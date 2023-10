Deutsche sind zum Abschuss freigegeben

Die deutsche Mord-Statistik ist wahrlich eine “Mordsstatistik”: Von 2016 bis 2020 wurden bei uns fast 2.000 Menschen durch Zuwanderer, Asylanten und hier aufgenommene Migranten getötet (das waren wohlgemerkt nur die vier Jahre zwischen Mama Merkels Flüchtlingskrise und Corona; seither nahm das Gemetzel ja erst richtig Fahrt auf). Wir fischen sie aus dem Wasser oder lassen sie ungehindert in unser Land, weil wir den inneren Drang verspüren, die gesamte Welt retten zu müssen.

Der größte Teil dieser Opfer könnte noch leben, wenn diese “Flüchtlings”-Hysterie nicht wie ein Virus um sich gegriffen hätte! Hätten wir so gehandelt wie zum Beispiel Australien, dann hätten wir in Deutschland weitestgehend Ruhe. Weil aber gebetsmühlenartig Toleranz erzwungen wurde, gleiten wir ins Chaos ab – so wie Schweden. Es scheint, als ob wir Deutschen endgültig zum Abschuss freigegeben sind.

Wie beim Atommüll

Immerhin: Jetzt merkt auch Häuptling Scholz, dass es mit den Flüchtilanten so nicht weitergehen kann. Immerhin hat er, wie die meisten Politiker, dafür knapp acht Jahre gebraucht; er hat damals, 2015, sogar selbst in der unsäglichen GroKo, deren Vizekanzler er war, Druck auf Merkel ausgeübt und sie bestärkt. Hätte ja schlechten Eindruck gemacht, wenn wir durchgegriffen hätten! Nichts hasst der lasche Politiker so sehr wie unschöne Fotos der migrantenfreundlichen Gutmenschen-Presse – und die hätte es gegeben.

Jetzt bin ich mal gespannt, wie man sich da aus der Situation rauswinden will. Ich schätze, es wird außer Gelaber nicht viel passieren. Wenn sich bei den am Sonntag anstehenden Landtagswahlen nichts Wesentliches ergibt, rollt der Migrantenstrom weiter wie immer. Tausend am Tag und mehr. Wetten? Es wird so gehen wie beim Atommüll: Da diskutieren sie seit Jahren vergeblich, wo man ihn endlagern soll – und nix passiert. Wie nennt man das, wenn man Dinge immer vor sich herschiebt? Ich glaube Prostatakastration… bin mir aber nicht sicher! Googelt mal!