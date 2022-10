Die Energieversorgung verkommt zu einem „Drecksgeschäft”

Schönrechner und „Faktenchecker“ in Aktion: Die österreichische „Exxpress-Zeitung” hatte jüngst die Alternative Flüssiggas (LNG) zu problematisieren gewagt, indem sie den riesigen Energieaufwand zu deren Bereitstellung in Bezug zum Kraftstoffverbrauch von PKW in Bezug setzte. Dabei die Zeitung den Ölverbrauch von 20 Gastankern „für die Überfahrt“ (also eine einzige Passage) mit dem ganzjährigen Verbrauch der weltweiten PKW-Flotte verglichen. Eine journalistische Schludrigkeit, die aber täglich mehrfach auch in den „Qualitätsmedien“ zu sehen ist. Natürlich reicht der Flüssiggasverbrauch nicht an den fossilen Verbrauch der ganzen PKW-Flotte heran; dennoch ist die Umweltbelastung erheblich.

Wie die Hyänen stürzten sich natürlich „Correctiv”, der AFP-„Faktencheck” der und andere Besserwisser auf die auch von Facebook verbreitete Meldung – und begingen dabei noch mehr Fehler als die Originalquelle, statt einfach nur auf einschlägige Expertisen wie diese zu verweisen. Ich möchte an dieser Stelle die Besserwisser von „Correctiv” und anderen selbsternannten Wahrheitswächtern und Faktenfindern aufklären.

Nicht minder irreführende Faktenfinder

Erstens sind die Faktenverdreher unseriös, wenn sie die Gastanker nach Europa mit dem Autoverkehr der ganzen Welt vergleichen – denn wenn, dann dürften sie nur mit dem europäischen PKW-Verkehr verglichen werden. Zweitens sind Autos nur zu einem weit geringeren Zeitanteil überhaupt in Nutzung, vielleicht für im Schnitt eine Stunde pro Tag, und nur in dieser Zeit aktiv energiefressend auf der Straße unterwegs – während die Transportschiffe ganztägig auf dem Meer schippern. Drittens reichen 20 oder 30 Tanker reichen eben nicht mehr aus, wenn man russisches Pipeline-Gas durch LNG aus Übersee ersetzen will. Auch die zusätzlichen Tanker müssen eingerechnet werden. Und viertens fahren diese Tanker fahren natürlich nicht nur einmal im Jahr hin und her, sondern jeweils zehn Transporttage hin und auch wieder zurück – und das 15 mal im Jahr (wenn sie 60 Tage in den Häfen liegen).

Hinzu kommt: Auch LNG-Tanker haben einen ölbetriebenen Antrieb, sie können auf dem Rückweg nicht mit halb befüllten LNG-Tanks betrieben werden; das Flüssiggas würde gefährlich schwappen. Und gebaut werden solche Schiffe in Fernost – zumeist Korea, Japan, auch China; weil die Spezialschiffe keine Container transportieren können, müssen auch die Leerfahrten kalkuliert werden.

Geschäfte zu Lasten Dritter

Wie wird wohl die Energie- und CO2-Bilanz jenes Schiffbaus in China aussehen, wenn China „ihr” Taiwan nicht in dauerhaft in die Unabhängigkeit entlässt und stattdessen einen Krieg führen würde (wie auch die Ukraine die beiden Volksrepubliken und die Krim nicht ziehen lassen wollte)? Wer sich in dieses große Geschäft – zu Lasten Dritter, also uns Verbrauchern! – weiter einlesen will, kann sich diese Recherche des Auslandskorrespondenten Gerd Höhler in Athen anschauen.

Mein Fazit: So wie einst der Sklavenhandel ein dreckiges Dreiecksgeschäft zwischen Afrika, Amerika und Europa war, so gibt es künftig das Drecksgeschäft der Energieversorgung ohne Russland: Drecksgas liefern die USA und die Scheichs, mit dem Schiffbau verdient sich Fernost eine goldene Nase, mit dem Transport die griechischen Reedereien, mit der Vermarktung die internationalen Konzerne und europäische Versorger. Und all das bezahlen werden die Endverbraucher. Und auch die deutsche Wirtschaft, die das womöglich nicht überleben wird – dann aber auch kein Gas mehr benötigt.

