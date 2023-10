Der Trend geht zur Volksbewaffnung

Welche Zeiten in Europa spätestens nach dem Hamas-Massaker in Israel und der darauf folgenden islamisch-antisemitischen Hasswelle angebrochen sind, zeigen die Appelle des ehemaligen slowenischen Premierministers und heutigen Oppositionsführers Janez Janša, das Volk solle langsam, aber sicher Vorbereitungen treffen, Mittel zur angemessenen Selbstverteidigung zu ergreifen. „Der Spaß ist vorbei. Bewaffnet euch. Legal!“, forderte Janša auf Twitter. Die Regierung des liberalen Premiers Robert Golob hält er nicht für fähig, Slowenien vor der Terrorgefahr zu beschützen. Er warnte, dass man mit einer Verschärfung der Sicherheitslage rechnen müsse. Die Regierung sei nicht in der Lage, die Situation bezüglich der irregulären Migration und der möglichen Terrorgefahr richtig zu beurteilen und zu handeln. Deshalb sei jeder berechtigt und verpflichtet, im Rahmen der Verfassungsordnung alles zu tun, um seine Familie und sein Land zu schützen.

Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Situation im beschaulichen Slowenien verglichen mit Deutschland noch geradezu idyllisch ist und selbst hier schon derartige Verunsicherungen, Verwerfungen und Zweifel an der Schutz- und Handlungsfähigkeit herrschen, dass besorgte Bürger – als deren Stimme Janša ja spricht – für ihren eigentlichen Schutz sorgen sollen, dann kann man den Ernst der Lage in Europa halbwegs abschätzen und hochrechnen, was erst bei uns blüht.

Destabilisierung und Unterwanderung

Nach einer propalästinensischen Demonstration in Ljubljana hatte Janša am Donnerstag erstmals dazu aufgerufen, sich zu bewaffnen. Die Regierung reagierte darauf empört und hielt, wie nicht anders zu erwarten, mit genau gegenteiligen Statements dagegen: Man bedauere, dass unter Janšas Vorgängerregierung Gesetze verabschiedet worden seien, mit denen die Bedingungen für den Waffenbesitz erleichtert wurden, und wies darauf hin, „diese umstrittenen Änderungen“ sofort nach dem Ende von dessen Regierung abgeschafft zu haben. „Ich verurteile aufs Schärfste solche Provokationen, die zu neuem Hass und Gewalt in unserer Gesellschaft führen können“, erklärte Außenministerin Tanja Fajon.

Eine Antwort, wie der zunehmenden Destabilisierung und Unterwanderung der europäischen Staaten durch religiöse islamofaschistische Untergrundorganisationen beizukommen sei, hat nämlich auch sie nicht. Was sich seit zwei Wochen auf Europas Straßen abspielt, zeigt endgültig das Scheitern jeder Integration arabisch-islamischer Migranten. Der Islam ist auf dem Vormarsch und zeigt seinen Machtanspruch immer unverhüllter. Insofern hat Janša die Realität wohl tatsächlich wesentlich besser erkannt.

“Aktiver Schutz jüdischen Lebens”

Was die gegenwärtige Entwicklung insbesondere für Juden bedeutet, ist offensichtlich: Dass nämlich der Staat, der die Preisgabe seines Gewaltmonopols nicht aufhalten kann und immer weniger in der Lage ist, Recht und Gesetz im öffentlichen Raum durchzusetzen, sie nicht mehr schützen kann. Und auch wenn kein deutscher Politiker Forderungen wie die von Janša auch nur im Ansatz gutheißen würde und die Bildung von Milizen, Bürgerwehren oder bewaffneten “Nachbarschaftshilfen” in Deutschland sogleich als Putsch- und Umsturzhandlungen verfolgt würden, so tut der Staat letztlich nichts anderes, als seine Bevölkerung durch die Zulassung anomischer und anarchischer De-facto-Verhältnisse genau dahin zu treiben.

Mehr noch: Sublim wird genau diese Botschaft von Politikern bereits verbreitet. Am Sonntag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zum aktiven Schutz des jüdischen Lebens im Land aufgerufen. Dieser Schutz sei natürlich Staatsaufgabe, „aber er ist auch Bürgerpflicht“, so Steinmeier, und er bitte „wirklich alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht auch anzunehmen“, denn es sei „unerträglich, dass Jüdinnen und Juden heute wieder Angst haben – ausgerechnet in diesem Land“ (als ob es dafür eine andere Ursache gäbe als die eigene jahrelange linke Migrationspolitik, die Millionen muslimischer, judenhassender Jungmänner nach Deutschland importiert hat – eine Politik, gegen die sich gerade Steinmeier nie ausgesprochen hat, deren von Anfang an absehbare Folgen er heute aber bejammert).

Kapitulation des Staates

Was sich hinter diesem präsidialen Phrasengefasel verbirgt, kann im Prinzip nur so gelesen werden: Die Polizei tut, was sie kann, wenn dann aber jüdische Mitbürger, Einrichtungen oder Synagogen trotzdem belagert und bedrängt werden, dann muss der Einzelne einschreiten – notfalls auch mit Gewalt. Eine fatale Botschaft, die gefährlich nah an der Selbstjustiz schrammt. Auch Steinmeiers Parteifreund Bundeskanzler Olaf Scholz hatte vorletzte Woche die Bürger dazu aufgerufen, „dass wir die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürger ” nur “gemeinsam gewährleisten können“.

Beide räumen damit de facto die Kapitulation des Staates ein, der die Kernaufgabe der Sicherheit seiner Bürger nicht mehr erfüllen kann. Nach acht Jahren offener Grenzen ist es also tatsächlich so weit, dass die deutsche Regierungselite die eigene Bevölkerung zum Schutz jüdischer Mitbürger aufrufen muss, weil sie selbst es nicht mehr kann. Bewaffnungsappelle wie die von Janša sind nur die praktische Umsetzung und Konsequenz solcher Appelle, die früher oder später auch für Deutschland Geltung erlangen werden.