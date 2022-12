Der Wohnungsbau stagniert – obwohl Hunderttausende ins Land strömen

Wie alles, was die Ampel-Regierung anpackt, steht auch der vollmundige Plan, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, vor dem Scheitern. Dieses Ziel war im Koalitionsvertrag ausdrücklich verankert worden. Mehrere Verbände wollen die Regierung nun zum Handeln auffordern – unter anderem durch einen 12-Punkte-Plan, der Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesbauministerin Klara Geywitz verpflichten soll, gezielter auf serielles Bauen zu setzen. Daraus wird nichts. Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft (GdW), erklärte: „Wir sind in Deutschland nicht mehr in der Lage, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.” Für dieses Jahr rechnet er nur mit dem Bau von 250.000 Wohnungen, 2023 mit lediglich etwa 200.000 und 2024 sogar mit noch weniger. Man entferne sich also immer weiter von den geplanten 400.000 Wohnungen.

Als Gründe dafür nannte er die erheblich gestiegenen Materialkosten am Bau, die höheren Zinsen sowie gesunkene staatliche Förderung. Dadurch müssten Bauherren bis zu 60 Prozent mehr Miete verlangen als noch vor zwei Jahren. Von der Bundesregierung verlangte er, die Zinsen für Baudarlehen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), eine reine Staatsbank, auf ein Prozent zu deckeln. Die Voraussetzungen seien „dramatisch schlecht“, der Wohnungsbau breche jetzt sehenden Auges ein, sagte er weiter. Die Regierung werde ihr Wohnungsziel „krachend verfehlen“. Zuvor hatte Gedaschko dem zuständigen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bereits vorgeworfen, die Neubau-Förderung werde „so gut wie plattgemacht“, weil die Programme der KfW vorzeitig gestoppt wurden.

Absurderweise trifft diese Entwicklung auf eine von der Regierung herbeigeführte „Bevölkerungsexplosion“ durch Masseneinwanderung, die den im Koalitionsvertrag festgehaltenen Wohnungsbedarf schon jetzt zur Makulatur werden lassen; selbst eine Verdoppelung der dortigen Zahlen würde den Bedarf nicht decken, weshalb es absehbar einerseits zu immer mehr zweckentfremdeter Nutzung öffentlicher Funktionsbauten (Veranstaltungs- und Turnhallen, Jugendherbergen, Heime) sowie immer mehr wie Pilze aus dem Boden schießenden Zelt- und Containerstädte kommen wird, zum anderen bezahlbarer Wohnraum für Einheimische gerade im unteren Preissegment immer seltener werden wird. Fatalerweise stagniert ausgerechnet in dieser Situation das wenige Geplante zusätzlich.

Klaffende Schere

Interne Umfragen bei den in der GdW organisierten öffentlichen, genossenschaftlichen, kirchlichen und privaten Wohnungsunternehmen ließen darauf schließen, dass etwa 70 Prozent aller geplanten Projekte entweder komplett abgesagt oder zumindest für längere Zeit zurückgestellt würden, so Gedaschko weiter. Aktuell werde gerade noch das fertig gebaut, was in der Pipeline sei. „Und dann wird es immer weniger werden. Es geht einfach nicht mehr“. Zudem würden auch immer strengere Energiestandards die Neubauprojekte ausbremsen. Zwar stehe man hinter den „Klimaschutzzielen”, diese müssten aber auch sinnvoll umgesetzt werden und für die Mieter bezahlbar sein. Die Regierung erhöhe ständig die Ansprüche, fahre aber zugleich die Förderungen herunter. Mit der bisherigen Fördersumme von einer Milliarde Euro im Jahr für ganz Deutschland könnten die Neubauziele nicht ansatzweise erreicht werden, kritisierte er. Mindestens die fünffache Summe sei dafür erforderlich.

Marktmieten von „künftig 16 bis 18 Euro netto kalt pro Quadratmeter“ seien für die breite Mittelschicht schlicht unbezahlbar, so der GdW-Präsident. Dabei wird es allerdings absehbar nicht bleiben. Die weiter klaffende Schere zwischen von der Politik geschürter Nachfrage durch Migration einerseits und reduzierten Angebot andererseits sorgen für alarmierende strukturelle Engpässe. Auch Gerd Landsberg , der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, erklärte, dass die steigenden Baukosten derzeit dazu führen würden, „dass zahlreiche Neubauprojekte im frei finanzierten sowie im geförderten Wohnungsbau auf Eis gelegt beziehungsweise nicht neu begonnen werden.” Gerade in Ballungszentren führe dies zu einer weiteren Wohnraumverknappung und damit verbunden auch zu einem Mietenanstieg. So zeigt am Ende auch dieses Regierungsvorhaben wieder die übliche Mischung aus großen Zielen, schlechter Planung, Missachtung der Realität und widersprüchlicher Handlungen. Am Ende wird man auch hier das Problem, das man lösen wollte, verschlimmert und etliche neue Probleme geschaffen haben. Etwas anderes ist von dieser komplett unfähigen Bundesregierung auch nicht zu erwarten.