Der leise Terror: Oppositionelle können sich in Deutschland bald wirklich nur noch im Geheimen treffen

Nach langem Vorlauf hat sich am Samstag die WerteUnion offiziell von CDU/CSU abgespalten und als eigene Partei gegründet. Die neue WerteUnion wolle die Lücke füllen zwischen der klassischen CDU/CSU, die den Weg verlassen habe, und der AfD, die radikal geworden sei, erklärte Parteichef Hans-Georg Maaßen. „Wir stehen für klassische bürgerliche Werte, die Deutschland stark gemacht haben und die die CDU letztendlich auch geprägt haben.“ Die Werteunion stehe für Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie, Toleranz, aber auch für einen Rückzug des Staates aus dem Leben der Menschen. Zudem wolle man „das kritische Bürgertum ansprechen, und zwar von den Konservativen über die Markt- und Nationalliberalen, die Libertären (…) bis hin zu den klassischen Sozialdemokraten, die eine Sozialdemokratie eines Helmut Schmidt vertreten haben“.

Abgesehen davon, dass die AfD die von der Union geöffnete Lücke bereits gefüllt hat, ist bemerkenswert, dass die Gründung der WerteUnion auf einem Schiff auf dem Rhein bei Remagen stattfand. Man habe sich nahe Bonn versammelt, weil die Werteunion an die Bonner Republik anknüpfen wolle, sagte Maaßen dazu. Jedoch musste die Veranstaltung deshalb auf den Rhein verlegt werden – weil ihre Sicherheit an Land nicht mehr gewährleistet war. Denn Bonn war als geplanter Veranstaltungsort bereits durchgesickert, und prompt hatten sich „Gegendemonstranten“ angekündigt – was heute im Klartext bedeutet, dass also konkrete linksradikale Attacken drohten – so wie mittlerweile bei fast jeder Veranstaltung der Opposition.

Deshalb hält inzwischen eine zwar notwendige, aber fatale Entwicklung in Deutschland Einzug, die Bände spricht über die demokratische Kultur, Toleranz und den Zustand der Meinungsfreiheit: Unter regierungskritischen Parteien, freien Medienvertretern und Oppositionellen ist es bereits gang und gäbe, dass Termine und Örtlichkeiten von Zusammentreffen immer öfter erst kurz zuvor bekanntgegeben werden und dies oftmals auch nur per E-Mail – zur weiteren Sicherheit aller Beteiligten. Dies ist schon keine innere Emigration mehr, sondern fast schon die Vorstufe zum Gang in den Untergrund. Um Paranoia handelt es sich dabei garantiert nicht, denn die Drohungen sind real und kommen gar aus den höchsten staatlichen Stellen: Letzte Woche tönte Regierungsschutz-, vulgo “Verfassungsschutz”-Präsident Thomas Haldenwang, der sein Amt in beispielloser Weise zu Gesinnungsschnüffelei und parteipolitischer Unterwürfigkeit missbraucht, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Innenministerin Nancy Faeser: „Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben verstanden. Sie stehen millionenfach als Brandmauer gegen die geistigen Brandstifter. Wir müssen diesen Brandstiftern die Räume streitig machen.“

Dies ist inzwischen auch ganz wörtlich zu verstehen: Gastronomen weigern sich, ihre Räumlichkeiten für AfD-Veranstaltungen zu vermieten; teils aus Überzeugung, teils aber auch aus berechtigter Angst, Besuch von der Antifa zu bekommen. In der deutschen Politik herrscht ein geradezu mafiöses Klima. Wer nicht auf Linie ist, wer seine „gute“ Gesinnung nicht möglichst demonstrativ zur Schau stellt, muss mindestens mit schiefen Blicken rechnen. Wie in einer Diktatur, gerät jeder, der sich nicht in Zustimmung zur Regierung überbietet, in den Verdacht, ein Staatsfeind zu sein. Nach zwei Jahren Ampel-Koalition ähneln Veranstaltungen von Regierungskritikern fast schon konspirativen Treffen, weil überall die Hetze oder sogar die Gewalt des Linksstaates und seiner willfährigen Organe drohen.