Deutschland im Winter: Zwei Ärztinnen, zwei Schicksale

Als alter weißer Mann, böse vielleicht noch dazu, lasse ich mir auch in moralinsaurer Zeit die eine oder andere Leidenschaft nicht nehmen. Eine Leidenschaft von mir ist es, manche Frauen einfach toll zu finden. Und das – so verwerflich das auch sein mag – beginnt beim Äußeren, beim Gesicht, beim Ausdruck, bei der Ausstrahlung, und schließlich beim Lächeln! Zwei Frauen sind mir mit einem solchen Lächeln in den vergangenen Wochen begegnet. Nicht im Café, nicht auf der Straße, im Museum oder im Park – sondern im Internet. Eine Begegnung im Cafè, auf der Straße, im Museum oder im Park wäre gänzlich unmöglich: Die eine tolle Frau ist nämlich seit vier Wochen tot, die andere tolle Frau sitzt seit einem Jahr im Gefängnis.

Dr. Elke Küßner, Internistin, Notärztin und Oberärztin am Klinikum Friedrichshafen, hat sich vor vier Wochen, am 1. Dezember des Jahres 2023, das Leben genommen. Einen Tag zuvor erfuhr sie von ihrer fristlosen Kündigung. Dieser Kündigung ging ein Zerwürfnis mit der Klinikleitung voraus, weil sich Elke Küßner standhaft für das Wohl der Patienten – ihrer Patienten – eingesetzt hat. Dass es dieses Engagement tatsächlich gab und dies in außerordentlichem Maße , ist allein schon an den zahlreichen Nachrufen ihrer Kollegen am Klinikum ersichtlich. Die Trauerrede hielt Dr. Reinhard Stadler, Oberarzt am Klinikum Friedrichshafen. Am Ende der Trauerfeier kreiste der Rettungshubschrauber “Christoph 45” über Hauptfriedhof, in dem Dr. Küßner in der Vergangenheit als Notärztin zahlreiche Leben rettete.

Heuchelei der Klinikleitung

Dem Freitod waren zahlreiche Beschwerden der Oberärztin im Zusammenhang mit der unzureichenden Qualifikation und dem verantwortungslosem Einsatz von Assistenzärzten vorausgegangen, was in mindestens einem konkreten Fall zum Tod eines Patienten geführt haben soll. Es blieb Elke Küßner nicht erspart, dass ihre Traueranzeige der Chefarzt und der Geschäftsführer des Klinikums gezeichnet haben – also ausgerechnet jene, die sie zum Schweigen bringen wollten und die ihr am Tag vor ihrem Tod die fristlose Kündigung ausgestellt haben. Dass man einer Ärztin fristlos kündigt, die man danach in der Traueranzeige als “geschätzte, beliebte, hoch engagierte und erfahrene Mitarbeiterin und Kollegin” bezeichnet, darf wohl als klares Zeichen des geistig-moralischen Niedergangs unserer Zeit und der grassierenden allgemeinen Heuchelei gedeutet werden.

Ein bestelltes Gutachten hatte die Klinikleitung vor einiger Zeit scheinbar von den Vorwürfen entlastet. Der Rechtsanwalt von Frau Küßner nennt es “einen Witz“. Nach dem Tod der Ärztin hat der Aufsichtsrat nun ein neues Gutachten angekündigt, wie aus einer schmierigen öffentlichen Erklärung hervorgeht. Zu den Zuständen am Klinikum äußerte sich der Anwalt wie folgt: “Ich kann aus heutiger Sicht sagen, dass ich geradezu schockiert über die Zustände an der Kardiologie am MCB bin. Für mich, genauso wie für meine Mandantin, war und ist es unerträglich, zu sehen, wie wenig dort dem eigentlichen medizinischen Auftrag nachgegangen wird. Deshalb habe ich mehrfach die Aufarbeitung der Fälle gefordert und stehe der Kripo in Friedrichshafen zur Seite.” Auch von einer windigen Kooperation mit einem Hersteller für Herzpumpen ist die Rede.

Am 27. Dezember 2023 wäre Dr. Elke Küßner 47 Jahre alt geworden. Sie wird nie mehr lächeln.

Empathische Top-Ärztin als “Hochverräterin”?

Die andere tolle Frau ist Dr. Melanie Ritter. Sie wird vielleicht wieder lächeln – nämlich dann, wenn sie in Freiheit ist und von allen Vorwürfen freigesprochen wird. Doch das kann dauern. Denn gegenwärtig sitzt sie als mutmaßliches Mitglied der „Patriotischen Union“ unter Verdacht des “Hochverrats” im Gefängnis, also jener Truppe, die – angeführt vom 72-jährigen Heinrich XIII. Prinz Reuß – angeblich den „Rollator-Putsch“ mit durchführen wollte. Diese “Verschwörung” war so gefährlich, dass man die Razzia vorher etlichen Journalisten angekündigt hat. Die kamen dann auch – rein zufällig – vorbei, als die SEK-Einheiten bundesweit die Nation vor einem Umsturz bewahrten. Manche hatten in ihrer journalistischen Kühnheit nicht einmal eine Splittterschutzweste an und verzichteten gar auf einen Schutzhelm.

Ebenso wie Dr. Küßner, von der ein schönes Foto vor dem Rettungshubschrauber “Christoph 45” überliefert ist, sieht man auch Dr. Ritter auf den ersten Blick an, dass sie eine Herzensfrau ist (siehe beide Beitragsfotos oben). Auch hier ist der Eindruck wahrscheinlich kein oberflächlicher. Einige ihrer Patienten äußern sich auf Facebook, nachdem ihre Festnahme durch ihre bisherige Gemeinschaftspraxis “schockiert” und “distanzierend” publik gemacht wurde, wie folgt:

“Ärztin Dr. Melanie Ritter würde von mir auch nur Bestnoten bekommen. Den Rest kannte ich nicht.”

“Frau Ritter war mit Abstand die beste Ärztin in dieser Praxis, wenn nicht sogar in Vechelde.”

“Frau Dr. Ritter war ein durchweg positives Gesamtpaket. Sie war immer sehr freundlich, herzlich, menschlich und vor allem aber kompetent. Man fühlte sich sehr gut aufgehoben.

“Ich möchte mir nicht anmaßen, zu beurteilen, was geschehen ist, da sind Andere für zuständig. Ich kann nur sagen, dass ich sehr traurig bin, dass sie nicht mehr in der Praxis ist.”

“Das ist die beste Ärztin.. das doch ein Witz hier?? Bin schockiert… Würde aber trotzdem nichts dran ändern das ich jederzeit zu ihr gehen würde und sie trotzdem jedem anderen vorziehen würde!!”

“Ich liebe sie als Hausärztin. Sie ist die beste, die ich als Erwachsene je hatte.”

“Ich bin entsetzt aber fachlich ist Fr Ritter super. Sehr traurig gerade in Zeiten wo Ärzte fehlen.”

“Ich bin auch mega geschockt und kann es gar nicht so wirklich glauben. Ich war 8 Jahre ihre Patienten und für mich war sie eine Top Ärztin.”

“Eine sehr gute Ärztin die mir durch eine sehr schwere Zeit geholfen hat. Und auch Fachmännisch immer auf den laufenden. Ich bin sehr traurig sie dort nicht mehr anzutreffen.”

“Für mich die beste Ärztin die ich je kennengelernt habe! Ein unheimlich emphatischer Mensch!”

“Das ist mir alles egal fachliche ist sie eine sehr gute Ärztin und ich habe mich immer gut bei ihr aufgehoben Gefühl. und ich würde auch weiter zu ihr gehen. Beste Ärztin. Emphatisch, bemüht einfach tolle Ärztin.”

Deutschlands kritische Ärzte: Gemobbt, gekündigt, verhaftet

Soso. “Hochverrat” ist es also, was man dieser tollen Frau Dr. Ritter vorwirft. Das klingt im achten Jahr nach der willkürlichen Grenzöffnung durch Frau Dr. Merkel, mit Dauerheimsuchung durch hunderttausende wehrfähige jungen Männer unbekannter Identität und Herkunft, doch ein wenig wirr, verwegen und altbacken. Oder kommt das nur mir so vor?

Wenn Sie also zukünftig überaus lange auf einen Termin, eine dringende Operation oder ein vergriffenes Medikament warten, dann denken Sie daran, wie in diesem besten Deutschland aller Zeiten so ab und zu mit den tragenden Säulen des Gesundheitssystems umgesprungen wird. Wie gerade die Leute, die noch so etwas wie Berufsethos im Ranzen haben, gemobbt, gekündigt oder gar verhaftet werden. Seien Sie nett, wenn sie denen begegnen.

Deutschland im Winter. Mir wird kalt und ich träume von einer Dr. Melanie Ritter in Freiheit, von ihrem Lächeln. Vielleicht findet sich ja die Adresse der JVA, in der sie einsitzt. Dann kann man ihr schreiben.