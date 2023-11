Die Ampel macht Politik für Afrika und Afrikaner – zum maximalen Schaden Deutschlands

Die Ampel-Regierung pumpt nicht nur immer neues Geld in die radikalen und terroristischen Palästinensergebiete, auch und gerade nach dem Hamas-Massaker von 7. Oktober; sie verschiebt auch noch weitere Unsummen an den Deutschen abgepressten Steuermitteln in einige der korruptesten Länder der Welt. Dazu gehört auch Nigeria, das sich über nicht weniger als 640 Millionen Euro Entwicklungshilfe freuen darf, ohne dass es dafür die geringste Rechtfertigung gäbe. Das Land wird als „mild autoritär“, sein politischer Zustand als „alarmierend“ eingestuft, die Pressefreiheit ist eingeschränkt, die Korruption allgegenwärtig.

Parallelen zu den Ampel-Günstlingen und monetären deutschen Hilfsempfängern Palästina und zur Selenskyj-Ukraine sind augenfällig: Auch die nigerianische Elite lebt in Saus und Braus auf Kosten ihres Volkes, exportiert Erdöl ins Ausland, baut im Inland aber so gut wie keine neuen Raffinerien und hat nichts für die eigenen Bürger übrig, so dass es regelmäßig zu Benzinengpässen kommt. Die Entwicklungshilfsgelder werden durch eines der korruptesten Regimes der Erde abgeschöpft, bevor sie ihren Bestimmungszweck erreichen können. Präsident Bola Tinubu gönnt sich auf Kosten der Allgemeinheit eine Jacht für fast sechs Millionen Euro, Luxus-Limousinen und Renovierungen an seinem Privatdomizil, während im Land Wirtschaftskrise, Inflation und steigende Kriminalität herrschen.

Verquere Doppelmoral

Mehr noch: Abermillionen von Frauen werden einer Genitalverstümmelung unterzogen, Christen werden verfolgt und massenhaft ermordet. Mit dem typischen, völlig sinnfreien Ansatz, der die gesamte deutsche Regierungspolitik bestimmt, will man sich dieses bevölkerungsreichste Land Afrikas dennoch gewogen machen, weil man an dessen Öl und Gaslieferungen interessiert ist. Während Russland als Reich des Bösen und Putin als der Leibhaftige, ja als Menschheitsfeind gilt, mit dem man keinesfalls mehr irgendwelche Geschäfte machen darf, wirft man sich aus einer völlig verqueren Doppelmoral heraus Regimes an den Hals, die um ein Vielfaches schlimmer sind.

Bereits dreimal war Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner weniger als zweijährigen Amtszeit zu Besuch in Afrika und besuchte dabei auch Nigeria. Dies liegt auch an den über 83.000 Nigerianer, die seit 2015 nach Deutschland – überwiegend illegal – eingereist sind. Nur rund 1.700 von deren Asylanträgen wurden anerkannt, 39.000 wurden abgelehnt, 14.000 Nigerinaner sind akut ausreisepflichtig. Die Regierung von Nigeria denkt jedoch nicht daran, ihre Landsleute zurückzunehmen – auch deshalb, weil diese vorsorglich ihre Ausweispapiere vernichtet haben, bevor sie nach Deutschland gekommen sind. Nun will Scholz Tinubu mit weiterem deutschen Steuergeld dazu bringen, seine harte Haltung aufzugeben. „Ich bin überzeugt, dass dies ein weiterer Bereich ist, in dem wir ein enormes Potenzial ausschöpfen können, das sich aus einer engeren Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern und zwischen unseren beiden Kontinenten ergibt“, säuselte der Kanzler. Seine afrikanischen Gesprächspartner können sich angesichts soviel politischer Naivität und Borniertheit vermutlich das Grinsen nicht mehr verkneifen.

Der ewige Schuldkomplex

Ein weiterer Grund für die deutsche Spendabilität ist natürlich auch der ewige links-grüne Schuldkomplex: Da die Linken in dem Wahn leben, Deutschland – und Weiße allgemein – seien für alles Elend der Weltgeschichte verantwortlich, mit einer Erbschuld befleckt und daher bis heute haftbar, können sie gar nicht genug Geld in ehemalige Kolonialgebiete schicken – selbst wenn es, wie Nigeria, noch nicht einmal deutsche Kolonien waren. Das hindert die Intelligenzbestien unserer regierenden politischen Negativauslese jedoch nicht daran, angebliche “Beutekunst” zu restituieren, die dann prompt in privaten Kanälen verschwindet, oder Stellvertreterrituale für die angebliche weiße Kolonialschuld zu absolvieren. Dass die kleptokratischen und brutalen Regime in Afrika für das Elend in vielen Ländern des Kontinents verantwortlich sein könnten, ist für Linke unvorstellbar. Lieber ergeht man sich Selbstgeißelung und schiebt alles auf die angeblichen Nachwirkungen der Kolonialzeit. Dieser Unsinn kostet den deutschen Steuerzahler jedes Jahr Milliarden, die im eigenen Land überall gebraucht würden, während Unrechtsregime in aller Welt sich über so viel Dummheit die Hände reiben.

Und deshalb wird sich auch am Zustrom an nigerianischen und sonstigen afrikanischen Flüchtlingen nichts ändern, deren Herbeischaffen die Ampel durch finanzielle Förderung der “Seenotrettung” ja selbst aktiv betreibt. Abgeschoben wird keiner, Deutschland zahl trotzdem, und im Gegenteil wird jeder aufgenommen. Dafür sorgt die seit 1945 verantwortungsloseste Regierung auf deutschem Boden. Denn allem Gerede über die angebliche Absicht einer Begrenzung der Migrantenzahlen zum Trotz gilt nach wie vor, dass dem deutschen Staat für seine größtenteils illegalen Gäste nichts zu teuer ist.

Luxusunterbringung von immer mehr Migranten läuft weiter

In Berlin werden aktuell beispielsweise wieder 166 Asylbewerber im Luxushotel Dormero am Kurfürstendamm untergebracht, das den Betrieb wegen Sanierungsbedarf des Gebäudes eingestellt hat. Die Unterkünfte befinden sich in einem Gründerzeitbau mit 72 Zimmern und acht Suiten. Laut Selbstdarstellung sei das Hotel „wie die Stadt selbst – eine Balance aus Klassik und Moderne, Trend und Mainstream, Globetrotter und Fashionista“. Es ist das genaue Gegenprogramm zum nigerianischen Elend – doch für die, die eigentlich gar nicht hier sein dürften, ist nichts zu teuer.

Abgesehen davon, dass ganz Berlin wohl eher eine Mischung aus Misswirtschaft, Verantwortungslosigkeit, Verwahrlosung und Unfähigkeit ist, bleibt es ein Skandal, dass die Stadt „im Durchschnitt 57 Euro“ Steuergeld pro Tag und Person – ohne Verpflegung – zahlt, um Afrikaner, Syrer, Afghanen, Türken und Ankömmlinge aus weiteren Ländern unterzubringen, aus denen kein hinreichender Fluchtgrund mehr besteht oder nie bestand. Für die Dormero-Kette ist dies übrigens ein lukratives Zusatzgeschäft: Pro Tag schlägt die Unterkunft der 166 Migranten mit 9462 Euro zu Buche, pro Monat mit 283.860 Euro! Die Sanierung wurde verschoben, vermutlich weil man sich diese Summen nicht entgehen lassen wollte. Das Landesamt für Flüchtlinge (LAF) ist fieberhaft darum bemüht, einem Beschluss des Berliner Senats Folge zu leisten, so viele Hotels wie nur möglich anzumieten, um Migranten unterzubringen. Bei 960 Asylbewerbern ist dies bereits gelungen, weitere 540 Plätze werden noch gesucht.

Niemandem mehr vermittelbarer Wahnsinn

Derweil bemühen sich Deutschlands Kommunen, den Volkszorn nicht vollends zum Überkochen zu bringen und noch mehr Gutmenschen, die der Willkommenskultur enerviert abgeschworen haben, von der Regenbogenfahne gehen zu lassen. So versucht man etwa, keine weiteren Turnhallen zu beschlagnahmen, weil man hier den öffentlichen Aufschrei inzwischen offenbar noch mehr fürchtet als bei den grotesken Summen für die Einquartierungen in geräumten Seniorenresidenten, Pflegeheimen oder Luxushotels. Damit wird man sich jedoch aufgrund der Nichtbeseitigung der Ursache des Problems – der unverminderten Masseneinwanderung – nur noch ein wenig Zeit kaufen können, denn die Geduld ist endlich. Der Wahnsinn ist so oder keinem nichtlinken Menschen mehr vermittelbar – und ist schon längst nicht mehr aufs Shithole Berlin beschränkt.

Allein im März dieses Jahres gab die Stadt Hamburg unfassbare 14,2 Millionen Euro aus, um Migranten in Hotels einzuquartieren. Auch in Köln, bei Stuttgart und zuletzt in Garmisch-Patenkirchen wurden Hotels für Flüchtlinge geräumt, um den selbsterklärten Anspruch “Wir haben Platz” nicht Lügen zu strafen. Die Ampel, die es nicht einmal schafft, 640 Millionen Euro Entwicklungshilfe für Nigeria von der an sich selbstverständlichen Rücknahme der eigenen, in Deutschland kriminell gewordenen und daher abzuschiebenden Staatsbürger abhängig zu machen, lässt derweil immer weiter Menschen ins Land, die dazu keine Berechtigung haben. Menschen, die nichts zur Wirtschaft beitragen, die die Sozialsysteme austrocknen, die die Kriminalitätsstatistik nach oben treiben und in aller Regel nicht die geringsten Anstrengungen unternehmen, sich zu integrieren. Diese durch nichts zu rechtfertigende Zerströungsmigration bringt Deutschland nicht nur keinerlei Nutzen, sondern vergrößert mit jedem Tag den finanziellen, kulturellen und gesellschaftlichen Schaden – und macht letztlich den finalen Zusammenbruch unvermeidlich.