Der nächste unsinnige Migrationsgipfel – und weiter rauscht die Einwanderungslawine

Am Mittwoch fand im Kanzleramt wieder einmal ein mit großem Getöse angekündigter Migrationsgipfel statt – und wie üblich ging er aus wie das Hornberger Schießen: Es wurde buchstäblich nichts entschieden – außer der bahnbrechenden Übereinkunft, sich im Juni wieder zu treffen, um dann (!) den konkreten Fahrplan für die Einführung der Bezahlkarte für Migranten festzulegen. Es eilt ja nicht weiter – schließlich kommen im Monat ja nur zwischen 25.000 und 30.000 neue Flüchtlinge nach Deutschland, von denen praktisch alle dauerhaft im Sozialsystem landen werden…

Trotz dieses anhaltenden, fröhlich weggegrinsten und immer unfasslicheren Staatsversagens trat Bundeskanzler Olaf Scholz danach vor die Presse und spulte seine übliche Phraseologie herunter: Man müsse „immer am Thema dranbleiben“. Jeder, der “ein bisschen Verstand hat, weiß, dass uns das Thema, wie auch andere europäische Staaten, noch lange beschäftigen wird.“ Man fragt sich, wer hier wirklich noch bei Verstand ist. Ernsthaft behauptete Scholz, es seien „grundlegende Veränderungen auf den Weg gebracht“ worden.

Das übliche Gesäusele

Auch Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, verlor sich in den üblichen Worthülsen, blieb aber bei der Beschwichtigung der evidenten politischen Handlungsunfähigkeit erstaunlich konkret: „Niemand soll von unseren Beschlüssen, die wir vor kurzer Zeit getroffen haben, erwarten, dass sie sofort den Schalter umlegen.“ Wenn man auch in Länder abschiebe, „die heute noch ihre Bürger nicht zurückzunehmen, dann werden wir auch in Sachen Rückführungen wesentliche Fortschritte noch weiter zu verzeichnen haben“. Und der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) säuselte: „Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir jemals so viel zusammen hinbekommen, dass wir so viel Geschwindigkeit in das Thema gebracht haben.“

Weils nordrhein-westfälischer Parteifreund und Amtskollege Hendrik Wüst wurde dagegen deutlicher. „Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen: Auch in diesem Jahr wird der Migrationsdruck auf Deutschland enorm sein“, sagte er nach dem Treffen. In einer großen Kraftanstrengung hätten Bund und Länder Anfang November gemeinsam gute Beschlüsse gefasst. Das sei jetzt 17 Wochen her, die Inventur der Umsetzung seitens des Bundes sei am Mittwoch ernüchternd ausgefallen. „Die Liste der unerledigten Hausaufgaben durch die Ampel-Regierung ist ellenlang. Die Bundesregierung hat den Ernst der Lage offensichtlich nicht erkannt“, so sein Fazit. Vor allem beim Thema Asylverfahren in Drittstaaten gehe es nur im Schneckentempo voran. „In einer solchen Lage braucht es Führung“ erklärte und forderte er und verlangte, dass der Bundeskanzler “diese Frage zur Chefsache macht.“

“Bündel an Maßnahmen” ohne konkrete Maßnahmen

Auch der bayerische Regierungschef Markus Söder zeigte sich enttäuscht. „Es ist einfach zu wenig. Angesichts der tatsächlich dramatischen Lage, der dramatischen Überforderung der Kommunen, der Gemeinden und auch der Überforderung der demokratischen Stabilität bräuchte es eine echte Integrationsgrenze, eine echte Rückführungsoffensive“, kritisierte er. Der Ampel-Regierung warf er vor, Länder und Kommunen in der Flüchtlingsfrage im Stich zu lassen. Zwar begrüßte er die Zusage des Bundes, bis Mitte Juni weitere Asylverfahren in Drittstaaten zu prüfen. Dies reiche aber nicht aus: „Es bräuchte (…) Verträge mit den Ländern, die ihre Staatsbürger zurücknehmen sollen, auch zum Beispiel mit der Türkei und vor allen Dingen auch eine Änderung beim Bürgergeld, um die sozialen Anreize, nach Deutschland zu kommen, zu reduzieren.“

Es ist immer wieder dieselbe vorhersehbare Schmierenkomödie, die hier veranstaltet wird. Die Kommunen und zunehmend auch die Bundesländer schreien unter der Dauerbelastung der millionenfachen Massenmigration auf und verlangen von der Ampel-Regierung, dass sie endlich entschlossene Maßnahmen anwendet. Olaf Scholz hatte im Oktober, ebenfalls bei einem weiteren ergebnislosen Migrationsgipfel, erklärt: „Wir müssen endlich im großen Stil abschieben.“ Wer eine unbegrenzte Zuwanderung wolle, müsse „so ehrlich sein und sagen, dass wir dann unseren Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, nicht aufrechterhalten könnten.” Die Regierung trage Verantwortung dafür, „dass unser Gemeinwesen funktioniert“. Dazu gehöre auch „eine gewisse Härte“. Eine Begrenzung der Zuwanderung mache „uns nicht zu Unmenschen“, so Scholz damals. Deshalb begrenze man die irreguläre Migration nach Deutschland. Dafür brauche es ein ganzes “Bündel an Maßnahmen“.

Nicht einmal Entwicklungshilfekürzungen

Es werden große Versprechungen gemacht – und dann geschieht: gar nichts. Außer, dass der nächste Migrationsgipfel angekündigt wird. Sofern dort dann etwas beschlossen wird, setzt man es nicht um. Die Einführung einer Bezahlkarte für Migranten anstelle von Bargeldauszahlungen, wird beschlossen, um dadurch die Anreize für die Zuwanderung in die Sozialsysteme wenigstens etwas abzumildern, dann aber bestenfalls halbherzig und schleppend eingeführt, weil die Grünen sofort alles versuchen, um sie zu sabotieren. Alles wird zerredet und versickert im parteipolitischen und föderalen Klein-klein. Die Massenmigration geht unvermindert weiter, von einer Abschiebeoffensive kann nicht ansatzweise die Rede sein. Rückführungsabkommen scheitern – weil die Regierung sich weigert, endlich Druck auf die Herkunftsländer auszuüben, die illegale Migranten nicht zurücknehmen wollen.

Anstatt ihnen etwa die Entwicklungshilfe zu kürzen, fließen weiterhin Abermilliarden Euro deutschen Steuergeldes für oft geradezu irrsinnige Projekte in die ganze Welt. Deutschland lässt sich mit der Drohung immer neuer Migrationsströme erpressen, anstatt seinerseits Druck auszuüben und eine Migrationspolitik nach australischem oder dänischem Vorbild zu praktizieren. Scholz ist eine lahme Ente, der sein unfähiges Kabinett aus Dilettanten und linken Fanatikern auf der Nase herumtanzt und der auch in der SPD keine wirkliche Hausmacht hat. Zudem fehlt ihm schlicht das Format für entschlossene Führung. Abermals zeigt sich, dass die Parteien, die das Ganze verursacht haben, nicht willens oder fähig sind, dieses existenziellste Problem Deutschlands und ganz Europas zu lösen. Es wird immer weiter verschleppt, der Druck wird immer größer – bis der Kessel schließlich in bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen explodieren wird.