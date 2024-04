Die Bundesregierung empfiehlt: Hasch macht lasch!

Schon in den besten Jahren, als echte junge Männer noch freche Biker und keine herumgammelnden Hippes waren, galt die klare Ansage: „Hasch macht lasch!“ Bis in deutsche Übungsräume junger Rockbands hinein war klar, dass man mit Hasch und Gras entweder nur grauenvolle Endlos-Soli produziert und der Bassist zuweilen kurz vorm Refrain einschläft, während der Drummer gerade mit 50 Portionen Pommes von der Imbissbude zurückkehrt, wo er sich neben Ketchup und Mayo auch noch Marmelade als Belag organisiert hat. Kein wahrhaftiger Rock’n’Roll kommt da noch auf die Beine, wenn säuselnder Geruch wie aus einem orientalischen Puff die Luft schwängert und vernebelt. “Beinhart wie ‘n Rocker“ (um es mit Kult-Werner zu sagen): Das geht einfach nur mit Bölkstoff oder dreifachem Koffein. Als die Hymne „Born to be Wild“ noch Weltgeltung hatte, damals im Zusammenspiel mit dem genialen Streifen „Easy Rider“, war die Drogenwelt irgendwie etwas mehr in Ordnung als heute.

Okay, die beiden Hauptdarsteller Peter Fonda und Dennis Hopper knallten sich damals tatsächlich auch noch LSD in die Ganglien; plötzlich waren sie auf dem Mars und zeigten den Menschen in den Kinos des Westens tanzende Steine und singende Mauern in der farbig kollabierenden Prärie. Insofern wollen wir hier nicht allzu streng sein. Und es gab natürlich auch Mitglieder von Rockergruppen, die dauerstoned waren, zugedröhnte MC’s und – ja! – es gab auch „Roots-Rock-Reggae“ mit kiffenden Rastafaris, den „Giant“ Bob Marley oder den Kiff-Aktivisten Peter Tosh. Es gab auch Kampagnen in einer Welt vor unserer Zeit, in denen es noch „Legalize it!“ hieß, was komischerweise damals irgendwie stimmiger, passender, authentischer erschien als heute, wo Merkels “aus Illegalität Legalität machen” anscheinend als Blaupause für alle Politikfelder gilt. Aber wie so oft, seit die Ampel reagiert und dieses Land verunstaltet, kommt einem ein mulmiges Gefühl des „irgendwas stimmt hier nicht“ hoch, wenn diese Regierungsfunzeln und ständig stolpernden Hampelampelisten wieder mal neue „Gesetze“ in die teutonische Wallachei werfen. Was also ist es denn diesmal wieder für ein Scheiß?

Kein Aprilscherz

Das neue Gesetz zur Freigabe der Cannabis-Droge, welches das gestrige Datum sein Startdatum nennt und tatsächlich wie ein Aprilscherz anmutet (was es jedoch leider nicht ist), gilt den einen als zu sehr abgespeckter Rohrkrepierer, den nächsten als typisches Ampelmurks-Gesetz, welches mit heißer Nadel auf dem Pausenhof hinterm Kanzleramt gestrickt wurde, den meisten der Kritiker vor allem aber als regelrechte Attacke auf Justiz, Gesundheitswesen und – Achtung! – den Fiskus. Tja, der Ampel-Lindner avanciert immer mehr zum Sargnagel des deutschen FDP-Liberalismus, dem wohl dank seiner aktiven Mitbeteiligung an dieser nie gekannten deutschen Trümmertruppen-Regierung ein historischer und womöglich letaler Absturz drohen dürfte. Der neueste Murks soll nun in Deutschland den Besitz bestimmter Mengen Cannabis, den privaten Eigenanbau sowie die Weitergabe in speziellen Vereinen legalisieren. Der deutsche Kontrollstaat, der sich mittlerweile dank seiner eigenen Kontrolletti-Bürokratiewut dem Absaufen nähert, soll nun einen weiteren großen Aufwand betreiben, um ein unscharfes, wenig durchdachtes Symbol-Gesetz der ökolinken Kifferszene im Griff zu behalten. Cannabis unter Aufsicht erlaubt. Bitte kiffen Sie jetzt!

Kiff-Experten (lach!) meinen, dass das für Gelegenheitskonsumenten kaum attraktiv sei, Erfahrungen in anderen Kiffer-Ländern hätten gezeigt, dass diese wohl weiterhin auf den Schwarzmarkt zurückgreifen werden – und dann geht der Fiskus wieder leer aus, statt ordentliche Hasch-mich-Steuern abzukassieren. Herr Lindner, also mal im ernst, wie doof ist das denn…?! Auf Google und anderen Internet-Foren lässt es sich nachlesen – und diese Info liegt wie ein Balken über allen Links –, dass am 23. Februar 2024 die Hamburger Ärztekammer entsetzt die Hände überm imaginären Lauterbach-Kopf zusammenschlug und öffentlich aufstöhnte: „Aus medizinischer Sicht ist völlig klar, dass Cannabis-Konsum insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen negative Folgen für Gedächtnis- und Lernleistungen hat“, so Kammerpräsident Pedram Emami damals. Überhaupt rumort es gewaltig; kein Wunder bei dieser Freak-Show auf den bundesdeutschen Ministerrängen. Überbezahlte Winzlinge dilettieren in einem Ausmaß, was vermutlich in zukünftigen Geschichtsbüchern für jede Menge Heiterkeit bei den staunenden Lesern sorgen dürfte.

Verzücktes Abhören von abrauschendem Klowasser

Ein Herz für Hippies: Gönnen wir den Kiffern ihren Heißhunger auf alles, was sich fressen lässt – und auch ihre anlasslosen Lachkrämpfe mit Erstickungsgefahr, ihren schleppenden Gang mit großen Gefahren bei kurzem Ampel-Grün (welch ein Wortwitz!!!) auf stark befahrenen Straßen; gönnen wir ihnen ihre akustischen Sensationen beim verzückten Abhören von abrauschendem Klowasser; gönnen wir ihnen doch einfach das alles! Aber musste es dafür wirklich solch ein Murksgesetz geben?! Wäre es da nicht allemal besser, den Hanf als eine kulturgeschichtlich zur Menschheitsfamilie gehörende Pflanze zu deklarieren und den Anbau überall – und nicht nur bei Veggikiffer Özdemir auf dem Balkon und seinen komischen Freunden – zuzulassen?! Dann könnte man eben – medizinisch stimmig und wertvoll – offiziell vor dem Konsum warnen und informieren, ihn für Kinder und Jugendliche zu untersagen oder dieses zumindest den Eltern auferlegen. Übrigens:die legendäre Band Steppenwolf, welche einst aller Welt die Mobilität auf Choppern der Marke Harley-Davidson empfahl, riet ihrerseits vollständig von jeglichem Kontakt zu Rauschgiftdealern ab.

Steppenwolf sangen auf ihrem Album aus den noch frühen Jahren der Nachkriegs-Popkultur auch den Song „The Pusher“ und brachten schon damals auf den Punkt, was die Berliner Bummsköpfe, welche in den Hauptstadtparks den oftmals buntafrikanischen Dealern regelrecht huldigen, natürlich nie kapieren werden: „The Pusher don’t care if You live or if You die“. Aber für solche humanistischen Betrachtungen bedarf es eher gutbürgerlich-nüchterner Kräften als den Durchknallern aus roten und grünen Sekten, welches sich ihr Weltbild aus Alt-68er-Umkleidekabinen geholt haben und deren Personal – offenbar weit unterhalb tolerabler Durchschnitts-IQ-Werte – in Bund und Land regiert. Kurzum: In Berlin feierten jetzt alle Dealer der Stadt wie entfesselt den dringend benötigten Anschub für ihre schwarzen Finanzen! Denn welcher Polizist will sich da denn noch mit Drogenhandel befassen, wo sich jeder Dealer nun doch, der Rumpelampel sei Dank, auf irgendwas Irrwitziges berufen kann: „Ist doch legal“ oder „Das ist meine erhöhte Tagesmenge, denn ich habe Asthma und das Geld hab ich gerade gefunden“ sowie „Ich verteile den Stoff nur ehrenamtlich, Herr Wachtmeister, den bekommen Bedürftige und einige spenden dafür etwas…“ Darauf einen Joint, Herr Kiffdemir, äh, Özdemir! Glückwunsch zu einem weiteren lupenrein schwachsinnigen, schädlichen und vom Ergebnis her rundum saudämliches Grüne-Sekten-Gesetz! The Ampel-Pusher don’t care…