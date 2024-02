Der Frontalangriff auf die bürgerliche Mitte

Wie seit geraumer Zeit die Menschen in diesem Land gegeneinander aufgehetzt werden, und wieviele drauf anspringen… das lässt nichts Gutes erahnen. Vor allem die Wahl der Mittel ist mittlerweile erschreckend. Es wird ohne Skrupel manipuliert, polarisiert, aufgewiegelt, schöngeredet, dämonisiert – und viele Sachverhalte werden dabei einfach auf den Kopf gestellt. Diese Umkehrung’ in der Deutung der Realität, vieler Werte, oft auch von Ursache und Wirkung lässt mich, während ich das schreibe, an ein Kreuz denken, das umgekehrt an der Wand hängt… und da tauchen vor meinem geistigen Auge auch ein paar bekannte Gesichter auf.

Ein Beispiel? Die “Demokratie”. Schon seit langem erkenne ich in ausgerechnet denen, die so vehement vor Demokratiefeinden warnen, eher die personifizierten Anti-Demokraten. Wieso wohl hieß es denn bis 1989 “Deutsche Demokratische Republik“? Haben sich die Mauerschützen-SED-ler nicht für Demokraten gehalten? Und ist es denn heute demokratisch, wenn die rechte Oppositionspartei AfD – die in erster Linie ob der wirren, logikfreien, wirtschafts- und in Teilen auch deutschfeindlichen Politik solchen Zuwachs erhalten hat – nun verboten werden soll? Und wenn, weil man dabei kaum Erfolgschancen sieht, nun zielorientiert und mit einer noch nicht dagewesenen politmedialen Kampagne der staatstreue und oftmals auch beim Staat angestellte Bürger “gegen rechts” auf die Straße gebracht wird? Wenn dann Regierungspolitiker auf der Straße gegen die Opposition mitdemonstrieren?

Rechts mit rechtsextrem gleichgesetzt

Dass die stellvertretende Chefin von “Correctiv” im Fernsehen behauptet, das Wort

“Deportation” sei nie gefallen und ARD und das ZDF hätten das Thema “aufgebauscht”, lässt tief blicken… doch interessiert das eigentlich noch irgendeinen der “Aufrechten”

(besser: “Auflinken“) im Land? Sehr wohl ist dieser Begriff “Deportation” von Beginn an ganz bewusst falsch verwendet worden, um eine Nazi-Assoziation aufzubauen. Das ist infam. Und wer hat den Begriff zur “Wannseekonferenz 2.0” geprägt? Waren das nicht dieselben, die der AfD stets vorwerfen, “Nazi-Sprech” zu gebrauchen? Und wenn der Herr Bundespräsident von “rechten Rattenfängern” schwadroniert: Bezeichnet er damit nicht die 8 bis 10 Millionen AfD-Wähler als “Ratten”? Soll das die Demokratie sein, in der der Bundespräsident für alle Bürger da sein sollte?

Und jetzt, da Hans-Georg Maaßen – der über sechs Jahre lang untadeliger oberster Verfassungsschützer dieses Landes war – eine eigene Partei gründen will, wird er zum nächste Ziel der Inquisition. Der aktuelle Verfassungsschutz unter seinem Nachfolger Thomas Haldenwang hat “Material” gegen ihn gesammelt und führt Maaßen nun offiziell als “Rechtsextremer”. Prompt rufen wenig später Prominente aus Kunst und Sport im “Stern” zum “Kampf gegen Rechtsextremismus” auf: Die Parade der Gratismutigen reicht

von Helene Fischer über Wolfgang Niedecken und Udo Lindenberg, den Koch Nelson Müller und Fußballerin Alexandra Popp bis zur Moderatorin Collien Ulmen-Fernandez und viele andere. Ginge es hier wirklich ein ehrliches Bekenntnis gegen Extremismus, wäre das ja absolut ok. Denn Extremismus ist kacke – egal von rechts oder links. Kein Thema! Das Problem ist nur, dass hier wieder einmal beliebig “rechts” mit “rechtsextrem” gleichgesetzt wird. Mal heißt es “rechtsextrem“, dann wieder “rechts“.

Das ist keine Demokratie!

Der bürgerlich- konservative Wähler, der das Leben in Deutschland mit seinen bisherigen Werten gar nicht so “scheiße” fand wie etwa eine Claudia Roth, eine Nancy Faeser, ein Robert Habeck und einige andere mehr: Dieser Bürger, der für den Wohlstand dieses Landes geschuftet hat, der völlig “altbacken” noch die eigene Familie liebt und zu allem Überfluss noch an Mann und Frau glaubt, der mit den Opfern von Messerattacken oder Gruppenvergewaltigungen leidet, der ein selbstbestimmtes Leben führen will und kein bevormundetes – dieser bürgerlich- konservative Mensch also wird hier inflationär mit Rechtsextremisten gleichgesetzt. Das ist keine Demokratie! Und genau das muss die (Nach-)Merkel-CDU endlich begreifen. Der “normale” Bürger in diesem Land ist nicht rechtsextrem , er möchte sicher aber ganz sicher auch nicht von einer links-woken Ideologie, die in den Hinterzimmern von Think-Tanks entworfen wird, vereinnahmen und entrechten lassen. Er möchte eben auch das behalten, wofür er geackert hat (oder immer noch ackert)! Und diesen Menschen geht der “UN-Migrationspakt” am Hintern vorbei.

Die zu 98 Prozent tendenziösen, subjektiven Medien in diesem Land führen im Moment einen Frontalangriff auf über 20 Prozent der Bevölkerung durch – und das für den Machterhalt einer 33-Prozent-Minderheitskoalition der Ampel und deren in Davos propagiertem Traum von der globalen “Transformation”. Und die CDU schaut unnötig bis gelassen zu – womit sie unzählige ihrer ehemaligen Wähler im Stich lässt. Herr Merz, vergessen Sie doch mal Ihr strategisches Machtkalkül und machen Sie sich endlich einmal für bürgerliche Werte stark! Zu bedenken bleibt: Im Moment überziehen sie dermaßen, übertreibt es die polit-mediale Elite mit ihrer Jagd auf alles Rechte und Konservative so sehr, dass dieses Dauerfeuer auch schnell nach hinten losgehen kann.