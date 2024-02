Die Berliner SPD und ihr Islam-Maulkorb

“Islamfeindlichkeit“, so will es die Berliner SPD, soll in der Verfassung der Hauptstadt künftig als strafbar verankert werden. Damit sind wir wieder am üblichen Punkt der Debatte angelangt: Im Filmklassiker “Und täglich grüßt das Murmeltier” ist Bill Murray in einer Zeitschleife gefangen, welche ihn ein und den selben Tag wieder und wieder erleben lässt. Der zu Beginn der Handlung recht garstige Wettermann muss erst in sich gehen und wie der verzauberte Prinz im Märchen durch die wahre Liebe erlöst werden. Geht es um die Schattenseiten der Einwanderung aus dem muslimischen Kulturkreis, verläuft die Diskussion hingegen genau andersrum: Nach einem islamistisch motivierten Mord oder Attentat folgt eine kurze Phase des Insichgehens und Nachdenkens über den Zusammenhang zwischen Religion und Tat, der automatisch der Vorwurf der “Islamphobie” folgt. Der schlägt – man verzeihe mir das Wortspiel – bei den Verantwortlichen ein wie eine Bombe. Von der Beschwichtigung, man dürfe nun “nicht alles verallgemeinern”, bis zum Vorwurf des “Rassismus” ist es dann nur noch ein winziger Schritt.

Vorgeblich geht es dabei um den Schutz einzelner Muslime. Ob nun ein Lehrer wie Samuel Paty ermordet wurde oder sich Berlin während Silvester im Ausnahmezustand befindet: Jedesmal, wenn die Debatte Fahrt aufnimmt und jemand feststellt, dass bei solchen Großereignissen auffällig häufig “Allahu Akbar” gerufen wird, ploppen die ersten sorgenvollen Berichte auf: Nun würden unschuldige Muslime auf der Straße bedroht.

Täter haben angeblich “Ausgrenzung und Wut” erfahren

In Neukölln würde so etwas zwar einem Selbstmordkommando gleichen; aber wer in der multikulturellen Blase will solche Details schon wissen? Selbstverständlich ist es schäbig, seine Wut über einen gesellschaftlichen Missstand an einer wehrlosen Einzelperson auszulassen. Das versteht sich völlig von selbst und sollte Konsens sein. Allerdings muss diese Regel dann für alle Teile der Bevölkerung gelten. Nach einer Messerattacke im Namen Allahs wird nämlich gern ins Feld geführt, der Täter habe zuvor “Ausgrenzung” und “Diskriminierung” erfahren. Nach dieser von Islamverbänden ins Spiel gebrachten Logik müsste dann allerdings auch jede dieser Attacken auf unschuldige Bürger geächtet werden – was bekanntlich nicht geschieht. Denn im Denksystem der “Woken” gibt es eine grundsätzliche Schuld jedes weißen Europäers.

Um den Schutz des Einzelnen geht es also nicht. Denn wer schon einen schiefen Blick oder eine fiese Bemerkung als rassistischen Eklat einstuft, sollte erst recht schockiert sein, wenn Menschenleben in Gefahr sind. Folgt man der Argumentation der “Antirassisten“, so müsste man aufgrund der gestiegenen Anzahl von Gewaltaten in der Öffentlichkeit nämlich auch Verständnis für ängstliche Blicke entwickeln, mit denen ein Bürger seine Umgebung nach potentiellen Gefahren untersucht – denn man weiß nie, ob sich in dem Zug, mit dem man zur Arbeit fährt, einer jener “Benachteiligten” befindet, die voll von Aggressionen und Zorn auf den bösen Westen sind. Das limbische System unseres Hirns pfeift nämlich auf “Wokeness“; vielmehr trachtet es danach, uns vor potentiellen Gefahren zu warnen. Das Prinzip des Vorurteils dient dabei als Wegweiser. Das mag man als unmoralisch verdammen, es hat sich aber als Überlebensprinzip bewährt. Auch wenn der misstrauische Blick einmal den Falschen trifft.

Auf Stimmenfang unter den Migranten

Man stelle sich einmal vor, die Kirchen würden jedesmal laut “Christenfeindlichkeit!” rufen, wenn sie aufgefordert werden, die Missbrauchsfälle in ihren Reihen aufzuklären. Nun weiß jedermann, dass nicht jeder Pfarrer ein Pädophiler ist, ebenso wenig, wie jeder Muslim gleich zu Messer oder Machete greift, wenn ihm etwas missfällt. Aber nur bei einer der beiden Religionsgemeinschaften wird darauf gedrungen, den Wurm in ihrem System zu beseitigen. Linke lieben es doch eigentlich, stets gleich ins Grundsätzliche zu gehen und von “strukturellen Problemen” zu sprechen, wenn ein negatives Phänomen gehäuft auftritt. Aber weil sie sich ein starres Opfer-Täter-Denken angewöhnt haben, werden die Islamverbände, die ihnen als permanentes Opfer gelten, nicht in die Verantwortung genommen.

Wenn die SPD das nun gesetzlich betonieren will, handelt sie auch aus Eigeninteresse. Zum einen, weil sie unter Migranten auf Stimmenfang geht, aber auch, um sich nicht näher mit der Problematik beschäftigen zu müssen, zu deren Entstehung sie selbst beigetragen hat. Je länger man die Notwendigkeit des Eingreifens in Problemvierteln vor sich herschiebt, desto unüberwindlicher wird der Widerstand dagegen. Da lässt man es lieber gleich sein. Das ist auf den ersten Blick einfacher. Und so gilt es mittlerweile schon als unstatthaft, auch nur bestimmte Stellen aus dem Koran zu zitieren, welche durch ihre Darstellung von Nicht-Muslimen als “Affen” oder “Schweine” die Hemmschwelle zur Gewaltanwendung gehörig absenken. Nur zur Erinnerung: Im Nahen Osten wird damit von Islamisten zum sogenannten “niedrigschwelligen Terrorismus” aufgerufen, bei dem die Täter alles als Waffe einsetzen sollen, was so leicht zu beschaffen ist wie etwa ein Küchenmesser. Wenn die SPD die Diskussion darüber durch ihren neuerlichen Zensurversuch unterbinden will, ist das nicht nur fahrlässig, sondern es verunmöglicht auch jegliche Gewaltprävention. Und das alles, weil man die selbstbewusste Auseinandersetzung mit den Islamverbänden scheut. Sind ein paar Wählerstimmen mehr das tatsächlich wert?