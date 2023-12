Die Ampel kann stolz sein: Noch nie gab es mehr Drogen in Deutschland als aktuell

Da sage keiner, Deutschland sei nicht mehr zu Spitzenleistungen fähig und könne sich nicht steigern: Das Bundeskriminalamt gab nun offiziell bekannt, dass noch nie so viele Drogen in Deutschland in Umlauf waren wie heute. Die bunte Ampel-Republik wird nach Angaben der Wiesbadener Behörde aktuell von illegalen Rauschmitteln geradezu überschwemmt, schreibt die “dts Nachrichtenagentur”. Es habe noch nie in der Geschichte des Landes derart virele Drogen gegeben wie heute, so BKA-Chef Holger Münch gegenüber der “Neuen Zürcher Zeitung” (NZZ). Allein in diesem Jahr hätten die Ermittler bislang 35 Tonnen Kokain sichergestellt.

Das sei eine Rekordmenge, die aber “ohne Effekt” auf den Markt sei: “Die Preise blieben konstant“, lauten Münchs tröstliche Worte für alle Konsumenten und Dealer, die sich also weder um Lieferengpässe noch Gewinneinbrüche sorgen müssen. “Das lässt erahnen, wie viele Drogen insgesamt auf den Markt gebracht werden“, so der BKA-Chef. Dass Deutschland fürs Jahr 2023 bei der Rauschgiftkriminalität einen neuen Höchstwert erreichen werde, sei sicher.

Ursachenforschung unerwünscht

Hintergrund seien unter anderem Produktionszuwächse in den Anbaugebieten, wie bei Kokain in Südamerika, gleichzeitig sei der Drogenmarkt in Nordamerika gesättigt und Europa gerate deshalb immer stärker in den Fokus der Kartelle, sagte der BKA-Chef der NZZ. Öffentliche Machtkämpfe mit Gewalteskalationen gebe es in Europa beispielsweise in Belgien, Schweden oder den Niederlanden, vor allem zwischen verfeindeten Banden im Bereich Rauschgiftkriminalität.

Natürlich versteht sich Münch als treuer Büttel dieser Bundesregierung ebenso sehr aufs Bagatellisieren von Sachverhalten, wenn es dem linksgrünen Zeitgeist dient, wie er sich umgekehrt um die politisch opportune Aufbauschung und Dramatisierung der “rechten Bedrohung” verdient macht: Dass durch die Masseneinwanderung mehr illegale Drogennetzwerke, Bandenkriminalität und Nachschub-Netzwerke ermöglicht werden, will er nicht wahrhaben. “Vereinzelt sehen wir diese Entwicklung auch in Deutschland“, spielt Münch die Problematik herunter: Schließlich gehe es ja “um viel Geld”.