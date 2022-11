Deutschland auf dem Weg in die Öko-Diktatur

Man hat den Eindruck, dass die Mehrheit der Deutschen resigniert hat: Jede noch so skandalöse Entscheidung der Regierung wird von der Mehrheit maximal noch mit einem Schulterzucken kommentiert. Viele sehen auch keinen Sinn mehr darin, gegen den Strom zu schwimmen. Proteste werden sowieso im Keim erstickt, die Nazikeule schlägt sofort unbarmherzig zu, sobald sich Menschen zu Demonstrationen versammeln, die gegen die Politik der Regierenden gerichtet ist – denn jeder, der daran teilnimmt, wird entweder der „staatlichen“ Delegitimierung oder gleich als rechtsextrem verdächtigt, oder wenigstens dem Vorwurf ausgesetzt mit Rechten gemeinsame Sache zu machen. Derart „besagt“ und diesem Dunstkreis zugerechnet zu werden, das wollen die meisten nicht. Der Leidensdruck vieler ist immer noch nicht groß genug, um diese diffamierende Etikettierung für die aktive Beteiligung an Protesten in Kauf zu nehmen. So duldet man schweigend und ohnmächtig, dass diese Gesellschaft immer mehr fragmentiert wird, dass den „schon länger hier Lebenden“ (vor allem der Minderheit jener Leistungsträger, die gerade noch als Steuer -und Abgabenzahler toleriert und gebraucht werden) von der Politik maximale Verachtung und Desinteresse an ihren Sorgen und Nöten entgegengebracht wird.

Deutschland fährt mit Vollgas ungebremst gegen die Wand und den meisten scheint das nicht einmal bewusst zu sein, oder es ist ihnen gar, noch schlimmer, ganz egal. Viele, vor allem Ältere, wollen vielleicht auch einfach nur noch möglichst lange in Ruhe leben und sagen sich insgeheim resigniert „nach uns die Sintflut”, wieso sollten sie sich noch ihre glückliche „Restlaufzeit“ mit Rebellion und anderen Unbilden vermiesen? In der Tat wird immer deutlicher: Wer sich offen gegen den Mainstream stellt, muss mit gravierenden Folgen rechnen in Form von gesellschaftlicher Ausgrenzung bis zum wirtschaftlichen Ruin. Die Coronakrise war diesbezüglich ein willkommenes Schockerlebnis, denn hier wurden viele abschreckenden Exempel statuiert, wie mit Menschen umgegangen wird, die nicht der Staatsdoktrin gefolgt sind. Selbst im privaten Umfeld wurden Familien gespalten, jahrzehntelange Freundschaften zerbrachen, Menschen wurden gesellschaftlich geächtet und manche sogar in den ökonomischen Ruin getrieben. Eine Aufarbeitung oder gar Entschuldigung dieser Abgründe hat es bis heute nicht gegeben und wird es wohl auch nicht geben.

Konservative leben gefährlich

An den Schalthebeln der Macht und sämtlicher Kontrollorgane sitzen dagegen heute linientreue Apparatschiks, die wohlwollend im Sinne der Regierenden agieren, fatalerweise auch in leitenden Positionen des Bundesverfassungsgericht und des Verfassungsschutzes.

Auch die vierte Macht im Staat, die Medien, sind weitgehend auf Linie gebracht. Niemals zuvor gab es so wenige kritische Stimmen im Land, die noch Gehör finden. Kein Wunder: Kaum jemand, dessen Karriere noch nicht vollendet ist oder der noch etwas sozial und ökonomisch zu verlieren hat, wagt es, den linksgrünen Irrsinn zu hinterfragen – es sei denn im stillen Kämmerlein oder hinter vorgehaltener Hand. Wer sich offen dazu bekennt, konservativ oder gar patriotisch zu sein, lebt in Deutschland mittlerweile gefährlich. Zur Einschüchterung stehen linksextreme Schlägertrupps, verharmlosend Antifa oder Aktivisten genannt, bereit, die in übelster SA-Tradition auch vor Sachbeschädigung oder sogar Körperverletzung gegenüber vermeintlich „Rechten“ nicht mehr zurückschrecken. Dies wird nicht nur toleriert, sondern zivilgesellschaftlich gefördert und nicht selten sogar staatlich oder von regierungsnahen NGO’s finanziert (so wie auch die teilweise kriminellen „Klima-Proteste”). Schließlich sind es ja die „Guten“, die da agieren.

Nur wo führt das alles hin, wenn es kein Korrektiv mehr gibt? Die Antwort liegt längst offen vor uns: Es führt in eine Diktatur, in der es nur noch eine erlaubte Wahrheit gibt. Die Grünen mögen selbst kaum glauben und bejubeln, dass alles, was sie an Hirngespinsten einst erdacht haben, jetzt Realität wird. Nur sollten sie sich nicht wundern, wenn ihr Traum schon bald zu einem Alptraum wird. Denn es gab und gibt immer gute Gründe anderer Meinung zu sein. Und nur der offene Diskurs ist es, der zu notwendigen Richtungskorrektur führen kann. Es scheint jedoch so zu sein, dass die Deutschen – wie immer in ihrer Geschichte – erst dann lernen, wenn es zu spät ist. Heute glauben sie, Moralweltmeister zu sein – bloß kann man davon nicht leben. Wie sagte schon Bert Brecht: „Erst kommt das Fressen und dann die Moral“. Interessant wird zu sehen sein, was passiert, wenn es nicht mehr genug zum „fressen“ gibt, wenn die Menschen im Kalten und Dunklen sitzen und die wohlstandsverwahrlosten Weltretter merken, dass es eben doch keine Selbstverständlichkeit ist, im Wohlstand zu leben.

Willkürliche Selbstzerstörung

Man hat völlig ausgeblendet und vergessen, vergessen, dass Phasen des Friedens in Wohlstands für die Bevölkerungsmehrheit während der langen deutschen Geschichte die absolute Ausnahme waren und immer nur kurze Zeitspannen umfassten. Was wir die letzten zwei, drei Generationen erleben durften, war eben keine Selbstverständlichkeit. Und eben diese erarbeitete Prosperität, all diese glücklichen Errungenschaften scheint man jetzt mit aller Gewalt beseitigen zu wollen. Man glaubt, auf diese Weise die Welt retten zu können – nur interessiert es die Welt herzlich wenig, wenn die Deutschen ihre Gesellschaft für höhere Ziele durch Energiemangel, Deindustrialisierung und Massenzuwanderung aus bildungsfernen patriarchalischen Gesellschaften willkürlich selbst zerstören. Im Gegenteil: Andere Nationen streben danach, ihren Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen, während die Deutschen in spätrömischer Dekadenz alles dafür tun, keine Zukunft mehr zu haben.

Wann endlich wachen die Menschen auf, um diesem Wahnsinn noch Einhalt zu gebieten (sofern dies überhaupt noch möglich ist)? Wann obsiegen endlich wieder Vernunft und Realpolitik, die die Nachkriegszeit geprägt haben und Deutschland zu einem Erfolgsmodell werden ließen? Muss erst wieder alles zerstört sein, bevor man rückschauend erkennt, auf welchem Irrweg man gewandelt ist?