Die Aserbaidschan-Connection im Umfeld Claudia Roths

Dass die Grünen im Allgemeinen und Claudia Roth im Besonderen – wenn auch inzwischen im Amt der Kulturstaatsministerin arriviert – an Verlogenheit und Doppelmoral nicht zu überbieten sind, ist keine Neuigkeit. Roth inszeniert sich einerseits seit eh und je als Vorkämpferin für Menschenrechte und gegen Antisemitismus, hat aber andererseits keinerlei Berührungsängste mit dem totalitären iranischen Mullahregime, das die eigene Bevölkerung unterdrückt, die Auslöschung Israels anstrebt, mit dessen Repräsentanten sie jedoch einen geradezu kumpelhaften Umgang pflegte.

Dass diese Heuchelei sich auch in ihrem Mitarbeiterkreis findet, zeigt der Fall von Ali Mahdjoubi, einem Iraner, der seit 1999 (!) als treue Seele in Roths Diensten steht und längst als ihr engster Vertrauter gilt. Ausgerechnet jener Mahdjoubi aber tritt seit Jahren als Verharmloser, wenn nicht gar als aktiver Unterstützer des aserbaidschanischen Diktators Ilham Alijew in Erscheinung. Letzterer, ein ausgewiesener Autokrat und Aggressor nicht minder wie Putin, der sein Nachbarland Armenien mit Angriffskriegen überzog, erfreut sich seit Beginn des Ukraine-Krieges freundschaftlichster Avancen der Europäischen Union.

Diese unterzeichnete im Juli sogar einen Pakt mit dem korrupten Machthaber, in welchem die Verdoppelung der Gaslieferungen aus Aserbaidschan in den nächsten fünf Jahren vorgesehen ist. Damit will man einen Beitrag zur Unabhängigkeit von russischer Energie leisten und sieht großzügig darüber hinweg, dass Alijew vergangenen September – also nach dem Gasbündnis mit der EU – bereits zum zweiten Mal seit 2020 völkerrechtswidrig Armenien attackierte.

Vor zwei Jahren ergriff Roth-Intimus Mahdjoubi öffentlich Partei für Aserbaidschan, indem er behauptete, Armenien habe den Krieg begonnen, indem es Zivilisten töte, Aserbaidschan „provoziere“ und Russland auf seiner Seite in den Krieg ziehen wolle. Damit stellte er die Fakten komplett auf den Kopf. Auch seine Einlassungen, die Reklamieren des Selbstbestimmungsrechts der armenischen Bevölkerung in der seit Jahrzehnten umstrittenen Region Bergkarabach sei eine „fanatische“ und „beschämende“ Ideologie, schienen seine Chefin ebenso wenig wie die Grünen nicht zu stören – obwohl es sich dabei Eins zu Eins um dieselbe Argumentation handelt, mit der im Ukraine-Konflikt die „Putin-Versteher” die russische Invasion rechtfertigen. Wenn zwei dasselbe tun, ist es eben noch lange nicht dasselbe. Das ist eben linke Dialektik.

Kriegstreiber unter sich

Zudem unterhält Mahdjoubi auch noch beste Kontakte zu radikalen Aserbaidschanern in Deutschland, darunter zum Alijew-Vertraute Gurban Alakbarov, der nicht nur den türkischen Völkermord an den Armeniern leugnet und selbigen als „Märchen“ abtat, sondern auch den Angriff Aserbaidschans auf Armenien vom September zynisch als „Lektion“ bezeichnete. Bei den kriegslüsternen Grünen scheinen solche Denkmuster inzwischen niemanden mehr zu stören.

Und was den Iran betrifft, steht Mahdjoubi natürlich ganz auf Roths Seite, die er gegen Kritik an ihrer damaligen Iran-Reise, auf der sie sich bereitwillig dem Kopftuch-Zwang unterwarf, und ihren nonchalanten Umgang mit dem dortigen Regime in Schutz nahm. Überdies, so die deutschsprachige armenische Publikation „Haynews” in einer umfangreichen Recherche über Madjoubis Machenschaften und Äußerungen, soll er sogar Kontakte zum iranischen Geheimdienstministerium unterhalten. Selbst die Grüne Partei im Iran erhebt immer wieder schwere Vorwürfe gegen Roth und ihren Intimus. Dieser kaum thematisierte Skandal wirft ein weiteres Schlaglicht, nicht nur auf Roths völlige Unglaubwürdigkeit, sondern auch auf das Kontrollersagen der linksgrün dominierten Medien.