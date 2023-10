Der EU-Klimaprotektionismus ruiniert unsere Wirtschaft zusätzlich

Die Geisterfahrt der Ampelregierung setzt sich in allen Bereichen fort, auch und gerade bei der “Klima”- und Wirtschaftspolitik. Unverdrossen und unbeeindruckt von der immer desolateren Lage – gesamtwirtschaftliche Schrumpfung, anhaltende Firmenflucht wegen selbstverschuldeter Rekord-Energiepreise, Bürokratie – werden ständig neue Mehrbelastungen und Grausamkeiten erfunden. Oder dankbar aus Brüssel übernommen. So ist es auch mit dem neuen EU-“Klimazoll” und der CO2-Bepreisung. “Bald wird für Waren, die aus Ländern mit lockeren Umweltvorschriften kommen, an den Grenzen der EU ein Aufschlag fällig”, fasst die “Welt” diese neue EU-Abgabe auf Kohlendioxid zusammen. Die Ampel hat nichts unternommen, dieses vor allem für Deutschland maximal schädliche Regelungetüm zu verhindern; im Gegenteil.

Dieses sieht vor, dass Unternehmen fortan selbst ermitteln müssen, wie viele “Emissionen” ihre Lieferanten auf der Welt verursachen. Nach der Mithaftung für die Einhaltung entsprechender sozialer und humanitärer Standards – Stichwort Lieferkettengesetz – sollen Firmen nun auch noch als Detektive tätig werden, die die Einhaltung von “Klima-Compliance” und sonstigen Regulären durch ihre außergemeinschaftlichen Geschäftspartner kontrollieren sollen. Man kann es sich nicht ausdenken. Die “Welt” schreibt von “Europas neuem Bürokratie-Godzilla” und lässt einen Manager aus der Chemiebranche zur Wort kommen, die erläutert, wie absurd aufwendig die neuen Vorgaben sind und weshalb dadurch ein weiterer Preisschock droht.

Grüne Wettbewerbsverzerrung

Denn etliche Produkte – darunter Autos – dürften dadurch bald erheblich teurer werden: “Importiert zum Beispiel eine deutsche Firma Schrauben aus Indien, wo man die Sache mit dem CO2-Ausstoß nicht ganz so genau nimmt, soll sie dafür extra zahlen.” Die Teuerung werde vor allem ein Problem beim Export. Das neue europäische Gesetz mache es also schwieriger, auf dem Weltmarkt zu konkurrieren. Na, sowas aber auch!

Ist das nicht komisch: Uns wird doch seit Jahren stets der globale Freihandel als einer der großen Pluspunkte der EU bezeichnet! Die Realität sieht jedoch so aus, dass die EU selbst immer protektionistischer gegen den Rest der Welt vorgeht. Das Ergebnis ist eine “grüne” Wettbewerbsverzerrung und Benachteiligung der eigenen Wirtschaft. Der der oben zitierte Manager: “Schließlich könnten Rivalen aus Ländern ohne CO2-Bepreisung ihre Waren günstiger anbieten.” Ach was! Das seht ihr ganz falsch, ihr Unkenrufer aus der pessimistischen Wirtschaft! Die EU ist doch das große Vorbild, dem die ganze Welt voll Bewunderung und Drang zum Nacheifern folgt! Sobald wir diesen erneuten Schuss ins eigene Knie abgefeuert haben, werden die anderen sicher nachziehen. Ganz sicher!