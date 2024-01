Deutschland, Deine “Experten”: Bundeswehr-Professor lobt Rüstungsexporte an Saudis

Aus berufenem und garantiert unkritischem Munde kommt die nächste Gesundbetungsarie für die Verirrungen der Ampel-Außenpolitik: Ausgerechnet ein Politikwissenschaftler der Universität der Bundeswehr München (!) lobt Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Der Politologe Stephan Stetter hält das maßgeblich von der Grünen Annelene Baerbock (Wahlkampfsparole 2021: “Keine Waffen in Kriegsgebiete!”) durchgesetzte Ende des Rüstungsexportstopps nach Saudi-Arabien für eine super Sache. Es handele sich um eine “Entscheidung im Sinne des strategischen und sicherheitspolitischen Interesses Deutschlands”, schwärmte Stetter.

Schließlich schaue man in der Außenpolitik “nicht mehr nur auf die Frage: Passt das mit unserem Wertefundament zusammen?”, so Stetter laut “dts Nachrichtenagentur”, sondern frage sich: “Liegt das eigentlich in unserem strategischen und sicherheitspolitischen Interesse?” Ach, tatsächlich… seit wann das? Gilt das dann auch für Russland und die deutsche Energieversorgung? Überflüssig zu erwähnen, dass Stetter diese Frage bejaht – obwohl sich hier perspektivisch dieselben Probleme auftun wie auch im Falle der Ukraine. Deutschland, das seit Ende des Zweiten Weltkriegs bewusst jeglichen Hegemonial- und Machtansprüchen entsagt hat, hat weder die moralische Legitimation noch die militärischen Ressourcen, sich in Konflikte einzumischen, die schlicht nicht die unseren sind. Und jede Einmischung gerade in der hochexplosiven Gemengelage des Nahen Ostens hat direkte sicherheitspolitische Auswirkungen auf Deutschland, das inzwischen so viele Angehörige aller erdenklichen, sich unterbindet bis aufs Blut bekämpfenden Konfliktparteien aufgenommen und teils sogar eingebürgert hat, dass Parteinahmen die innere Sicherheit bei uns massiv gefährden.

Karrieträchtiges Gesülze

In ihrem moralischen Größenwahn aber meint die Ampel, im Namen des Menschenrechtsinterventionismus alle bisherigen Ausbildung gutem Grund selbstauferlegten Zurückhaltungen aufgeben zu können und überall Öl ins Feuer gießen zu können – statt umgekehrt das einst hohe Ansehen der Bundesrepublik als Ausgleichs- und Friedensmacht, als Parlamentärstaat und “ehrlicher Makler” in Konflikten Dritter zu würdigen und sich um andere Formen der Konfliktlösung zu bemühen, statt zu eskalieren, Die unfähigste und zerstörerischste deutsche Wirtschafts- und Innenpolitik findet in der “feministischen Außenpolitik“, die an Fahrlässigkeit und Schwachsinnigkeit nicht mehr zu toppen ist, ihre würdige Entsprechung. Experten, die diese Einschätzung vertreten, fänden sich zuhauf – doch die sind bei Medien und Regierung natürlich unerwünscht.

Deshalb darf dann eben Stetter, seines Zeichens Professor für Internationale Politik und Konfliktforschung zu Wort kommen und karriereträchtig sülzen: Saudi-Arabien spiele eine “wichtige Rolle für die Stabilität im Nahen Osten”. Die Bundesregierung argumentiere “mit der Sicherheit Israels, meint aber auch die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands. Man schaut nicht so sehr auf die saudische Innenpolitik, sondern auf die strategische Bedeutung des Landes – und die ist sehr hoch.” Es gehe bei der Entscheidung, unter anderem Eurofighter an Saudi-Arabien zu liefern, auch darum, das Königreich als “Bündnispartner” zu behalten. Dass dieses schonmal Oppositionelle in ausländischen Botschaften foltern und zerstückeln lässt, spielt hierbei dann natürlich keine Runde; das Böse ist ja allein in Russland daheim – und “wenn wir nicht wollen, dass Saudi-Arabien sich China oder Russland zuwendet, dann müssen wir auch die geopolitischen und sicherheitspolitischen Interessen Saudi-Arabiens mit bedenken“, so Stetter. “Stimmen wir gegen eine Lieferung, geht Saudi-Arabien woanders hin. Können wir das verantworten?”