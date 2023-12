“Der Planet verbrennt”: China und Nordkorea brechen alle Kälterekorde

Aktuell reißt China alle Kälterekorde der Aufzeichnungen. Auch in Nordkorea sind die niedrigsten Dezembertemperatur seit Jahrzehnten zu verzeichnen. Die Rekordkälte weitet sich derzeit auf Vietnam und Thailand aus. Die Mongolei liegt unter Schnee. Dies sind nur einige der aktuellen Nachrichten der Datenbank Substack-Electroverse, die global alle aktuellen relevanten meteorologischen Mess- und Satellitendaten dokumentiert (die Detaildaten sind nur für registrierte Mitglieder zugänglich und Fachartikel hinter Bezahlschranke, deshalb wird hier auf Verlinkungen verzichtet).

Der direkte Grund für die Kältaeinbrüche sind polare Stratosphärenwolken (Polar Stratospheric Clouds, PSC). Sie treten in der Stratosphäre in einer Höhe zwischen 20 und 30 Kilometern auf. Die Voraussetzung für die Entstehung von PSC sind sehr geringe Temperaturen, weshalb sich ihr Vorkommen auf die Wintermonate und im wesentlichen auf Skandinavien, Schottland, Alaska, Arktis oder die Antarktis beschränkt.

Polare Stratosphärenwolken als Ursache

Es werden allgemein zwei Haupttypen von Polaren Stratosphärenwolken unterschieden. Der erste Typ sind Mischwolken aus kondensierenden festen “Nitric Acid Trihydrate“(NAT)-Partikeln, die bereits bei relativ hoher Umgebungstemperatur (- 78 Gran Celsius bei 50 Hektopascal Druck) auftreten können. Die chemische Struktur der Partikel ist Verbindung von je einem Molekül HNO3 mit 3 Molekülen Wasser – einem sogenannten Trihydrat der Formel HNO3*3H20. Die Teilchengröße liegt bei etwa 1 Mikrometer (1 Millionstel Meter). Bei tieferen Temperaturen können sie weiter wachsen und dann auch relativ geringe Mengen an Salzsäure (HCl) und Schwefelsäure (H2SO4) aufnehmen. Das Aussehen dieser aus NAT gebildeten PSC-Wolken wird als sehr feingliedrig beschrieben und sie treten häufig sehr großflächig auf.

Der zweite PSC-Typ sind “Perlmuttwolken” der Art Supersaturated Ternary Solution (STS) Diese PSC bestehen hauptsächlich aus den flüssigen Partikeln einer übersättigten ternären Lösung von Schwefelsäure, Salpetersäure und Wasser. Ihr Aussehen ähnelt Wolkenschlieren; Strukturen sind oft nicht erkennbar. Meist ist ihr Auftreten deshalb nur durch Messungen nachweisbar. Es handelt sich dabei um PSC aus aus Wasser-Eiskristallen, die sich bei tieferen Temperaturen von -85 bis -90 Grad und darunter in Höhen von 25 Kilometern Höhe bilden; ihre Teilchengröße ist ungefähr 10 Mikrometer.

Kälteste je gemessene Ablesungen

Da die Eiskristalle vor allem bei diesem linsenförmig aussehenden STS-Typ so schwer sind, neigt, diese Art PSC dazu, in die Troposphäre abzusinken. Die ohnehin schon sehr wasserarme Stratosphäre wird durch die Wolken über den Polen weiter dehydriert. Genau dies geschah im Dezember mit Auswirkungen auf die ostasiatischen Landmassen. Die Folge: Am 20. Dezember, stellten unzählige Wetterstationen in China die niedrigsten jemals gemessenen Temperaturen für einen Monat fest. Zu den rekordverdächtigen Standorten gehören Yunzhou mit -33,2 °C, was den alten Allzeitrekord von -31,9 °C bricht; Qingshuihe mit -29,7 °C), womit das das vorherige Tief von -29,4 °C übertroffen wurde; Yangqu wies -27 °C auf, was den früheren Rekord von -26,8 °C unterbot. Baoding liegt bei -23,3 °C und unterschreitet damit den alten Rekord von -22 °C; und Shunping weist einen neuen Tiefstwert von -22 °C auf, womit die vorherige Benchmark von -21,6 °C gerissen wurde.

Dies sind die kältesten Ablesungen, die jemals gemessen wurden, und sie liegen unter den in historischen Aufzeichnungen vermerkten Daten, die teilweise mehr als ein Jahrhundert zurückreichen. Der extreme Frost hat sich auch auf Korea und Japan ausgeweitet und nähert sich nun rasch den Tropen. In den kommenden Tagen werden weitere Rekorde gebrochen.

Auch Nordkorea und Vietnam massiv betroffen

Die außergewöhnlich niedrigen Temperaturen, die diesen Monat in weiten Teilen Asiens herrschten, haben auch Nordkorea erreicht, wo ebenfalls die niedrigsten Dezembertemperaturen seit Jahrzehnten gemessen wurden. Am 21. Dezember 2023 wurde in Samjiyon, einer Stadt in der nördlichen Provinz Ryanggang , ein Messwert von -38,9 °C registriert, was für einen neuen Monatsrekord für die Region und für Nordkoreas kälteste Dezembertemperatur seit Jahrzehnten sorgt. Doch die Rekordkälte weitet sich auch auf Vietnam und Thailand aus; die Polarkälte hat teilweise schon die Tropen erreicht und etwa Nordvietnam mit eisigen Tiefsttemperaturen heimgesucht: Fansipan und Mẫu Sơn verzeichneten Tiefsttemperaturen von -2 °C beziehungsweise -1,1 °C verzeichnet, was beides vorläufige neue Rekorde bedeutet.

Wie heftig die Intensität der Kältewelle ist, zeigen die Temperaturunterschiede zwischen und Süden des über mehrere Breitengrade gezogenen Landes: Während im Norden die Gefriergrenze überschritten wird, herrschen in Tây Ninh im Süden überaus milde 36 Grad plus. Allerdings hat sich der arktische Temperaturausbruch – der von China und der Inneren Mongolei bis Guangxi, von Peking bis Guangdong zuschlug und für den Bruch zahlreicher Rekorde aller Zeiten verantwortlich war, auch auf Myanmar und Thailand ausgeweitet.

Dzud-Wetterphänomen bedroht die Mongolei immer öfter

In der Mongolei sind derzeit rund 90 Prozent des Landes mit Schnee bedeckt – und das dicht: In weiten Teilen wird eine Schneetiefe von 15 Zoll (38 Zentimetern) angegeben. Die National Emergency Management Agency (NEMA) der M0ngolei hat gewarnt, dass diese Bedingungen das Risiko für das Naturphänomen Dzud erhöhen – ein katastrophales Winterereignis, das nur in der Mongolei vorkommt, wo stärkerer Schneefall und extreme Kälte dazu führen, dass das Vieh nicht mehr genug Weideland hat. Über die letzten kalten Jahreszeiten hinweg erwiesen sich in den rauhen Weiten der Mongolei als immer brutaler – und gipfelten vorläufig im tödlichen Winter 2022/23, der Hirtenfamilien ohne Vieh zurückließ und daher mit schwerer Nahrungsmittelknappheit konfrontiert war.

Selbst im Mai litten 13 der 21 Provinzen der Mongolei immer noch unter einem Dzud; und da die neue Wintersaison früher als geplant beginnt – mit einem starken Frost Anfang November (bei dem acht Hirten ums Leben kamen, darunter ein 12-jähriger Junge, der in heftigen Schneestürmen seiner Familie bei der Herdenpflege half) setzt sich aktuell der langfristige Kältetrend fort. Zwischen 1940 und 2015 wurden im Schnitt zweimal pro Jahrzehnt offizielle Dzud-Ereignisse bestätigt. In den letzten zehn Jahren hat die Häufigkeit von Dzuds jedoch zugenommen. Mittlerweile kommen sie nun praktisch jährlich vor. 2023 gab es in der Mongolei weit überdurchschnittlich viele Temperaturen unter -40 Grad – was zum vorzeitigen Tod von Hunderttausenden Tieren durch Hunger oder Frost führte; mit gravierenden Auswirkungen auf den Lebensunterhalt von etwa 200.000 mongolischen (halb-)nomadischen Familien, die ihr Haushaltseinkommen mit der Haltung von Ziegen, Schafen, Rindern, Pferden, Yaks und Kamelen erzielen.

Klimaschwindel vom “Global Warming” auch hier als Erklärung immer mehr Frost

Die globalistischen Erklärungsmuster und vorexerzierten Ideologien wirken jedoch auch in der Mongolei: Wie schon die dortige Politik im Fall der zunehmenden Kältewellen in Indien hat die mongolische AGW-Partei keine Antwort auf die zunehmende Kälte in der Mongolei, sondern bemüht nur das allgemeingültige Schlagwort “Klimakrise”. In der UN-konformen Propaganda heißt es: „Klimaexperten sagen, dass die Häufigkeit und Schwere von Dzuds zunimmt und dies auf die Klimakrise zurückzuführen ist.“ Weiter, so wird verbreitet, stiegen die Temperaturen in der Mongolei “doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt” (eine inzwischen fast für jedes Land verbreitete Behauptung, die auch für die Gletscherschmelze bemüht wird). Natürlich wird auch nicht vergessen zu erwähnen, dass “die Temperaturen zwischen 1940 und 2015 um über 2 °C gestiegen sind”.

Die Menschen in der Mongolei haben freilich ganze andere Erfahrungen. Delgerbat, ein von westlichen Medien wiederholt interviewter Hirte aus der Westmongolei, musste kürzlich seinen Sohn aus der Schule nehmen, um ihm bei der Viehzucht der Familie zu helfen. „Das Klima ist ganz anders als in meiner Kindheit“, erklärte er bereits im Mai. „Als ich jung war, wäre der Schnee inzwischen geschmolzen und es wäre schon Frühling, aber jetzt kommt der Frühling so spät.“ Kein Wunder: Die Winter sind immer extremer und langwieriger; bereits Mitte Dezember litten mindestens 41 Soums (Verwaltungsbezirke) von 11 Provinzen unter Dzud. Des Rätsels Lösung: Nicht nur die Mongolei kühlt in Wahrheit ab.