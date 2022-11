Deutsches Sprache, schweres Sprache… mit dem Messer geht es besser!

Sehen so die Bemühungen aus, wenn man sich als Migrant tatsächlich um Integration bemüht und die deutsche Sprache erlernen will – nichts für den Spracherwerb tun und schon gar nicht arbeiten wollen oder irgendeine Form von Anstrengung an den Tag legen? Weil er es gewagt hatte, diese Frage einem Landsmann zu stellen, musste im Juli ein 22-jähriger Syrer fast mit seinem Leben büßen: Er hatte einen Landsmann ob dessen eher bescheidener Leistungen im gemeinsamen Deutschkurs als „faul“ bezeichnet – woraufhin der Kritisierte, nach kulturellem Brauch, prompt das Messer zog und dem Fragenden in den Hals stach.

Passiert ist das Ganze in Wien, wo beide Syrer einen Sprachkurs für Migranten besuchten, der in Österreich als „Integrationsmaßnahme” vorgeschrieben ist. Weil bei der Zeugnisausgabe im Sommer die Zensuren beziehungsweise Bewertungen beider Landsleute ziemlich unterschiedlich ausgefallen waren, kam es zu dem Streit -und in seinem Anschluss dann, auf offener Straße, zur heftigen und beinahe tödlichen Auseinandersetzung kam.

Alles paletti…

Dabei war „Streber!“ noch das Harmloseste, was der Geschädigte zu hören bekam: Kurz nach der verbalen Auseinandersetzung zückte Yas A., so der Null-Bock-Migrant, ein Klappmesser, das er angeblich „nur zum Apfelschneiden” immer bei sich führe, wie er dem Gericht weismachte, und stach seinem Kontrahenten Odai A. drei Mal in den Hals, in die linke Achsel und in die Brust. Der 22-Jährige überlebte – wenn auch schwer verletzt. Ein Gerichtsmediziner bestätigte später, dass das Opfer ohne sofortige Not-OP in kürzester Zeit verstorben wäre. Als Auslöser für die Tat nannte Yas A. den Grund, dass er sich durch Odais Kritik an seinen Leistungen „herabgewürdigt” sah und ständig wegen seiner schlechteren Noten gehänselt worden sei.

Na, dann ist doch alles paletti! Welcher Deutsche kennt das nicht, Streber in der eigenen Klasse gehen einem tierisch auf die Nerven… also sticht man sie eben mit dem immerzu mitgeführten Messer zum Apfelschneider ab! Übrigens: Der Prozessauftakt startete vor rund einer Woche, bislang noch ohne Resultat. Dem Angeklagten drohen zehn bis 20 Jahre Haft. Außerdem musste ein Arabisch-Dolmetscher während der Verhandlung aushelfen. Hätte Yas A. mal besser ihn Sprachkurs aufgepaßt!

Dieser Beitrag erschien auch auf beischneider.