Deutschland auf dem Sterbebett: Viel Zeit bleibt uns nicht mehr

Weihnachten 2023 ist vorbei. Der familiäre Teil der Festtage bei meinen Eltern blieb friedlich. Wir haben versucht, Politik und Religion auszuklammern. Ich habe gemerkt, dass sie inzwischen merken, dass etwas in diesem Lande nicht mehr in Ordnung ist. Insbesondere mein Vater ist fassungslos und besorgt über die Kostenlawine – vor allem in Sachen Sanierungszwang – und über das völlige Ignorieren des Bürgerwillens durch die Regierung. Früher wollten sie meine Prognosen zu Deutschlands Zukunft nicht hören. Inzwischen wirken sie sehr ruhig und nachdenklich. Und natürlich mache ich mir Sorgen über meine Eltern: Sie haben in einigen Jahren hier in Deutschland keinerlei medizinische Versorgung mehr zu erwarten und werden im schlimmsten Fall ihr Wohneigentum verlieren. Hoffentlich nicht in einem Bürgerkrieg.

Krisen gab es schon früher, keine Frage. Zum Beispiel Weihnachten 1946 in Deutschland: Unser Land lag in weiten Teilen in Schutt und Trümmern. Im Winter 1946/1947 war es besonders kalt und vielerorts herrschte extremer Hunger. Halt gab den Menschen damals der christlichen Glaube, die Zugehörigkeit und Identifikation mit der Familie und dem Volk, letzteres ebenfalls als große “Familie” und Schicksalsgemeinschaft (also genau die Stützpfeiler, die heute als “rechts” und “ewiggestrig” verpönt und in Auflösung begriffen sind).

Es ist bereits Mitternacht!

In wenigen Jahren bauten die Deutschen ihr Land wieder auf und schufen – dank ihrer eisernen Disziplin und Arbeitsmoral – ein historisch singuläres Wirtschaftswunder. Immer weiter wuchs der Wohlstand in den folgenden Jahren und Jahrzehnten an. Lange ist’s her; inzwischen ist der Zenit lange überschritten. Wir leben nur noch von der Substanz, und der geistig-moralische Verfall der Gegenwart erscheint mindestens ebenso schlimm wie der wirtschaftliche Niedergang und der Untergang in allen anderen Bereichen.

Unser Land muss dringend die Kurve kriegen. Es ist nicht fünf vor zwölf. Es ist auch nicht mehr eins vor zwölf. Es ist bereits Mitternacht! Deutschland liegt bereits auf dem Sterbebett und wird durch eine unfähige Politkaste immer schneller ruiniert, man könnte auch sagen: ermordet.

Hoffen wir auf den 8. Januar!