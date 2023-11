Der Impfwahn ist zurück: Bodo Ramelow und die Ufos

“Corona kann mich mal!“, verkündete Bodo Ramelow zu Beginn des Jahres in Oberhof. Eine Kollegin, welche sich die dort stattfindende Wintersportveranstaltung ansah, hielt den markigen Ausspruch durch Zufall für die Nachwelt auf Video fest. Thüringens Ministerpräsident blieb einmal wieder seinem Motto treu, sein Fähnchen in den politischen Wind zu hängen: Noch zu Merkels Amtszeiten wollte er sich harten Lockdown-Maßnahmen entschieden entgegenstellen, wurde aber von der Kanzlerin – wie auch immer – wieder auf die “richtige” Spur gebracht. Man munkelt, er sei ihr in der Causa Kemmerich noch einen Gefallen schuldig gewesen. In Oberhof wollte er davon nichts mehr wissen. Nun legt er erneut eine Kehrtwende hin, die James Bond mit seinem Aston Martin blass aussehen lässt:

Kaum wird es etwas kühler und die ersten Nasen beginnen zu laufen, fängt der Corona-Rummel schon wieder an. Noch nicht so hysterisch wie in den Vorjahren, aber man merkt allerorten, wie die Maßnahmen wieder Fahrt aufnehmen. Ärzte werben für den neuen, diesmal garantiert wirksamen Impfstoff, obwohl sich noch nicht einmal die Aktionäre der Hersteller einig sind, was sie davon halten sollen. In manchen Praxen weiß könnte man kaum unterscheiden, ob dort noch die alten oder schon neue Plakate von Eckart von Hirschhausen hängen, trüge der umtriebige Fernseharzt nicht mittlerweile einen Bart. Für die Impfung wirbt er noch immer. Die Medien verbreiten Listen der Symptome, die bei einer Infektion mit einer der neuen Virusvarianten auftreten können. Allerdings sind diese Symptome so unspezifisch, dass sie auch zu jeder gewöhnlichen Erkältung passen könnten. Da ist bei jedem Niesen der Grundstein zur Panik gelegt. Jörg Kachelmann pöbelt deshalb schon jetzt gegen Impfskeptiker, die er allesamt für dumm hält. Doch Ramelow geht noch einen Schritt weiter mit seiner Impfwerbung:

Man weiß nicht, was ihn zu seinen merkwürdigen Tweets getrieben hat, angeblich das Bedürfnis, auf das Stalking seiner Person aufmerksam zu machen. Im Nachhinein klingt das nach einer ziemlich mauen Ausrede, denn er fabuliert etwas von Chemtrails und Reichsflugscheiben zusammen, als sei eine Massenimpfung per Geoengineering möglich. Wer weiß, ob das nicht sein heimlicher Traum ist? Einmal das Sprühflugzeug über die Montagsdemo fliegen zu lassen und die Thüringer zwangszuimpfen? Zum Demokratieverständnis seiner politischen Kreise würde das gut passen. Die angeblich auf der Seite der “kleinen Leute” stehende “Linke” erweist sich so wieder einmal als elitär und überheblich.

Nun gibt es zum Glück noch keinen Impfstoff, der uns auf diese Weise untergejubelt werden kann – auch wenn wir nicht wissen, welche Überraschungen Karl Lauterbach und die Pharmaindustrie noch auf Lager haben. Die Intention Ramelows liegt auf der Hand: Impfskeptiker sollen einmal wieder als ungebildete Schwurbler lächerlich gemacht werden. Nicht nur zeigt der Ministerpräsident damit eine ordentliche Portion Verachtung für seine Bürger, vor allem jene, die Spätschäden bei der letzten Impfrunde davongetragen haben. Das darf man schon deshalb als dreist betrachten, weil sich auch die Bundesregierung bisher nicht sonderlich engagiert hat, diese Nebenwirkungen näher untersuchen zu lassen. Zwar gab es ein paar Medienberichte dazu, aber auch die Presse hat sich nicht hinter das unliebsame Thema geklemmt.

Was ist in den Mann gefahren?

Allerdings muss man weder an Echsenmenschen noch an Reichsflugscheiben glauben, um sich ein sachliches Bild zu verschaffen. Wer die Zahlen zu lesen versteht wie etwa der Datenanalyst Tom Lausen, der weiß, wie es um die Wirksamkeit der bisherigen Impfstoffe bestellt ist. Und auch zu den Nebenwirkungen wurden von verschiedenen Behörden Daten gesammelt. Wissenschaftler wie Homburg, Wodarg und Bakhdi warnten rechtzeitig vor den Gefahren einer experimentellen Impfung. Man muss deren Auffassung nicht teilen; aber Forschung lebt vom Zweifel. Ein wenig mehr Expertise als dem wankelmütigen Ministerpräsidenten darf man ihnen allemal zutrauen. Vor diesem Hintergrund wirken dessen Einlassungen auf Twitter nur noch arrogant.

Was ist nur in den Mann gefahren? Bodo Ramelow gilt als Choleriker, dem gegenüber der ungeliebten Opposition gerne schon einmal eine obszöne Geste oder ein ordinäres Wort herausrutscht. Auch politisch redet er sich schon einmal schnell um Kopf und Kragen, als er etwa zunächst die Thüringer Glasindustrie dem Ukraine-Krieg opfern wollte und dann kleinlaut bei Robert Habeck um Finanzhilfe bettelte. Nun versucht er sich auch noch als Satiriker – aber auch das ist gründlich in die Hose gegangen.