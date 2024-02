Der Westen in Panik: Tucker Carlson spricht mit, nicht über Putin!

Kaum hatte der konservative US-Starjournalist Tucker Carlson angekündigt, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu interviewen, brach auch schon die übliche Hetz- und Empörungswelle über ihn herein. „Der umstrittene rechte US-Moderator Tucker Carlson wird nach eigenen Angaben den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewen – als erster westlicher Journalist seit Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine“, faselte der „Stern“, der seine an Zahl und offenbar auch eigenständigem Denkvermögen schwindenden Leser zudem wissen ließ, Carlson sei „jahrelang eines der bekanntesten Gesichter von Fox News“ gewesen, der sich „mit scharf rechten Positionen und inhaltlicher Nähe zum damaligen Präsidenten Trump eine große Gefolgschaft bei rechten Fernsehzuschauern“ gesichert habe und „für die Verbreitung von Verschwörungstheorien bekannt“ sei. Das passende Warn-Framing wäre damit gesetzt für die Leser, die sich am Ende vielleicht ja doch einmal für einen anderen Blickwinkel interessieren könnten.

Unbeirrt führte Carlson heute dann das Interview – wobei der Kreml ihn als einzigen westlichen Journalisten zugelassen hatte. Das zur Karikatur eines Nachrichtenmagazins herabgesunkene linke Propagandaorgan „Spiegel“ war außer sich und schrie in einem weiteren journalistischen Offenbarungseid: „Das Schönste wäre, die Russen behielten Carlson gleich da – als echten Freund Russlands sozusagen. Aber diesen Gefallen werden sie uns vermutlich nicht tun“. Die mediale Ukraine-Front im “Werte-Westen” scheint also noch stabil zu sein.

EU-Verhofstedt fordert Einreiseverbot für Carlson

In Brüssel löste das journalistische Husarenstück Carlsons, unbeeindruckt von Drohungen genau das zu tun, was eigentlich Aufgabe aller kritischen Reporter und unabhängiger Medien wäre – nämlich mit der Gegenseite zu reden und auch ihr eine Stimme zu geben, statt nur über sie zu reden sie über staatlich vorgegebene Agitation zum Hass- und Zerrbild zu stempeln (Stichwort audiatur et altera pars!) prompt autoritäre Reflexe aus: Der sich selbst “liberal” schimpfende EU-Politiker Guy Verhofstadt schwadronierte sofort über ein EU-Einreiseverbot für Carlson, sollte dieser seine „Desinformationen“ verbreiten. Dieses Wieselwort ist mittlerweile die Chiffre für alles, was den offiziell erwünschten Narrativen zuwiderläuft.

Twitter-Chef Elon Musk hingegen sprang Carlson zur Seite: „Verhaften Sie diejenigen, die seine Verhaftung fordern“, schrieb er unter einem User-Kommentar, der meinte, Carlson müsse nun aufpassen, nicht der „nächste Julian Assange“ zu werden. Zudem postete Musk das Ankündigungsvideo von Carlson über das Putin-Interview. Ein Termin für dessen Ausstrahlung wurde noch nicht bekanntgegeben; sicher ist jedoch, dass es kostenlos auf Twitter und auf Carlsons Webseite zu sehen sein wird. Der Moderator erklärte, er sei hochmotiviert, sich mit Putin zusammenzusetzen, weil es ihm ein Anliegen sei, „die Bevölkerung der englischsprachigen Länder“ kritisch informieren wolle. Noch immer seien die meisten Amerikaner völlig unwissend über den Krieg in der Ukraine und verstünden nicht, was in der Region passiere. Dies liege, so Carlson weiter, daran, „dass ihnen niemand die Wahrheit gesagt hat“ und dass die amerikanischen Medien korrupt seien. Treffende Worte- die allerdings nicht nur auf die US-Medien zutreffen.