, wie dieses Urteil ausgefallen ist? Oliver wurde schuldig gesprochen: Mordversuch, schwere Körperverletzung und Führen einer unerlaubten Hieb- und Stichwaffe mit zu langer Klinge. Neun (!) Jahre Jugendstrafe, von denen er sechs Jahre absitzen musste. Er hat seitdem nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen, sein Leben war verpfuscht. DAS ist es, was Almans von der deutschen Justiz zu erwarten haben. Die Täter-Opfer-Umkehr funktioniert nur andersherum. Deshalb muss Kerem B. nicht ins Gefängnis, geht zurück auf Los und zieht noch Geld ein.

Autor: Markus Kink