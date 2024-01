Deutschland schmiert wirtschaftlich ab. Da läuft es ähnlich wie beim Fußball. Das Einzige, was hier noch ansteigt, ist die Zunahme von Crack-Konsumenten in großen deutschen Städten. Wir sollten unsere Nationalhymne umtexten in “Deutschland, Deutschland unter alles, unter alles in der Welt…”.

Das Unwort des Jahres ist “Remigration“. Ich hätte schwören können, das Unwort des Jahres wird “Scholz”. Better luck next time… Jetzt also Remignation. Toll! Das Einzige, was Deutschland noch retten könnte, wird ruck-zuck zum Unwort gekürt. Damit rettet man dann alles – nur nicht die Identität eines Volkes. Mittlerweile ist der Anteil illegaler Zuwanderer in unsere Sozialsysteme wohl weitaus mehr verlockend als jede politische Vernunft. Na, dann immigrieren wir halt immer weiter! Sind doch eh bald schon alle da. Oder? Aber Gott sei Dank haben wir ja unsere Bauern. Ich würde als Bauer so lange vor dem Kanzleramt jauchen, bis dem Buddha der Einfältigen wieder einfällt, wie das damals mit der Cum-Ex-Sache in Hamburg wirklich gelaufen ist.

Aldi zu weit rechts?

Unterdessen fordern fast eine Million Deutsche den Entzug der Grundrechte für Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Wenn es dazu kommt, darf er dann noch bei Aldi einkaufen? Oder ist das zu weit rechts? Das derzeitige AfD-Bashing auf allen Kanälen ist inzwischen schon irgendwie putzig. Wenn Politiker die Energie, die sie aufwenden, um die AfD zu verbieten, nutzen würden, um endlich die dringendsten Problem dieses Landes anzugehen – Wirtschaft, Flüchtlinge oder Gesundheitswesen -, dann wäre auch unsere Demokratie vielleicht noch zu retten! Denn die zerlegt sich gerade selbst.

Aber es scheint verständlich – lenkt es doch ganz wunderbar von den Unzulänglichkeiten und vom Unvermögen der derzeitigen Regierung ab. Ein Eigentor folgt auf das andere. Kleiner Reimender: Nur weil man illegal eingewanderte Straftäter abschieben will, ist noch lange nicht die Demokratie in Gefahr.