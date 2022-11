Deutschland seit 2005: Das Afrika Europas

Unser Land sei „Spitze”, wird gejubelt, es wachse weiter über sich hinaus. Nicht nur die Weltbevölkerung überstieg diese Woche die Grenze von acht Milliarden Menschen und viele von ihnen sind mittlerweile Weltenbummler, die sich nicht mehr in ihren Heimat- und Herkunftsländern verorten lassen. Das hat Auswirkungen auch auf die zunehmende Bevölkerung in Deutschland (nicht zu verwechseln mit der deutschen Bevölkerung). Auf dem umweltsündigen Großevent der „Klimakonferenz“ COP27 in Sharm el-Sheikh brauchte man sich eigentlich nicht zu wundern, dass die CO2-Emissionen partout nicht sinken wollen – wie auch in unserem Land. „Spitze” sind wir übrigens auch finanzpolitisch: Wir erleben einen „Wumms” nach dem anderen – als „Sondervermögen” deklarierte Schuldenhaushalte. Aber eins nach dem anderen.

Die ökologischen „Fußabdrücke” in Deutschland nehmen jedenfalls schwindelerregend zu – um durchschnittlich 250 Füße pro Tag, nachzuverfolgen auf der bekannten „Bevölkerungsuhr“ für Deutschland. Die Nettozuwanderung betrug dieses Jahr schon über 229.000 Migranten; täglich hinterlassen sie rund 1.300 neue Fußabdrücke in unserem Land und ein Ende ist nicht abzusehen. Dementsprechend verschlimmert sich der Wohnungsmangel, die keine Kreisverwaltung mehr im Griff hat. Und jeder Neuzugang produziert mehr CO2: Sei es einfach durch natürliche Atmung, vielmehr aber durch das, was zwangsläufig zur Versorgung der neuen Gäste in Produktion und Dienstleistungen emittiert wird. Besonders stark nahm diesbezüglich der Verkehr mit all seinen Nebenwirkungen zu; hier spottet die CO2-Bilanz jeder Beschreibung und dies ist eine Folgeder wundersamen Bevölkerungsvermehrung. Das Resultat, im „grünen“ Deutschland: Wir sind Europameister bei den Emissionen und stehen an zweiter Stelle, was den Pro-Kopf-Ausstoß betrifft.

Alarmierende Übersterblichkeit

Aber es gibt auch gegenläufige Entwicklungen: Die Todesfälle nahmen zu und übersteigen die knapp 800.000 Geburten des Jahres inzwischen deutlich – was aber durch die Nettozuwanderung überkompensiert wird. Im ersten „Corona-Jahr” 2020, als es noch keinen Impfstoff gab, starben weit weniger Menschen. Doch seit dem Jahr 2021 – parallel zu den Massenimpfungen gegen Corona – wird eine Übersterblichkeit registriert, die auch im laufenden Jahr anhält: Durchschnittlich wurden rund 2.800 Todesfälle pro Tag registriert – die nicht alle sind natürlichen Ursprungs oder etwa altersbedingt zu erklären. Nur 0,2 Prozent davon sind im weitesten Sinne Corona (fast immer „mit”, nicht „an”) geschuldet.

Auch das „VersicherungsJournal” bestätigt den Trend der alarmierenden Übersterblichkeit: „Am Todestag jünger als 65 Jahre waren 144.340 im vergangenen Jahr Verstorbene. Das ist ebenfalls ein Rekordwert und entspricht einem Anstieg um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ Die Statistiker scheinen diese unerklärliche (?) Entwicklung nicht mehr nur zu registrieren, sondern auch bei der mittelfristigen Lebenserwartung zu berücksichtigen: Diese Woche veröffentlichte das Bundesfinanzministerium das Pendant der Sterbetafeln – die prognostizierte weitere Lebenserwartung je Lebensalter für das Jahr 2023. Während die Menschen jahrelang jeweils um etwa einen Monat älter wurden, wird nunmehr wieder früher gestorben. 2021 wurden einem 60-jährigen Mann noch 21,77 Restjahre prognostiziert; für 2023 werden ihm nur noch 21,66 Jahre zugestanden – also 40 Tage weniger. Bei Frauen sieht es ähnlich aus ähnlich, nur haben sie geschlechtsspezifisch insgesamt rund vier Jahre mehr. Die Übersterblichkeit wird also offenkundig nicht nur als Ausreißer eingeschätzt. Übrigens: Geschlechtsvariable Leute können sich diesbezüglich das für sie finanziell günstigere „Geschlechtsmodell” aussuchen – was für den Zweck dieser Steuervorschrift Tausende Euro ausmacht. Ein politisch gewollter Anreiz, sich „divers“ zu geben?

Von wegen „Deutschland wird schrumpfen”…

Deutschland ist auch in Sachen Geburten kein Normal-Europa: Wir haben durch den hohen Migrantenanteil und deren fortpflanzungsfreudigen Familien nicht nur mehr Zuwanderung, sondern auch wieder mehr Geburten: In Deutschland stiegen sie auf durchschnittlich 1,58 je Frau. Demgegenüber ist in Europa insgesamt, laut einer Studie, die Geburtenziffer von 2015 bis 2021 zwischen 1,5 und 1,6 im Jahr 2022 auf 1,3 bis 1,4 Kinder pro Frau gesunken – was mit „Corona“ begründet wird. Die einen glauben, Familien hätten sich wegen den Coronaimpfungen zurückgehalten. Andere meinen, die Impfungen selbst seien am Geburtenrückgang schuld. Dass es bei uns andersherum läuft ist allerdings nicht das „Verdienst“ autochthon-einheimischer Familien: Wer sich auf den Straßen umschaut, sieht, wer hier die vielen Kinderwagen schiebt.

Des ungeachtet wollen uns die Demographen mit ihrer „Kunst” (?) der Bevölkerungsvorausberechnung weismachen, Deutschland werde schrumpfen – obwohl sie schon bisher immer falsch lagen. Sie rechneten eben stets nur die Population der Einheimischen hoch und ignorierten die Zuwanderungsstrukturen völlig – weswegen sie die Verantwortlichen nicht warnten, dass immer mehr Kitas, Schulen, Lehrkräfte, Sozialarbeiter und so weiter gebraucht würden. Und: Mehr Geld, denn ein Kind kostet bis zur Volljährigkeit hierzulande 165.000 Euro, schätzt das Statistische Bundesamt. Benötigt werden auch mehr Wohnungen, mehr Konsumgüter, mehr Energie, mehr Lebensmittel. All das muss erst geschaffen werden. Warum erklären unsere Wissenschaftler das den Politikern nicht?

Ignorierte globale Bevölkerungsentwicklung

„Langfristig wird die Bevölkerungszahl wahrscheinlich zurückgehen“, orakelt das „Demographieportal” stattdessen erneut und unverdrossen. Was ist „langfristig“? Langfristig sind wir alle tot… das Problem ist heute zu lösen! Egal, in welchen netten Ecken der Welt sich die hohen Herrschaften mit unserer Außenministerin Baerbock treffen, ob in Sharm el-Sheikh, auf Bali oder anderswo – überall wird die Bevölkerungsentwicklung ignoriert. Lediglich die Situation des schwarzen Kontinents wird problematisiert. Dabei beträgt die Bevölkerungsdichte Afrikas nur 47 Einwohner pro Quadratkilometer; zum Vergleich: in der Europäischen Union sind es 110 Einwohner pro Quadratkilometer – und bei uns in Deutschland schon 240! Deutschland wurde allmählich zum Afrika Europas.

Doch weiterhin strömen fast alle Weltenbummler zu uns – einfach weil unsere Politik meint, Europas beste Versorgung der Zuwanderer bieten zu müssen. Unser Sozialstaat ist der Magnet, der fast alle aufsaugt. Wann sind auch in Deutschland die Grenzen des Wachstums erreicht? Die Grenze des Verkraftbaren jedenfalls ist mit mehr als 84 Millionen Einwohnern bereits überschritten – das sind 3,5 Millionen Menschen mehr als noch vor zehn Jahren! Die Grenzüberschreitung betrifft vor allem auch die Lebensumstände der Einheimischen und den Finanzbedarf. Mit „Erfolg”: Die Staatsverschuldung stieg an auf astronomische 2.344.040 000.000 Euro.

„Überschritten” (im Sinne von überwunden) ist seit langem auch das, was man einst unter Wahrung der heimischen Kultur verstand. Würden unsere Vorfahren vorzeitig auferstehen, wünschten sie sich wahrscheinlich ihre Grabesruhe zurück. Als ergänzende Situationsbeschreibungen sei auf die denkwürdigen Artikel hier, hier und hier verwiesen.

Dieser Artikel erscheint auch auf der Webseite des Autors.