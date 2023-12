Der Zusammenbruch Deutschlands – und die Rettung im Widerstand

Zwei Monate Wartezeit für einen Termin beim Standesamt, stundenlang Anstehen im “Bürgercenter” für simpelste Anliegen.. Drei (oder mehr) Monate für einen dringend notwendigen Facharzttermin oder eine Operation. Mindestens ein Jahr oder mehrere Jahre für Gerichtsverfahren. Leere Medikamenten-Lager in den Apotheken (und ein nie dagewesenes Apothekensterben). Krankenhaussterben. Personalmangel und desolate Zustände in überfüllten Kliniken (wie gerade wieder der Mord in der forensischen Psychiatrie von Köln-Porz zeigte). Hoher Krankenstand. Infolge Millionen unqualifizierter und durch Bürgergeld bessergestellter “Fachkräfte” unbesetzte Arbeitsplätze.

Zugausfälle noch und nöcher (pünktliche Bahnfahrten sind deutschlandweit Abnormalität). Fehlende Ersatzteile für Straßenbahnen (lange Wartezeit für neue Wagen). Veraltete und verrostete Infrastruktur. Lieferengpässe. Überbordende Bürokratie. Dürftige Ausbesserungen von Schienen, Netzen, kaputten Straßendecken. Monatelange Dauerbaustellen. Funklöcher und Digitalisierungsstau. Tote Telefonleitungen. Verständigungsprobleme durch immer weniger Deutsch im Alltag. Leerstand und Verwahrlosung von immer mehr Innenstädten. Desolates Bildungsniveau, dysfunktionale Schulen. Leere Kassen. Insolvenzen, Firmenflucht. Negatives Wirtschaftswachstum (gegen jeden internationalen Trend). Staatsschulden. Grassierende Zunahme der Kriminalität durch Massenmigration. Und vieles, vieles andere mehr.

Die Titanic lässt grüßen

Deutschland bricht gerade gefühlt zusammen. Aber es wird weiterhin so getan, als sei in bester in Ordnung. Die Stimmung gleicht den Salons in den Oberdecks der “Titanic”, wo die Luxusparty weiterlief, während der Bug schon längst mit Schlagseite am Absaufen war. Und wer auf das, was unvermeidlich auf uns zurollt, offen zu sprechen kommt, gilt als Schlechtredner, wird für bekloppt gehalten oder als XYZ diffamiert – und fragt sich mitunter schon selbst, ob er noch ganz in Ordnung ist (ebenso oft, wie ihm gesagt wird, dass er spinne).

Es war immer klar, dass eine der gesellschaftlichen Gruppen, die die Zeche für diese Umverteilungs- und Selbstzerstörungsorgie tragen und dabei immer empfindlichere Einschränkungen hinnehmen soll, irgendwann als erste auf die Barrikaden geht. Dies sind nun offenbar Deutschlands Bauern; sie haben die Schnute gestrichen voll. Kein Wunder: Wer immer dichter an den Abgrund getrieben wird, sieht irgendwann keinen anderen Ausweg mehr, als mit seinen Verbrechern die Konfrontation zu suchen. Es gibt jedenfalls keine Pflicht, auf Befehl in den Abgrund zu springen. Und erst recht gibt es für den Souverän – das deutsche Volk – keine sittliche Pflicht, einer Regierung Gehorsam zu leisten, die die Lebensgrundlagen ihres Volkes vorsätzlich zerstört. Nein, ganz im Gegenteil: Es gibt die sittliche Pflicht, diese Ampel in die (politische) Wüste zu schicken!