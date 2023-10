Die FDP zahlt den ersten Preis für ihre Rückgratlosigkeit

Die erste bundesdeutsche Reaktion auf das Wahldebakel der FDP (die in Bayern weg vom Fenster ist und es auch in Hessen wohl nur mit mehr Glück als Verstand und Briefwahlstimmen am Ende gerade nach schaffte, mit haarscharfen 5,0 Prozent im Wiesbadener Landtag zu bleiben) kam von Parteivize Wolfgang Kubicki: Noch am späten Wahlabend verkündete er wieder mal sein Mantra “So geht es nicht weiter” – und sprach von einem “Kurswechsel“, der jetzt in der Bundesregierung vollzogen werden müsse.

Ach, schon wieder ein Kurswechsel in der Ampel? Wer soll das noch glauben? Am Ende geht es ja doch genau so weiter. Ich verstehe wirklich nicht, wie Menschen, die seit Jahrzehnten im Politbetrieb arbeiten, nicht sehen wollen und können, dass sie nicht Regierungs- und Oppositionspartei zugleich spielen können. Ihr könnt doch nicht den Atomausstieg für einen epochalen Fehler halten und dann dafür stimmen. Ihr könnt doch nicht das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abnicken und dann in euren Reden gegen grüne Politik und das GEG wettern. Ihr könnt doch nicht die Grünen als Sicherheitsrisiko bezeichnen, wenn ihr diejenigen seid, die sie als Mehrheitsbeschaffer an die Macht gebracht haben.

Die einzige Sprache, die die Altparteien verstehen

Doch; wie sich gezeigt hat, könnt ihr. Aber wer soll euch dann noch ernst nehmen? Ihr könnt von Glück sagen, dass ihr überhaupt noch auf ein paar Prozent kommt. Ihr macht euch politisch und inhaltlich total unglaubwürdig. Der einzige “Kurswechsel”, der euch rettet, ist der sofortige Rückzug aus dieser Bundesregierung. Was, bitte, ist daran eigentlich so schwer zu verstehen? Oder versteht ihr es etwa, euch ist es aber schlicht egal? Das ist wohl wahrscheinlicher.

In Hessen ist die AfD nun zweitstärkste Kraft, in Bayern ist sie klarer Oppositionsführer. Die Ampelparteien büßen überall reichlich Sitze ein. Gut so! Das ist die einzige Sprache, die Vertreter der Altparteien verstehen: Nur wenn es an ihre Posten geht, tut es ihnen weh. Und noch etwas haben die Wahlen gezeigt: Es nützt derweil nichts mehr, die AfD-Anhänger und unzufriedene Bürger medial pauschal als rechtsextrem zu brandmarken und sich selbst als ultimativen Demokraten zu inszenieren. Diese Keule nutzt sich ab und das ist gut so.