Die Angst der Mächtigen

Die Repression des bundesdeutschen Establishments aus Altparteien und sogenannten Leitmedien gegen die politische Opposition erreicht in den ersten Wochen des Jahres 2024 ein bislang unvorstellbares Niveau: Quasistaatlich inszenierte Hasskundgebungen auf den Straßen und Plätzen, aber auch in den Medien, liefern die Begleitmusik zu einer Zersetzungsstrategie, die inzwischen von der Bundesinnenministerin fast unverhohlen verkündet wird. Erkenntnisse des „Verfassungsschutzes“ werden an regierungsfreundliche Medien durchgestochen, um dort Schmutzkampagnen zu befördern. Finanzielle Zuwendungen an missliebige, aber völlig legale Organisationen sollen zur Kündigung von Bankkonten führen. Ein immer dichter werdendes Spitzelwesen wird über das Land gelegt, um unerwünschte Meinungsäußerungen zumindest durch soziale Ächtung, wenn nicht gar mit den Mitteln der Strafjustiz zu ahnden. Niemand soll es aus Angst vor einer von den Mächtigen gemästeten Antifa mehr wagen, oppositionelle Versammlungen in seinen Räumlichkeiten zuzulassen. Ausländische Regierungskritiker wie der Österreicher Martin Sellner erhalten Einreiseverbote. Die Liste ließe sich noch fortsetzen.

Anstatt diese Zustände zu bejammern, will ich sie hier zum Anlass einer Analyse der politischen Gesamtlage nehmen. Revolutionäre Theorie und Praxis liefern nämlich zwei wichtige Erkenntnisse: Erstens ist staatliche Repression ein untrügliches Kennzeichen dafür, dass die Personen, Organisationen und Ansichten, die damit bekämpft werden, tatsächlich eine Gefahr für die staatliche Ordnung darstellen, also als revolutionär bezeichnet werden können. Repression ist niemals anlasslos, und dies führt unmittelbar zur zweiten Erkenntnis: Repressives Vorgehen ist immer Anzeichen für eine Schwäche der Staatsmacht, die sich selbst in der Defensive sieht. Solange die staatliche Ordnung mit ihren Machtstrukturen von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung als selbstverständlich betrachtet wird, braucht man niemanden politisch zu verfolgen. Man kann in einer solchen Situation die kleine Schar der Systemoppositionellen sogar als leuchtendes Beispiel für die Toleranz vorzeigen, die man ihnen entgegenbringt. Eine solche Rolle spielten in der Bundesrepublik sehr lange die sogenannten Neonazis, die ein hohes Maß an Narrenfreiheit genossen, solange sie auf Gewalt verzichteten. Dieser Zustand ist mittlerweile durch eine „Nazifizierung“ eines nicht unerheblichen Teiles der Bevölkerung durch den Staat und einen sich daraus ergebenden Kampfaufruf gegen diese anscheinend allgegenwärtigen „Nazis“ ersetzt worden. Damit gibt die Staatsmacht offen zu, dass ihre eigenen Grundwerte nicht mehr als allgemeingültig angesehen werden.

Beschränkte Wirkungsmacht gegen den Staatsapparat

Wenn wir diese zwei Erkenntnisse – die Existenz starker revolutionärer Kräfte und eine sichtbare Schwäche der Staatsgewalt – auf die politischen Rahmenbedingungen anwenden, dann haben wir zusammen mit der Frage „Cui bono?“ – „Wem nützt das?“ – starke Instrumente in der Hand, um Licht in verborgene Zusammenhänge zu bringen, die ansonsten nur Anlass zu fruchtlosen Verschwörungsmythen geben könnten. Wer sich als Oppositioneller der äußerst beschränkten eigenen Wirkungsmacht gegen den Staatsapparat und seine hochprofessionelle Propaganda bewusst ist, der kann in dem derzeitigen Verhalten der Gegenseite die Angst eines Elefanten vor der Maus erblicken. Aus einem privaten Treffen weniger Personen ohne Staats- oder auch nur Parteiämter wird das Szenario einer gewaltsamen Vertreibung von Millionen Menschen. In meiner Heimatstadt Wolfsburg wird zurzeit in der hier zahlenmäßig großen italienischstämmigen Community Angst vor einer zwangsweisen Rückkehr nach Süditalien geschürt. Abgesehen von der praktischen Unmöglichkeit eines solchen Vorgehens, will offensichtlich niemand so etwas. Die „Zeit“ befasst sich in einem ganzseitigen Artikel mit Büchern des „Antaios“-Verlages und spekuliert in ihrer Folgeausgabe dann lang und breit über die Stimmungslage von dessen Inhaber Götz Kubitschek, der als „Vordenker“ der AfD angesehen wird. Bei allem Respekt für diesen Verlag und dessen von mir hochgeschätzten Büchern, dürfte die Breitenwirkung dieser in ihrem eigenen Selbstverständnis elitären Publikationen alles andere als groß sein. Die ganze künstliche Remigrationsdebatte hat Martin Sellner und seinem in Kürze erscheinenden Buch über dieses Thema wahrscheinlich überhaupt erst eine nennenswerte Popularität beschert.

Ein Wahlergebnis von fast 49 Prozent für einen gegenüber radikalen Vorfeldorganisationen offenen AfD-Landratskandidaten im thüringischen Saale-Orla-Kreis wird zu einer schweren Niederlage dieser Oppositionspartei umgedeutet, was ja im Umkehrschluss bedeuten muss, dass man absolute AfD-Mehrheiten anscheinend für einen Normalfall hält, den man nur mit Massendemonstrationen verhindern kann. In Wirklichkeit steht die AfD in bundesweiten Umfragen bei knapp 20 Prozent und wird dabei immer mehr vom linkspopulistischen Bündnis Sahra Wagenknecht angegriffen, das seltsamerweise nicht Gegenstand von Ängsten der Mächtigen ist. Schon bei dem legendären „Reichsbürger-Putsch“ des Prinzen Heinrich XIII. Reuß stand die Angst in keinem Verhältnis zu den realen Gefahren. Das Waffenarsenal der „Hochverräter“ bestand überwiegend aus Jagdflinten, und sie rechneten in ihren Planungen sicher mit dem Eingreifen von Außerirdischen. Wenn es überhaupt jemals zu einem Gerichtsprozess über diese „Verschwörung“ kommt, wird dabei vor allem die Frage zu klären sein, ob das Ganze nicht als Fall für Psychiater anzusehen ist.

Sinnloses Hoffen auf eine rechte “Revolution”

Andererseits beweist, wie weiter oben gesagt, die Realität einer massiven staatlichen Repression, dass sich die verbreiteten Umsturzängste tatsächlich auf irgendetwas Wirkliches beziehen müssen. Wo ist diese Wirklichkeit zu finden, wenn sie sich offensichtlich nicht in den innenpolitischen Kräfteverhältnissen widerspiegelt? Eine denkbare Erklärung wäre, dass das Establishment eine starke Hebelwirkung oppositioneller Meinungsäußerungen und Proteste fürchtet, die an irgendeinem Punkt die Massen mitreißen könnten. Solch eine Hebelwirkung erscheint bei Linksextremisten und Klimaradikalen als unmöglich, sodass diese Gruppen heute eine ähnliche Narrenfreiheit genießen können wie früher die Neonazis. Die rechts-bürgerliche Opposition müsste man hingegen aufgrund ihrer möglichen Massenwirkung erbittert bekämpfen. Wir Oppositionellen wissen hingegen aus leidvoller Erfahrung, dass dies nicht der Fall ist. Nicht einmal die faktische Aussetzung der Demokratie und elementarer Grundrechte durch die putschartige Inszenierung der Corona-Krise im Frühjahr 2020 hat größere Teile des deutschen Volkes auf die Barrikaden gebracht. Stattdessen ließ sich die „Schafherde“ nachweislich gesundheitsschädliche Gen-Medikamente injizieren, nahm keinen Anstoß an den Begleitumständen des US-Machtwechsels von Donald Trump zu Joe Biden, ließ sich im Februar 2022 willig in den Ukraine-Krieg treiben und blökt in diesen Tagen willig gegen die Opposition und damit für eine Bundesregierung, die sichtbar an der Zerstörung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft arbeitet.

Von den Bauern- und Unternehmerprotesten eine rechte Revolution zu erwarten, war von vornherein sinnlos, denn dazu sind die betreffenden Interessengruppen einfach viel zu klein. Auch eine revolutionäre Frontstellung der deutschen Abstammungsnation gegen „die Migranten“ ist in unserer Gegenwart nicht einmal ansatzweise zu erkennen. Wenn die Masseneinwanderung sich noch jahrelang fortsetzen und dabei noch deutlich zunehmen sollte, wird vielleicht irgendwann ein Punkt erreicht werden, an dem sich die ethno-kulturellen Deutschen selbst als politische Kraft erkennen und dann um ihre nationale Selbstbestimmung kämpfen. Im Moment sind solche Vorstellungen nur gegenstandslose Bürgerkriegsphantasien, die sogar gefährlich werden können, weil der politische Islam im heutigen Deutschland tatsächlich den Charakter einer revolutionären Kraft annehmen könnte. Im Moment ist er in dem hier beschriebenen Spiel allerdings nur Zuschauer. Dies kann sich aber ändern, wenn der Nahostkrieg in unvorhergesehener Weise eskalieren sollte. Der „Super-GAU“ wäre dabei ein direktes Eingreifen der Türkei auf Seiten der Palästinenser. Damit wäre eine Frontstellung geschaffen, welche die in Deutschland lebenden Türken zum inneren Gegner eines äußeren Krieges werden ließe, den die Bundesrepublik dann zugunsten Israels führen müsste. Hoffen wir, dass es dazu nicht kommt!

Fortgesetzte Ausbeutung der industriellen Substanz Deutschlands

Mit dem Verweis auf die innenpolitischen Wirkungen eines äußeren Konfliktes sind wir aber schon nah an einen Punkt gelangt, an dem sich die bislang gestellten Fragen beantworten lassen. Meiner Meinung nach ist der Schlüssel dazu aber nicht der Nahostkrieg, sondern der Ukraine-Konflikt. Das Establishment nicht nur Deutschlands, sondern fast ganz Westeuropas, befindet sich nämlich in einem Zangengriff, der von Wladimir Putins mutmaßlich expansionistischem Vorgehen und den Putin-freundlichen westeuropäischen Rechtsparteien ausgeht. Dazu kommt die Bedrohung durch eine zweite US-Präsidentschaft Donald Trumps, der Russland sehr wahrscheinlich kampflos die Vorherrschaft in Europa überlassen würde, um sich dann der VR China als dem eigentlichen strategischen Gegner der USA zuzuwenden. Hier zeigt sich in der Tat eine mächtige Koalition, die gerade dem bundesdeutschen Establishment Angst einflößen muss. Da die Bundesregierung kaum Einfluss auf die inneren Verhältnisse Russlands und der USA hat, konzentriert sie all ihre Repressionsmacht auf die innere Bedrohung durch eine allzu russlandfreundliche AfD, ihre Vorfeldorganisationen und die oppositionellen Medien. Die Remigrationsthematik wird hierbei nur vorgeschoben. Man sieht das daran, dass unter den regierungsfreundlichen Demonstranten der letzten Wochen kaum Migranten zu sehen waren. Die vorgeblich Betroffenen bleiben unsichtbar, und wo sie sichtbar werden, lenken sie meistens die Demonstrationen in Richtung von Palästina-Begeisterung und dem damit unvermeidlich verbundenen – offenen oder verdeckten – Antisemitismus um, was einen nicht auflösbaren Widerspruch zu der Parole „Nie wieder ist jetzt“ darstellt.

Nachdem wir die Hauptursache der staatlichen Repression identifiziert haben, stellt sich nun die Frage, wie mit dieser Erkenntnis umzugehen ist. Die Meinungen darüber betreffen vor allem das eigene Verhältnis zu Russland und dürften innerhalb der Opposition weit auseinandergehen. Ich persönlich bin kein „Putinist“ und warne vor einer Geisteshaltung, in der man die Gegenwart Deutschlands und des Westens insgesamt so lange in den schwärzesten Farben malt, bis endlich das „russische Europa“ als einzig denkbare Erlösung erscheint. Kaum ein deutscher „Putin-Fan“ würde selbst gern in einem Russland leben, in dem Regierungskritik zu jahrelanger Verbannung in Straflager führen kann und Männern jederzeit die Einberufung für einen mörderischen Eroberungskrieg droht. Das vielgepriesene deutsch-russische Bündnis gegen den derzeitigen Hegemon USA wäre kaum etwas anderes als die einstige „Deutsch-sowjetische Freundschaft“ zwischen der DDR und der Sowjetunion: Eine fortgesetzte Ausbeutung der industriellen Substanz Deutschlands durch einen russischen „Partner“, der uns aufgrund der Abhängigkeit von seinen Rohstoffen beliebig erpressen kann. Verglichen mit solchen Zuständen kann man die derzeitige Erpressung Deutschlands durch die USA nach dem Motto „Sicherheitsgarantien gegen die Abnahme überteuerten Flüssiggases“ vielleicht sogar als das kleinere Übel ansehen.

Übererfüllte Erwartungen an Biden

Man kann das bisher Gesagte aber noch in einen größeren Zusammenhang stellen und dann zu anderen Schlüssen kommen. Wladimir Putin vollbrachte in den Jahren nach seinem Amtsantritt als Präsident (2000) tatsächlich eine große Leistung, indem er Russland aus den Fängen der US-Finanzwirtschaft befreite, was das Land wirtschaftlich gesunden ließ. Heute setzt er diese Politik fort, indem die BRICS-Kooperation mehr und mehr zum Kristallisationspunkt einer neuen Weltwirtschaftsordnung jenseits des offensichtlich todgeweihten westlichen Finanzkapitalismus wird. Diese Politik machte Putin schon früh zum Todfeind der Wall Street und der einflussreichen US-Neokonservativen. Diese Gegensätze stehen hinter der ukrainischen Maidan-Revolution von 2014, dem daraus entstandenen Separatismus in der Ostukraine und auf der Krim, den lähmenden Auseinandersetzungen um eine angebliche Russland-Connection Donald Trumps während dessen erster Amtszeit (2017-2021), Trumps Sturz und letzten Endes auch dem im Februar 2022 begonnenen Ukraine-Krieg. Es handelt sich hier aus meiner Sicht nicht um eine „Verschwörungstheorie“, weil die Zusammenhänge inzwischen überdeutlich sichtbar sind. „Corona“ musste im Frühjahr 2020 auch deshalb inszeniert werden, um eine zu diesem Zeitpunkt als sicher geltende Wiederwahl Donald Trumps zu verhindern und durch den pandemiebedingten weitgehenden Verzicht auf einen Vor- und Hauptwahlkampf den fast handlungsunfähigen Joe Biden als Marionette von Wall Street und Neokonservativen ins Weiße Haus zu hieven.

Biden erfüllte mit seiner kompromisslosen Reaktion auf Putins Angriffskrieg im Februar 2022 diese Erwartungen vollkommen. Es ist schwer vorstellbar, dass sich Biden als US-Vizepräsident (2009-2017) – und damals noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte – in einer solchen Situation ähnlich verhalten hätte wie in den letzten Jahren als „Präsident“. Heute sind wir in eine Lage geraten, in der Bidens Hintermänner den willenlosen Scheinpräsidenten sehr bald zu NATO-Luftangriffen auf die russischen Truppen in der Ukraine und vielleicht sogar Russland selbst treiben werden.

Dämonische Macht

Das Ziel dabei ist weniger eine souveräne Ukraine, sondern der Sturz des Todfeindes Putin und die dann mögliche Ausplünderung Russlands durch US-Kapitalisten. Die Verschwörer in Washington und New York müssen eine schier unglaubliche Macht besitzen, denn sonst wäre es ihnen nicht möglich, der Weltöffentlichkeit einen offensichtlich schwer dementen Greis als US-Präsidenten vorzuführen. Diese geradezu dämonische Macht lastet aber auch auf der deutschen Bundesregierung. Wer nicht die Augen vor der Realität verschließen will, der sieht in diesen Tagen in Deutschland überdeutlich Kriegsvorbereitungen. Zu einem solchen Krieg gegen Russland würde aber unvermeidlich die Anwendung der Notstandsgesetze von 1968 gehören, und damit eine verschärfte innenpolitische Repression, die durch die gegenwärtigen Repressionsmaßnahmen schon vorbereitet wird. So schließt sich der Kreis.

Die Angst der Mächtigen – vielleicht besser „Ohnmächtigen“ – in Deutschland, und damit auch die Repression gegen Oppositionelle, hat also mehrere Ursachen: Putins Expansionsstreben, Erpressung durch eine USA, die Deutschland in einen katastrophalen Krieg zu treiben droht, und Gegenkräfte im eigenen Land, die angesichts dieser Bedrohungen unerfüllbare Forderungen stellen. Die Opposition selbst kann hier zunächst einmal wenig bewirken, weil sie auf die außenpolitischen Faktoren keinen Einfluss besitzt. Es existiert dennoch eine nicht geringe Hoffnung: Wenn es wirklich zum Krieg kommt, dann könnte gerade die heutige „Schafherde“ durch ein jähes Umschwenken zu einem aus Selbsterhaltungstrieb geborenen Pazifismus eine politische Wende bewirken, die sehr wahrscheinlich weit über den eigentlichen Anlass hinausgehen und viele Anliegen der heutigen Opposition verwirklichen würde. Bewusst auf eine solche Situation hinarbeiten sollte man aber dennoch nicht, weil dabei das Risiko eines Unterganges im nuklearen Inferno riesengroß wäre. Trotzdem ist „Frieden“ in diesen Tagen vielleicht das entscheidende Schlüsselwort für eine angemessene oppositionelle Strategie. „Demokratie“ könnte ein zweites sein. Das Streben nach russischen Verhältnissen in Deutschland muss jedoch in die Irre führen. Wenn dies begriffen wird, könnte die Opposition ihren Gegnern die Begründung für die gegenwärtige Repression zumindest teilweise nehmen.