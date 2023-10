Deutsche Debatten: Gefällt mir

Es stimmt, daß in Deutschland Debatten stattfinden. Wo Debatten stattfinden, da blüht die Demokratie. Die ganze Blütenpracht relativiert sich aber gewaltig, wenn man sich anschaut, wer welche Debatten wie führt und welche Debatten überhaupt verhindert werden sollen. Daß die Bundesrepublik die Demokratie als Regierungsform hat – oder zu haben hat -, steht fest. Was nicht feststeht, ist, ob es Demokraten gibt, die zur deutschen Regierungsform passen. Mithin ist es wohl so, daß man darüber debattieren könnte, ob die Demokratie als Regierungsform den Deutschen gemäß ist oder nicht. Sehen Sie? Schon hätten “wir alle gemeinsam” eine Debatte, die es gefälligst nicht zu geben hat, weil als Ergebnis stehen könnte, daß die Demokratie eben nicht zu den Deutschen passt. Sie hat zu passen. Ende der Debatte.

In der Tageszeitung “Welt” gibt es eine interessante Schlagzeile. In der Rubrik “Antisemitismus” findet sie sich: “Sonst laut ‘gegen rechts’ – beim Judenhass ganz leise“. Nach dem bestialischen Angriff von Terroristen aus dem Gazastreifen auf israelische Zivilisten, bei dem es unfassbare 1.400 Tote gegeben hat, stand in Deutschland prompt wieder eine “Antisemitismus”-Debatte an. Volles Verständnis dafür, daß eine solche viehische Attacke geahndet werden muß auf – der einen Seite. Auf der anderen: Das hätten die Israelis davon, daß sie seit Jahrzehnten Palästinenser behandeln wie Menschen zweiter Klasse. Schnell war wieder klar, wer welchem Lager zuzurechnen ist – und wie er deshalb auch etikettiert werden muß. Die Pauschalfreunde Israels gegen die Antisemiten. Die Antisemiten wiederum “Palästinenser-Fanboys“.

Interessant ist, wie wieder versucht wird, entlang dieser doch undifferenzierenden Zuordnungslinie Lager zu bilden. Prominente “Gegenrechtsler” wurden aufgefordert, doch jetzt mal bitteschön Stellung zu beziehen und nochmal zu sagen, wer hierzulande die Antisemiten sind, nachdem klar ist, wer sie unter dem Gütesiegel von “Buntheit, Vielfalt & Bereicherung” in rauhen Mengen importiert hatte. Die “Gegenrechtsler” zogen es vor, zu schweigen. Joko Winterscheidt war zu beschäftigt, Nora Tschirner, Marius Müller-Westernhagen, die Toten Hosen – alle wollten sie nichts mehr zum “Antisemitismus von rechts” sagen. Das ist zwar drollig, nur: Frédéric Schwilden, der “Welt”-Redakteur, der die Bigotterie der prominenten “Gegenrechtsler” ausstellen wollte, entpuppte sich selbst als kein Stückchen besser. Er empörte sich: ” Gar nicht geantwortet trotz mehrerer Nachfragen haben: die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, Entertainer Jan Böhmermann, Feministin Teresa Bücker, Komikerin Enissa Amani, Internet-Promi Rezo und Schriftstellerin Kübra Gümüsay. Immerhin auf Instagram bezog Gümüsay dann gegenüber ihren Fans Stellung: Dort nannte sie die Reaktion der israelischen Armee auf den Terror der Hamas „Völkermord“.” – boah, dicker Hund. Hat die “Antirechstlerin” Gümüsay die Reaktion der israelischen Armee auf den Terror der Hamas tatsächlich als einen “Völkermord” bezeichnet? – Empöööörung!

Was ist ein Völkermord?

Die UN-Konvention gegen Völkermord definiert Völkermord in Artikel II u.a. auch ausdrücklich als “die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen”. Kein Wort gibt es allerdings darüber, wer einen Völkermord begehen darf und wer nicht. Im Gazastreifen, liest man mit Bestürzung, habe es im Rahmen der israelischen Reaktion auf den bestialischen Terrorangriff vom 7./8. Oktober inzwischen bis zu 4.000 Tote gegeben, darunter etwa 1.500 Frauen und Kinder. Im Gazastreifen scheint zur Zeit ein Völkermord vor sich zu gehen. Frédéric Schwilden empört sich aber lieber darüber, daß ihn eine “Antirechtslerin” auch so bezeichnet. Frédéric Schwilden möchte das Wort “Völkermord” lieber nicht verwendet wissen

Nicht in diesem Zusammenhang. Es ändert aber nichts: Ob ein Völkermord nach UN-Definition vorliegt oder nicht, hängt nicht an der Frage, ob ein deutscher Frédéric Schwilden Sympathien für die Mörder hat oder nicht. Es hängt hinsichtlich der Frage, ob ein Völkermord stattfindet, in keinem Fall davon ab, ob man Verständnis für bestimmte Völkermörder hat oder ob es einem fehlt. Was ein Völkermord laut UN-Definition ist, hängt nicht an der Frage nach bestimmten Opfern und bestimmten Tätern, sondern am Vorliegen der Kriterien für “Völkermord”. Ob mir gefällt, daß es die “Antirechtslerin” Gümüsay gewesen ist, die “die Reaktion der israelischen Armee auf den Terror der Hamas tatsächlich als einen “Völkermord” bezeichnet”, spielt ebenfalls keine Rolle. Es gefällt mir nicht. So what?

Was ist ein Kriegsverbrechen?

“Eine Kollektivstrafe setzt Kollektivschuld voraus. Nach Art. 87 Abs. 3 Genfer Abkommen III und Artikel 33 Genfer Abkommen IV zählen Kollektivstrafen zu den Kriegsverbrechen”, weiß Wikipedia. – Oh je. Die 1.500 völkerermordeten Frauen und völkerermordeten Kinder im Gazastreifen, die ich oben erwähnt habe, sind bestimmt nicht an dem bestialischen Terrorangriff auf israelische Zivilisten beteiligt gewesen. Sie wären also nicht nur völkerermordet worden, sondern der Völkermord wäre auch noch ein Kriegsverbrechen gewesen. Da möchte man doch am liebsten bei den Vereinten Nationen aus- und das Genfer Abkommen in die Tonne treten? Was soll der Scheiß? Israelis als Kriegsverbrecher und Völkermörder? Das gibt es doch überhaupt nicht? Das hat es gefälligst nicht zu geben! Weil es mir nicht gefällt! Und ich als ein “Gerade-wir-als-Deutscher” weiß ganz genau, warum mir das auf gar keinen Fall gefällt. Im Grunde mag ich nämlich Israelis. Ich mag sie schon deswegen, weil sie diesen arabischen Ölschlickrutschern im Nahen Osten seit 1948 demonstriert haben, was sich aus einem Stückchen öder Wüste alles machen läßt, wenn man Fleiß und Hirn zusammenbringt: Ein blühendes Land im wahrsten Sinn des Wortes.

Ich mag es nicht, wenn jemand, den ich selbst eigentlich sehr bewundere, mit Fug und Recht als Völkermörder und Kriegsverbrecher bezeichnet werden darf. Deshalb mag ich genau diejenigen Israelis heute ganz besonders, die sich mit Protest-Transparenten auf den Boden setzen, auf welchen zu lesen ist: “Juden sagen: Stoppt den Genozid an den Palästinensern“. – Chapeau, ich liebe euch. Und zwar deswegen, weil ihr euch nicht von bestimmten Polit- und Terror-Palästinensern in die Dezivilisierung treiben lassen wollt. Große Klasse. Warum würdet ihr auch mit exakt diesen Polit- und Terror-Palästinensern zusammen im Aufenthaltsraum für die Unzivilisierten sitzen wollen? – Eben. Ihr seid die, die ihr seid, und nicht die, die Andere aus euch machen wollen. Meine Verehrung.

Der Antisemit

“Antisemit” bist du in diesen Tagen schneller, als du “Papp” sagen kannst. Jedenfalls hast du das entsprechende Etikett ratzfatz auf der Stirn “pappen“, wenn du nicht besinnungslos in das Rache- und Bestrafungsgebrüll mit einstimmst, das nach dem Terroranschlag der verwahrlosten Bestien angehoben hatte. Dir reichte die Meldung in der “Times Of Israel” vergangene Woche, in der zu lesen war, daß auf israelischem Territorium die Leichen von 1.500 Terroristen gezählt worden seien. Die sind nicht ungeschoren davongekommen. Sehr gut. Keine Träne für diese verkommenen Subjekte.

Bemerkenswert fand ich, wie im Ukrainekrieg versucht wurde, die Behauptung zu entkräften, die russische SMO sei von den Neocons in den USA dadurch provoziert worden, daß sie ukrainischen Nazis allerlei Flausen in den Kopf gesetzt hätten, um sie in ihrem Haß auf Russen zu bestärken. Im deutschen Blätterwald war das seit 2014 durchaus immer wieder mal Thema. Nicht durchgängig zwar, aber immerhin. Ab dem 24. Februar 2022, mit dem Beginn der russischen SMO, hatten sich die Ukronazis dann im Bätterwald verlaufen wie Hänsel & Gretel. Sie waren praktisch verschwunden. Warum? Weil der ukrainische Präsident Jude ist. Auf diese Tatsache wurde gern verwiesen. Präsident ist Jude – deshalb auch keine ukrainischen Nazis. Jedenfalls nicht in maßgeblichen Positionen. Dumm nur, daß der jüdische Präsident der Ukraine in seiner prekären Lage allerweil am ehesten von genau jenen ukrainischen Nazis an Leib und Leben bedroht sein dürfte, die es eigentlch gar nicht mehr gibt. Was wäre also ein wirklicher Antisemit? Ein deutscher Antisemit ist auf jeden Fall einer, der zwar jedem x-beliebigen Menschen auf dem Globus die gesamte Bandbreite menschlicher Charakterschwächen- und Stärken zubilligen würde, nur dem Juden nicht. Der hat gefälligst nur Stärken zu haben. Das ist eine antisemitische Haltung. Der Jude kann nichts dafür, daß der Deutsche gern ein bestimmtes Bild von ihm bewahren würde. Kein Jude braucht einen Deutschen, um Jude zu sein. Das schafft er ganz allein. Wenn er sich entscheidet, Völkermörder und Kriegsverbrecher zu sein, dann darf er sich ebenso frei dafür entscheiden wie viele andere in der Geschichte zuvor. Er müsste halt akzeptieren, daß er ebenso frei dafür verurteilt wird. Doch an der Akzeptanz dafür scheint es ein wenig zu hapern in Deutschland. Obwohl man sich hierzulande mit Völkermord und Kriegsverbrechen ganz gut auskennt. Deutsche Debatte. Gefällt mir – NICHT!