Der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott, das Feld muss er behalten!

Martin Luthers (1483-1543) Reformations-Hymne „Ein feste Burg ist unser Gott“, aus welcher der Titel dieses Artikels stammt, ist sicherlich manch einem Leser noch aus Konfirmandenzeiten bekannt. Mir sind diese Liedzeilen angesichts der jüngsten Ereignisse im Nahostkrieg in den Sinn gekommen, weil sie sehr zutreffend eine letztlich religiös begründete Unduldsamkeit beider Seiten beschreiben. Diese Unduldsamkeit führt zur Kompromisslosigkeit und muss aus meiner Sicht zu weiteren, unabsehbaren Eskalationen des Konfliktes zwischen Israel und dem Iran führen.

Wenn ich hier mit dem „Herrn Zebaoth“, dem „Herrn der himmlischen Heerscharen“, einen Gottesnamen der Hebräischen Bibel – im christlichen Verständnis das Alte Testament – herbeizitiere, bedeutet dies keine einseitige Parteinahme für Israel. Dasselbe Gottesbild prägt nämlich maßgeblich auch die islamische Vorstellung von „Allah“. Judentum und Islam sind sich bei näherer Betrachtung in vielen Eigenschaften – Überlieferungen, rituelle Gebote, der Ursprung ihrer Feiertage und der radikale Monotheismus – derart ähnlich, dass die aktuelle Todfeindschaft zwischen diesen Glaubenslehren eigentlich als sinnlos erscheint. Allerdings wurde Gewalt im Namen des Christentums sehr viel weniger gegen „Heiden“ als gegen Mitchristen ausgeübt, denen man ein falsches Verständnis des eigenen Glaubens („Ketzerei“) vorwarf. Man sollte also mit falscher Überheblichkeit gegenüber Juden und Moslems vorsichtig sein und stattdessen erkennen, dass in religiösen Angelegenheiten offenbar gerade Ähnlichkeiten Anlass zu unversöhnlichem Streit und Hass geben können.

Denken in Jahrhunderten

Dass Religion ein wesentlicher Treiber des gegenwärtigen Nahostkonfliktes ist, folgt eigentlich schon aus dem Wesen der „Islamischen Republik Iran“. Dieser Staat entstand 1979 infolge der islamischen Revolution des Ayatollah Ruhollah Chomeini gegen den letzten Schah von Persien, Mohammed Reza Pahlevi. Aus der islamischen Revolution im Iran entwickelte sich in der Folgezeit eine Art islamische Weltrevolution, die in unserer Gegenwart neue Höhepunkte erreicht und insbesondere eine Islamisierung Europas als keineswegs unrealistische Zukunftsvision erscheinen lässt. Die Islamische Republik Iran besitzt ein einzigartiges Staatskonzept, in dem man einen Traum des traditionalistischen Philosophen Julius Evola (1898-1974) als verwirklicht ansehen kann: Die Herrschaft eines Priesterkönigs, im Iran als „Oberster Schriftgelehrter“ bezeichnet, welcher dem Volk verbindlich den Willen seines Gottes verkünden kann. Dieser oberste Schriftgelehrte, der als irdischer Stellvertreter einer schiitischen Erlösergestalt, des verborgenen Zwölften Imams Mahdi, fungiert, war zunächst Ayatollah Chomeini selbst. Nach dessen Tod übernahm 1989 Ayatollah Ali Chamenei dieses Amt. Er ist auch heute noch der unangefochtene Herrscher der Islamischen Republik, obwohl er – ein interessantes Detail am Rande – innerhalb des streng hierarchischen schiitischen Klerus niemals den höchsten Rang der theologischen Gelehrsamkeit erreichte.

In einer solchen islamischen Theokratie gilt dasselbe, was auch für die christliche Theokratie des Vatikan ein zentrales Motto ist: Pensiamo in seculi – „Wir denken in Jahrhunderten.“ Der Iran hat also sehr viel Zeit, und dies spielt für den gegenwärtigen Konflikt eine nicht unwichtige Rolle. Fast ein halbes Jahrhundert lang wurde in Teheran geduldig an dem Ziel gearbeitet, militärisch und politisch eine Position zu erreichen, die eine Auseinandersetzung mit den Erzfeinden Israel und den USA auf Augenhöhe ermöglicht. Mit den Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel ist in der letzten Samstagnacht eine wichtige Etappe auf dem Weg zu diesem Ziel gemeistert worden. Genauso geduldig wird seit Jahren das Ziel einer iranischen Nuklearbewaffnung verfolgt. Es besteht für den Iran absolut kein Anlass, jetzt die Entwicklungen zu überstürzen. Chameneis Regime hat Zeit, und die Teheraner Führung ist vorsichtig genug, um nicht blind in die Falle einer nuklearen Verwüstung des eigenen Landes durch israelische und US-amerikanische Raketen zu laufen. Katastrophale iranische Attacken auf Israel sind deshalb zunächst nicht zu befürchten. Eine schnelle Eskalation würde aller Voraussicht nach von der Gegenseite ausgehen. Davon wird hier noch ausführlich die Rede sein. Was meiner Meinung nach völlig unrealistisch ist, ist die Hoffnung auf eine baldige iranische Revolution gegen die Mullah-Theokratie im Sinne westlicher Werte. Solche „Farbrevolutionen“ haben sich in der jüngeren Geschichte in aller Regel derart negativ auf die davon betroffenen Staaten ausgewirkt, dass das iranische Volk von solchen Aktionen Abstand nehmen wird, vor allem dann, wenn sie untergründig von westlichen Geheimdiensten provoziert werden sollten.

Permanente US-Luftkriege

Bevor ich auf die israelische Position eingehe, möchte ich im Sinne der Ausgewogenheit eine mögliche Begründung für das iranische Vorgehen angeben, das im Framing unserer Leitmedien allzu schnell als ein Angriffskrieg gedeutet wird, dessen Leugnung möglicherweise sogar strafbewehrt ist. Der 11. September 2001 und der 7. Oktober 2023 sind – ohne die mit diesen Ereignissen verbundenen Großverbrechen von Al-Qaida und Hamas irgendwie zu relativieren – zum Ausgangspunkt maßloser Racheorgien geworden, deren völkerrechtliche Zulässigkeit zumindest hochgradig zweifelhaft ist. Man kann hier sogar von Rassismus sprechen, denn ein „weißes“ Terroropfer rechtfertigt in der Denkweise des „Anti-Terror-Krieges“ anscheinend als Vergeltung die Tötung von zehn oder sogar hundert Moslems. Diesen Rassismus wollen aber unsere „woken“ Zeitgenossen nicht sehen, die ansonsten schon in einem schiefen Blick auf einen Moslem oder einen Schwarzen eine strafwürdige Diskriminierung sehen. Der Gazastreifen ist zu einer Ruinenlandschaft geworden, in der es mehr als einer Million Menschen an fast allem Lebensnotwendigen fehlt. Im Irak und in Afghanistan wurden blutige US-Kriege geführt, die ganze Städte wie Mossul praktisch von der Landkarte radiert haben.

Seit mehr als zwanzig Jahren führen die USA innerhalb der islamischen Welt einen permanenten Luftkrieg, dem Menschen zum Opfer fallen, die entweder völlig unschuldig am Terrorismus sind oder allein aufgrund eines Terrorismus-Verdachtes ohne Anklage und Prozess hingerichtet werden. Auch Israel nimmt sich das Recht heraus, im Libanon und in Syrien einen andauernden Schattenkrieg mit „Luftschlägen“ gegen iranische Soldaten und ihre Kommandeure zu führen, die sich dort mit Zustimmung der Regierungen in Beirut und Damaskus aufhalten und somit keinen völkerrechtswidrigen Status besitzen und ohne Kriegserklärungen auch nicht als Feinde im militärischen Sinne zu betrachten sind. Die israelische Bombardierung der iranischen Botschaft in Damaskus am 1. April dieses Jahres war nur der letzte Tropfen in einer langen Reihe ähnlich fragwürdiger Aktionen, der letzten Endes in Teheran das Fass zum Überlaufen brachte. Man braucht sich angesichts dieser Vorgeschichte nicht zu wundern, wenn irgendwann die gequälte islamische Welt und insbesondere der Iran militärisch zurückschlägt. Ein „Angriffskrieg“ ist dies zunächst einmal nicht.

Eigentlich seit dem 7. Oktober ein iranischer-israelischer Krieg

Trotz dieses starken Argumentes will ich hier aber eine andere Deutung des aktuellen Konfliktes favorisieren. In dieser Sicht war schon der Hamas-Angriff des 7. Oktober der Beginn eines iranisch-israelischen Krieges. Dafür spricht, dass die Hamas-Terroristen seinerzeit offensichtlich keine Aussichten auf einen wirklichen Erfolg gegen Israel besaßen. Der Zweck ihrer Attacke war vielmehr, Israel in einen Dauerkrieg zu treiben, in dessen Verlauf der Iran und seine Verbündeten mehr und mehr die Oberhand gewinnen sollten. Dies scheint jetzt einzutreten. Die Weltöffentlichkeit sieht mit zunehmendem zeitlichen Abstand immer weniger die mehr als tausend israelischen Toten und mehr als hundert Geiseln als Opfer des schlimmsten antisemitischen Verbrechens seit dem Holocaust, sondern stattdessen den „hässlichen Israeli“, welcher den Gazastreifen ins Elend stürzt und im Libanon und in Syrien wahllose Bombardements veranstaltet. Die USA unter ihrem greisen, um seine Wiederwahl im Herbst bangenden Präsidenten Joe Biden wenden sich immer deutlicher vom Versprechen einer vorbehaltlosen Existenzgarantie für den Staat Israel ab. Das hat auch gute Gründe, denn selbst die Supermacht USA könnte den Iran nicht im Stile der Irak-Kriege von 1991 und 2003 innerhalb kurzer Zeit besiegen, jedenfalls nicht, solange man einen flächenhaften Einsatz von Nuklearwaffen als unmöglich ansieht. US-Luftangriffe auf den Iran wären sehr wahrscheinlich der Beginn eines endlosen Waffenganges, der die USA von neuem in einen mit dem Vietnamkrieg (1964-1975) vergleichbaren „Sumpf“ hineinziehen würde. Erst recht wäre Israel allein nicht dazu in der Lage, den Iran dauerhaft zu besiegen, dies wiederum unter dem Vorbehalt der Unmöglichkeit eines großen Atomkrieges.

Israel könnte also am 7. Oktober in eine Falle gelaufen sein. Es wäre vielleicht für das Land besser gewesen, wenn man sich – wie in einer Reihe vorhergegangener Kleinkriege mit den Gaza-Palästinensern – mit einigen Tagen Bombardement als Vergeltung begnügt hätte und danach wieder zur friedlichen Tagesordnung zurückgekehrt wäre. Genau dies schien aber die israelische Regierung von Anfang an nicht zu wollen. Benjamin Netanjahu setzte stattdessen auf fortwährende Eskalation, und in dem gegenwärtigen Spannungsmoment sieht es so aus, als ob diese Eskalation mit israelischen Luft- und Raketenschlägen gegen das iranische Staatsgebiet eine neue Stufe erreichen würde. Man muss hier bedenken, dass der 7. Oktober nicht nur für die Israelis, sondern auch für das Judentum insgesamt,eine ungeheure Symbolwirkung hatte, die man als äußerer Beobachter oftmals nicht nachvollzieht. Der Staat Israel wurde 1948 nach dem Holocaust mit dem Versprechen gegründet, dass Juden nie wieder wehrlos gegenüber ihren Verfolgern sein sollten. Die Barbarei des 7. Oktober hat dieses Versprechen deutlich angekratzt und somit eine Erwartungshaltung geschaffen, die alte Stärke und damit Israels Sicherheit unbedingt wieder zurückzugewinnen. Dies kann aber nur geschehen, indem der gegenwärtige Krieg mit einem dauerhaften Sieg Israels über seine Feinde endet.

Araber zunehmend für pragmatische Kooperation mit Israel

Man kann durchaus begründet darüber spekulieren, ob ein solcher Sieg nicht schon vor dem 7. Oktober die finale Absicht Benjamin Netanjahus war. Ich mache mir hier ausdrücklich nicht die üble, antisemitische These zu eigen, dass der Hamas-Überfall eine False-Flag-Aktion von „Zionisten“ zum Zwecke einer Vertreibung der Palästinenser aus “Eretz Israel”, also dem Gesamtgebiet Palästinas einschließlich Westjordanland und Gazastreifen, gewesen sein soll. In einer deutlich abgemilderten Form könnte diese schräge These jedoch einen gewissen Wahrheitsgehalt besitzen: Die israelische Regierung hätte die eklatante Nachlässigkeit bei der Bewachung der Grenze zum Gazastreifen mit der Absicht geduldet, die Palästinenser zu einer Attacke größeren Ausmaßes zu reizen, die dann ihrerseits zur Begründung für eine kompromisslose Gegenreaktion Israels taugen würde. Die erwähnte israelische Eskalationsstrategie scheint für eine solche Deutung zu sprechen. Netanjahu scheint nicht nur einen klaren Sieg über den Iran und die mit ihm verbündeten Milizen in Syrien und dem Libanon anzustreben, sondern auch eine überwältigende israelische Dominanz in Palästina. Auf der Grundlage einer solchen Dominanz könnte Israel die Palästinenser-Problematik durch eine einseitig durchgesetzte Autonomie-Regelung endlich dauerhaft lösen.

Eine solche Autonomie weit unterhalb der schon lange verblichenen „Zweistaatenlösung“ erscheint auch deshalb als eine durchaus realistische Möglichkeit, weil die arabischen Staaten in ihrer Mehrheit längst davon abgekommen sind, die Palästinenserfrage als Bestandteil eines arabisch-israelischen Konfliktes zu sehen. Stattdessen wollen zumindest ihre Regierungen eine Zusammenarbeit mit Israel zum Zwecke der Entwicklung ihrer Staaten und vor allem zur Abwehr des gemeinsamen Gegners Iran. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass in einem fortgesetzten iranisch-israelischen Krieg Jordanien, aber auch Saudi-Arabien und einige der Kleinstaaten am Persischen Golf, auf der Seite Israels stehen und insbesondere der israelischen Luftwaffe Überflugrechte auf ihrem Weg in den Iran gewähren würden.

Israel wird gewinnen

Damit sind wir am Ende wieder beim biblischen Herrn Zebaoth angekommen, der Martin Luther zufolge „das Feld behalten“ muss. Israel ist zwar keine Theokratie wie der Iran, aber auch dort spielt die Religion eine nicht zu unterschätzende Rolle. Nationalreligiöse Parteien sitzen in der Regierung Netanjahu. Das Bewusstsein, dass der „Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“ an der Seite des Volkes Israel in dessen Überlebenskampf steht, dürfte auch bei weniger fanatisch gesinnten Israelis präsent sein, genauso wie die biblischen Prophezeiungen von der endzeitlichen Erlösergestalt des Messias, der ein weltweites Friedensreich unter der Führung des Volkes Israel aufrichten soll. Dieses Denken hat auch eine sehr weltliche Grundlage. Das Judentum überlebte die Katastrophe der babylonischen Gefangenschaft (ab 597 v. Chr.), den römischen Vernichtungskrieg im ersten nachchristlichen Jahrhundert, fast zwei Jahrtausende Diaspora in feindselig eingestellten Umfeldern und schließlich die „Shoah“, also den industriellen Massenmord an über sechs Millionen Juden durch die Nationalsozialisten. Danach kehrte es in sein Ursprungsland zurück.

Die Israelis sind das einzige Volk der antiken Welt, das heute noch mit seiner damaligen Religion in seinem damaligen Gebiet lebt. Auch erklärten Atheisten mag angesichts dieser Ereignisfolge der Gedanke kommen, dass hier tatsächlich Gott im Sinne seines auserwählten Volkes in die Weltgeschichte eingegriffen hat. Vielleicht erleben wir in diesen Tagen eine Fortsetzung dieser unglaublichen Geschichte. Der Messias ist ja der Bibel zufolge ein Mensch, und so könnte man seine Verheißung auch weltlich verstehen: Am Ende wird es doch noch eine gesicherte, dauerhafte Existenz eines jüdischen Staates in Palästina und zugleich eine weltweite Friedensordnung geben. Es kann jedoch auch anders kommen; und angesichts der schnellen Ereignisfolge dieser Tage können sich jedwede Prognosen leicht als Schall und Rauch erweisen. Ich mache hier trotzdem eine klare Vorhersage: Israel wird den Krieg auf die eine oder andere Weise gewinnen und dadurch dem gesamten Westen neue Zuversicht im Kampf um die Bewahrung seiner kulturellen Identität gegen die islamische Weltrevolution geben. Der Herr Zebaoth wird „das Feld behalten“.