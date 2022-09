Deutschlands Autoindustrie wickelt ab

Die von der Ampel im Alleingang angerichtete Energiekrise pflügt weiter ihre Schneisen der Verwüstung in die deutsche Wirtschaft. Zu den zahlreichen Branchen, die nicht mehr wissen, ob die sie Produktion hierzulande angesichts immer weiter steigender Energiekosten noch aufrechterhalten können, gehört vor allem die Automobilindustrie, an der direkt oder indirekt jeder siebte deutsche Arbeitsplatz hängt. Eine Umfrage des Branchenverbandes VDA, an der sich zwischen dem 2. und 9. September insgesamt 103 Unternehmen aus dem Bereich Autozulieferung und Hersteller von Bussen, Anhängern und Aufbauten beteiligten, erbrachte alarmierende Erkenntnisse. So erklärten hier 67 Prozent der Befragten, sehr stark oder stark vom hohen Strompreis belastet zu sein. Für 52 Prozent ist der Gaspreis eine sehr starke bzw. starke Belastung.

Über die Hälfte der befragten Firmen gab an, dass die Energiekosten in diesem Jahr um mindestens 50 Prozent gestiegen seien, für 41 Prozent haben sie sich sogar mindestens verdoppelt. Mehr als zwei Drittel sehen pessimistisch auf das kommende Jahr und rechnen mit weiteren deutlichen Kostenerhöhungen. Zudem klagte jedes zehnte Unternehmen, dass es keinen Anschlussvertrag von seinem Strom- und/oder Gasversorger erhalte. Weitere zehn Prozent erklärten, dass Lieferanten ihrer Firma keinen Anschlussvertrag bekommen würden. Bei jedem zehnten Unternehmen gibt es bereits jetzt Produktionseinschränkungen, weitere 30 Prozent erwägen Einschränkungen in diesem Bereich. Und, besonders alarmierend: 85 Prozent sehen den Standort Deutschland in Bezug auf Energiepreise und Energie-Versorgungssicherheit als international nicht mehr wettbewerbsfähig an.

Verlagerungen ins Ausland und Investitionsstopps

Dementsprechend sind auch nur noch drei Prozent (!) der Befragten bereit, ihre Investitionen in Deutschland zu erhöhen – während 53 Prozent erklärten, geplante Investitionen zu verschieben oder zu streichen und 22 Prozent sie gar komplett ins Ausland verlagern wollen. Ein ärgeres Misstrauensvotum der Schlüsselbranche der deutschen Industrie, die seit Jahrzehnten Wirtschaftsmotor und Rückgrat des Wohlstands dieses Landes war, ließe sich kaum denken. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte, die Situation gerade der mittelständischen Unternehmen der Automobilindustrie werde „immer dramatischer“. Die Energiekosten gehörten ganz oben auf die politische Agenda. Doch auch in dieser Situation bemühen sich die Funktionäre noch um versöhnliche und moderate Töne gegenüber der ideologischen Dilettantentruppe, die uns die verheerenden Rahmenbedingungen dieses Abschwungs eingebrockt hat: Die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigte Ausweitung des „Energiekosten-Dämpfungsprogramms” auf kleine und mittlere Unternehmen sei zwar „grundsätzlich richtig”, flötet Müller, sie müsse aber unbedingt auch die nicht-energieintensiven Unternehmen berücksichtigen. Auch VDA-Vizepräsident Arndt Kirchhoff druckst herum: „Dem automobilen Mittelstand steht gerade das Wasser bis zum Hals. (…) Die Unternehmen brauchen jetzt dringend schnelle und unbürokratische Hilfe, sonst werden bald bei vielen Mittelständlern die Lichter ausgehen.“

Reine Augenwischerei: Jede „Entlastung“ oder „Dämpfung“ des Staates greift auf Mittel zu, die von denen bereits erbracht wurden oder noch erbracht werden müssen, denen man sie jetzt gönnerhaft – und mehr zur Leidensverlängerung als zur Rettung – zuteil werden lässt. Das Problem liegt nicht an fehlenden Staatshilfen, sondern daran, dass dieser Staat die eigene Wirtschaft vorsätzlich ruiniert und diffuse gesinnungspolitische Ziele über das Wohl der Allgemeinheit stellt – „Klimaschutz“ und „Solidarität mit der Ukraine“. Weil das so ist und angesichts des ideologischen Vernichtungsfeldzugs, den die Grünen seit Jahrzehnten gerade gegen das Automobil führen, ist kaum zu erwarten, dass die VDA-Lobbyisten bei Habeck Gehör finden. Deshalb können sie sich ihre diplomatischen Unmutsbekundungen sparen. Was in dieser Situation einzig helfen würde, wäre ein radikaler Politikwechsel – und der beginnt mit dem Rücktritt dieser verantwortungslosen Bundesregierung.

Branchenübergreifender Negativtrend

Zumal die Krise ja nicht nur die Autoindustrie betrifft; im Gegenteil. Die dortige Brancheumfrage bestätigt einen durchgängigen Trend, der sich durch fast die gesamte deutsche Wirtschaft zieht. Von 600 vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) befragten Unternehmen hatten kürzlich über 90 Prozent angegeben, dass die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise ihre Existenz gefährden oder zumindest eine starke Herausforderung bedeuten würden. 21 Prozent denken über eine teilweise oder vollständige Verlagerung der Produktion ins Ausland nach. Acht Prozent erklärten, gerade dabei zu sein, Unternehmensteile oder Arbeitsplätze ins Ausland zu verlegen. Zwölf Prozent wollen zwar im aktuellen Umfang in Deutschland bleiben, planen neue Investitionen aber nur noch im Ausland.

Diese und weitere alarmierende Zahlen zeigen, dass sich Deutschland im Zustand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs befindet, dessen Ausmaße sich die meisten Bürger und schon gar nicht die Politik nicht bewusst machen können oder wollen. Unternehmen, die einmal pleite gegangen sind oder im Ausland Zuflucht gesucht haben, werden nach der Krise nicht einfach zurückkehren und so weitermachen wie vorher – auch wenn es von der grotesken Fehlbesetzung Robert Habeck in seiner ganzen Ahnungslosigkeit so hingestellt wird. Die ökonomischen, sozialen und politischen Folgen der weitgehend selbstverschuldeten Katastrophe tiefgreifender, als es sich die meisten „Michels“ dieses Deutschlands nicht vorzustellen vermögen.