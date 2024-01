Der einzige Skandal dreht sich um “Correctiv” – nicht um die AfD

Dass die von der Rechercheplattform „Correctiv“ verbreitete Räuberpistole über ein angebliches Geheimtreffen von Rechtsradikalen, die letzten November in einer Potsdamer Villa in Deportationsphantasien nach dem Vorbild der Wannseekonferenz von 1942 geschwelgt hätten – eine inzwischen als infame Lüge entlarvte Desinformation – nichts als der vom politisch-medialen Komplex gewünschte Startschuss zu einer beispiellosen Hass- und Hetzkampagne gegen die AfD war, war von Anfang an offensichtlich. Der Skandal reicht inzwischen viel weiter: Letzte Woche sorgte „Tichys Einblick“ für Aufsehen mit der Meldung, dass der Bundesverfassungsschutz über das Potsdamer Treffen im November nicht nur früh Bescheid wusste, sondern dass Behörde das private Treffen sogar selbst abgehört und die Aufnahmen dann an „Correctiv“ weitergegeben habe. Die Story wurden dann knapp zwei Monate später, punktgenau auf dem Höhepunkt der Bauernproteste, veröffentlicht und zum Ausgangspunkt von regierungsgelenkten Massenprotesten “gegen rechts” zur Niederhaltung und Maximaldiskreditierung der Opposition.

Die Kooperation mit “Correctiv” als Wunschpartner des durch den zuerst Merkel-, dann Ampel-Büttel V-Schutz-Präsidenten Thomas Haldenwang politisch auf Linie gebrachten Inlandsgeheimdienstes war dabei kein Zufall: Die linksradikale NGO, eigentlich als “Faktenfinderin” dafür gegründet, jegliche regierungskritischen Meinungsäußerungen ins Zwielicht zu rücken, ist ein von dem Staat mit Steuergeldern förmlich zugesch(m)issenes, abhängiges Aktivistennest, das seit seiner Gründung 2014 von der deutschen Bundesregierung nicht nur Steuergeld im Umfang von rund 2,5 Millionen Euro erhielt (davon 624.000 Euro allein im Jahr 2022), sondern auch von George Soros und anderen globale Agendasettern gebuttert wird. “Correctiv” steht längst im Ruf, ein hochgradig unseriöses inoffizielles Verlautbarungsorgan des Staates zu sein, der ihm das auskömmliche Überleben sichert, während es frech im Gewand einer unabhängigen Rechercheplattform daherkommt.

Das wahre “Geheimtreffen“ in Faesers Ministerium

Das wirkliche brisante Geheimtreffen, das in Deutschland Sorge zum Zustand der Demokratie Anlass geben müsste, fand daher auch nicht im November 2023 unter Rechtsextremen statt, sondern bereits am 2. Juni 2020 zwischen Bundesinnenministerium und Vertretern linker bis linksextremer Organisationen – unter anderem „Correctiv“, der linksradikalen Amadeu-Antonio-Stiftung, Youtube und Facebook. Laut der Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar (SPD), sei es dabei um einen harmlosen „Gedankenaustausch“ zwischen verschiedenen Bundesministerien, dem damaligen Regierungssprecher und Vertretern sozialer Netzwerke gegangen. Dies hatte Dittmar bereits vor einem Jahr FDP-Vize Wolfgang Kubicki geantwortet. Als Kubicki nachhakte, teilte Dittmar zwei Monate später in einem weiteren Schreiben mit, zwischen den Teilnehmern des Treffens habe Konsens bestanden, „dass es bei der Bekämpfung von Desinformation eines breiten, vielschichtigen und gesamtgesellschaftlichen Ansatzes bedarf“. Das Treffen habe nicht den Zweck gehabt, „konkrete Maßnahmen der Unternehmen zu entwickeln“, sondern „einem allgemeinen Erfahrungs- und Gedankenaustausch“ gedient.

Die Inhalte der Gespräche seien nicht protokolliert worden, weil dazu “keine Verpflichtung” bestanden habe, so Dittmar weiter. Erstaunlich, wie hier genau das, was man einem privaten politischen Salon und Gedankenaustausch in Potsdam den Teilnehmern nicht zugestehen wird, auf politischer Ebene trivialisiert wird – obwohl hier der Verdacht fragwürdiger und womöglich illegaler Absprachen zwischen einer NGO und hoheitlichen Stellen im Raum stehen. Auch „Correctiv“-Gründer David Schraven windet sich um konkrete Aussagen über die Inhalte des Treffens herum und schwurbelt angeblich sei es nur „um einen normalen Gesprächskreis“ gegangen. Bei diesem sei „über die Herausforderungen, insbesondere durch Falschinformationen, im Zuge der Corona-Pandemie gesprochen“ worden; Notizen habe er dazu keine. „Wir sind eine journalistische Organisation, die im Austausch mit der Regierung steht“, fabulierte Schraven über seinen Propagandaladen. „Das macht jedes Medium in einer Demokratie so, das ist normal. Man redet miteinander“, behauptet er allen Ernstes, und ergänzte präventiv verharmlosend: Es könne auch sein, dass es weitere derartige Treffen gegeben habe: “Warum auch nicht?“

Zweckinstrument des Blockparteienstaates

Schraven offenbart damit das völlig bankrotte Selbstverständnis, das typisch für die Mainstream-Medien ist: Dass es gerade nicht normal, sondern sogar eine Schande ist, wenn sich Medien in einer Demokratie “regelmäßig” mit der Regierung zu informellen Gesprächen treffen, scheint ihnen schon gar nicht mehr bewusst zu sein. Vor allem dann, wenn ein sich als “Medium” gerierendes Zweckinstrument wie „Correctiv“ vom Staat alimentiert wird und ebenso wenig wie die Regierung Transparenz darüber bietet, was die genaue Höhe der Zahlungen anbelangt, müssten hier alle Alarmglocken schrillen, Ganz offenbar will man unbedingt vermeiden, dass diese Kungelei in all ihren Verflechtungen bekannt wird.

Nun, seit den bahnbrechenden Enthüllungen Tichys über den offenkundigen gemeinschaftlichen Plot von Verfassungsschutz und “Correctiv“, dreht sich jedoch der Wind. Der Verfassungsschutz dementierte, hinter der Story über das Potsdamer “Geheimtreffen” zu stecken und versuchte Tichy mundtot zu machen. Dies wies dieser nicht nur brüsk zurück, sondern kündigte seinerseits nun an, zeitnah Belege für seine Darstellung vorzulegen. Prompt setzen nun erste Absetzbewegungen ein: Die stellvertretende “Correctiv“-Chefredakteurin Anette Dowideit behauptet nun urplötzlich dummdreist, im Bericht über das Potsdamer Treffen sei nicht von “Wannseekonferenz” oder “Deportationen” gesprochen worden, obwohl sich genau an diesen beiden Worten die ganze Anti-AfD-Kampagne und die seit zwei Wochen anhaltende Hysterie aufhängen.

Klammheimliches Zurückrudern

Wie der Blogger Henning Rosenbusch aufzeigte, wurde die Buchbeschreibung zur “Correctiv”-Veröffentlichung “Der AfD Komplex: Recherchen von Correctiv” heute klammheimlich in wesentlichen Passagen geändert: Aus “Die Pläne zur Deportation Millionen Deutscher mit Migrationshintergrund” wurde “Die Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland“. Mittlerweile will gar überhaupt niemand mehr von “Deportation” gesprochen haben; der schwarze Peter wurde der CDU als Urheberin des Begriffs zugespielt. Nachweislich verwendet hat den Begriff – in der englischen Übersetzung eines “Spiegel”-Interviews – jedoch Bundeskanzler Scholz im Oktober.

Was ansonsten von Dowideits Glaubwürdigkeit und der von “Correctiv” zu halten ist, zeigt sich daran, dass sie sogar ernstlich bestritt, dass „Correctiv“ von der Regierung bezahlt werde; erwiesenermaßen – siehe oben – eine glatte Lüge. Der gesamte Skandal zeigt den desolaten Zustand des deutschen Parteienstaates, der nur noch überleben zu können glaubt, wenn er Medien durch Steuergeld von sich abhängig macht. Und es sind institutionelle Hetzer und Söldner wie „Correctiv“, die dieses miese Spiel bereitwillig mitmachen. Der so verfemte Begriff „Lügenpresse“ erhält dadurch jedenfalls leider reale Berechtigung.