Die Ideologie des Unsinns

Es ist für politische Auseinandersetzungen immer von einer entscheidenden Wichtigkeit, die Denkweise des Gegners verstehen und nachvollziehen zu können. Wer dazu nicht in der Lage ist, wird sich – trotz besserer Argumente – sehr leicht auf der Verliererseite wiederfinden. Hier liegt aus meiner Sicht eine große Schwäche der politischen Opposition. Es wird allzu vorschnell davon ausgegangen, dass die meisten Gegenpositionen völlig absurd und sinnlos seien und jeder vernünftige Mensch dies eigentlich von selbst wahrnehmen müsste. Das ist nicht der Fall. Hinter linksgrüner, „woker“ Politik steckt nämlich oftmals jener „Wahnsinn mit Methode“, von dem William Shakespeare (1564-1616) in seinem Drama „Hamlet“ schrieb. Ich werde im Folgenden stattdessen von einer „Ideologie des Unsinns“ sprechen, die aber – und das darf man nicht vergessen – immer eine wirkmächtige Ideologie bleibt, mit der man sich auseinandersetzen muss.

Eine fundierte Gegneranalyse in diesem Sinne hat jüngst Alexander Wendt in seinem Buch „Verachtung nach unten“ geliefert. Ich werde das Buch hier nicht rezensieren, sondern auf zwei aus meiner Sicht zentrale Punkte eingehen und dazu eigene Gedanken entwickeln. Der erste Punkt ist, dass häufig verwendete Beischreibungen der „woken“ Ideologie als „sozialistisch“ oder gar „kommunistisch“ das Wesen der Gegenposition nicht wirklich erfassen. Aus dem Realsozialismus entliehen ist dort lediglich eine völlige dogmatische Erstarrung, die zunächst zur Dialogunfähigkeit, dann aber sogar zum Realitätsverlust führt. Auf den letzten Begriff werde ich noch ausführlich zurückkommen. Hier ist aber wichtig, dass sich, wie Alexander Wendt ausführt, neben sozialistischen Elementen auch ganz andere Bestandteile zur Ideologie des Unsinns vermengen. Liberal-kapitalistisch ist etwa die Kritiklosigkeit gegenüber der Macht globaler Großkonzerne, die – zum Beispiel im Zusammenhang mit der “modRNA”-Technologie – geradezu als Heilsbringer angesehen werden. Bis hierhin könnte man von einer Situation sprechen, die schon der Geschichtsphilosoph Oswald Spengler (1880-1936) als „Milliardärssozialismus“ beschrieben hat: Ein bis hin zur allgemeinen Monopolbildung gesteigerter Kapitalismus korrespondiert mit einem Sozialismus, dem die breite Masse der Menschen im Dienste eben dieses Kapitalismus unterworfen wird.

Moderne “Stände” und “Opferhierarchien”

Das reicht aber zur Beschreibung der heutigen Lage bei weitem nicht aus. Hier tritt zum Konzernkapitalismus als weiteres wirtschaftsliberales Element ein unhinterfragter, internalisierter Zwang zur persönlichen Selbstoptimierung hinzu. Er herrscht nicht nur in der ökonomischen Sphäre, sondern auch dort, wo sich „woke“ Akteure gegenseitig in ihrem Bekenntnis zur Ideologie des Unsinns und damit fast automatisch auch in Selbstbezichtigungen „struktureller Diskriminierung“ übertreffen wollen. Ein weiteres ideologisches Element weist auf Feudalgesellschaften zurück. Die linksliberale Identitätspolitik erzeugt moderne „Stände“, die entsprechend einer „Opferhierarchie“ einer nahezu unveränderbaren Schichtung unterliegen. Abstammung spielt entgegen allem vordergründig progressiven Denken bei der Zugehörigkeit zu solchen „Ständen“ eine bestimmende Rolle. Bald wird man vielleicht wieder – wie in den Novellen Theodor Fontanes (1819-1898) – von „unstandesgemäßem Heiraten“ sprechen, ein Vorwurf, den ich dann übrigens in hohem Maße auf mich selbst beziehen müsste.

Die Elemente der Ideologie des Unsinns ragen sogar noch weiter in die Vergangenheit zurück. Die von dieser Lehre propagierte ethno-religiöse Spaltung von ursprünglich fast homogen westlichen Gesellschaften durch fortgesetzte Massenmigration erzeugt eine Art neue Stammesgesellschaft. Solche archaischen Gesellschaftsformen zeichnen sich dadurch aus, dass mit Menschen außerhalb der eigenen Bezugsgruppe in aller Regel keine Gemeinsamkeit möglich ist. Sie sind entweder Feinde oder werden im besseren Fall mit völliger Indifferenz betrachtet. Moderne, (post-)industrielle Gesellschaften finden in einem solchen Zustand fast mit Notwendigkeit ihr vorzeitiges Ende. Zusammenfassen kann man sagen, dass in der Ideologie des Unsinns schlechte Eigenschaften von gleich vier historischen, gesellschaftlichen Formationen, die einst ein gewisser Karl Marx (1818-1883) identifizierte – Urgesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus und Sozialismus – eine hochtoxische Mischung eingehen. Dieses Umstandes, den Alexander Wendt sehr scharfsinnig beschrieben hat, muss man sich bewusst sein, bevor man – wie etwa Hans-Georg Maaßen – allzu einfach von „Ökosozialismus“ spricht.

Linker Konstruktivismus

Der zweite Punkt Wendts knüpft unter dem Stichwort „Realitätsverlust“ an den ersten an. Das Problem wird allerdings unter Oppositionellen selten in seiner ganzen Schärfe gesehen: Der heutige polit-mediale Mainstream ist von einer Philosophie geleitet, der zufolge Realität immer eine von Menschen gemachte „Konstruktion“ ist. Namen von Protagonist(inn)en dieses Konstruktivismus wie Michel Foucault (1926-1984), Gilles Deleuze (1925-1995) und Judith Butler (geb. 1956) besitzen wahrscheinlich selbst unter politisch interessierten Zeitgenossen keinen hohen Bekanntheitsgrad. Ihr Einfluss auf das heutige Politik- und Gesellschaftsverständnis ist aber ungeheuer groß. Nur die Überzeugung von einer nach Belieben selbst erschaffbaren Wirklichkeit kann den offensichtlichen Realitätsverlust erklären, der in einer Vielzahl heutiger Probleme zum Ausdruck kommt. Erst eine solche Denkweise macht Politikansätze möglich, denen zufolge ein Staat dauerhaft mehr Geld ausgeben kann, als er einnimmt, der Energiebedarf einer hochentwickelten Volkswirtschaft aus wetterabhängigen Quellen gedeckt werden soll, eine aggressive Politik gegen die Atommacht Russland ohne Angst vor deren Reaktion betrieben wird, sich der Begriff von „Geschlechtern“ völlig von der Biologie abkoppelt und völlig willkürlich eine „Corona-Pandemie“ ausgerufen wurde.

Diese Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Das Ganze erscheint einem Beobachter, der sich noch einen Restbestand an kritischer, aufklärerischer Vernunft bewahrt hat, notwendigerweise als völlig sinnlos. Das ist es auch wirklich – aber leider nicht in der Weltsicht jener, die diesen Unsinn vertreten. Das westliche Denken fällt hier weit hinter die europäische Aufklärung zurück und nimmt von neuem einen Zustand an, den man etwa im Jahre 1000 unserer Zeitrechnung verorten kann. Damals gab es – vor dem Aufkommen der sogenannten Scholastik – nicht einmal eine mit Vernunftgründen argumentierende Theologie, sondern nur einen unreflektierten Glauben an kirchliche Lehrsätze und Wunder. Die unbegreiflich scheinende Regression heutigen Denkens in Richtung Frühmittelalter lässt sich vielleicht mit dem – paradoxerweise einer allzu absolut gesetzten Vernunft geschuldeten – Verlust aller traditionellen Religiosität (mit Ausnahme des Islams) und auch aller positiven weltlichen Utopien erklären. Ein solches Sinnvakuum tendiert aller Erfahrung nach dazu, sich mit Aberglauben zu füllen.

Hoffen auf den Kollaps konstruierter Denksysteme

Wie können wir als Minderheit, die noch vernünftig denkt und argumentiert, mit einer derart verkorksten Einstellung der Mehrheit unserer Mitmenschen umgehen? Eine pessimistische Schlussfolgerung aus dem bisher Gesagten erscheint leider als nahezu unvermeidlich: Es wird nicht möglich sein, die Gegenseite durch Vernunftgründe zu überzeugen, denn ohne eine allgemein geteilte Vorstellung einer objektiven Wirklichkeit gibt es auch keinen sinnvollen Begriff von „Wahrheit“. Alle Versuche, eine solche Wahrheit wiederherzustellen, müssen am Konstruktivismus abprallen, der in seiner eigenen Vorstellungswelt nicht einmal lügt, sondern sich lediglich mit hegemonialer Gestaltungsmacht seine eigene Wirklichkeit formt. Es bleibt nur das Vertrauen darauf, dass auch die Gegenseite irgendwann die Realität nicht mehr ignorieren kann. Das kann aber nur dadurch geschehen, dass der Wahn an irgendeinem Punkt derart schmerzhaft mit der Wirklichkeit zusammenprallt, dass das willkürlich konstruierte Denksystem kollabiert.

Ohne ein katastrophales Scheitern, das natürlich auch uns „Rationale“ mit erfassen wird, kann die Ideologie des Unsinns also leider nicht enden. Eine mildere Variante einer solchen Rückkehr zur Vernunft könnte allerdings darauf aufbauen, dass in der Gesellschaft möglicherweise eine große Grauzone zwischen Konstruktivismus und Aufklärung existiert. In dieser Grauzone wären Menschen zwar nicht wirklich vom konstruierten Unsinn überzeugt, aber wären aufgrund eines erlernten Vertrauens in die etablierte Politik und ihre Medien lange Zeit bereit, seine Trugbilder als richtig anzunehmen. Die Aufklärungsarbeit der Gegenöffentlichkeit könnte in diesem gesellschaftlichen Bereich eine langsame, aber letztlich unaufhaltsame Wirkung erzielen. Immerhin beabsichtigt nach jüngsten Umfragen bereits etwa jeder dritte Wahlberechtigte, eine oppositionelle Partei jenseits von CDU/CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken zu wählen, in Ostdeutschland sogar fast jeder zweite.

Ein hybrider Weltkrieg

Aus dem Widerstand gegen die Ideologie des Unsinns folgt für mich eine klare Handlungsmaxime: Wer sich dem Konstruktivismus und der Ideologie des Unsinns widersetzen will, darf unter keinen Umständen selbst Scheinrealitäten konstruieren und damit zusätzlichen Unsinn erzeugen. Beispiele dafür gibt es in oppositionellen Medien leider in nicht geringer Zahl. In einigen Fällen ist dies hoffentlich für die große Mehrzahl des Publikums leicht zu erkennen: “Chemtrails“, gesundheitlich relevanten „Elektrosmog“, ein von bösen Mächten gesteuertes Wettergeschehen und Reptiloiden gibt es nicht. Wer mit solchen Wesenheiten argumentiert, liefert dem politischen Gegner Steilvorlagen. Beim Begriff von „Verschwörungstheorien“ ist die Sache schon schwieriger. Dass ein hybrider Weltkrieg staatlicher und nichtstaatlicher Mächte untergründig das Weltgeschehen bestimmt, bezweifle auch ich nicht. Im Krisenjahr 2020 hat sich dieser hybride Krieg in Gestalt von Corona-Politik, der inszenierten, nihilistischen „Farbrevolution“ in Gestalt von “Black Lives Matter” und den seltsamen Begleiterscheinungen der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl überdeutlich an der Oberfläche gezeigt.

Man muss sich aber bewusst machen, dass man ohne Zugang zu Geheimdienstwissen über das Wesen dieses Hybridkrieges nur wenig aussagen kann. Versuche, hier klar – und vor allem monokausal – Schuldige zu benennen, müssen ins Leere laufen und werden ihrerseits schnell zu sinnlosen Ideologien: Freimaurer, das World Economic Forum, George Soros, das britische Königshaus und andere mögen jeweils eine gewisse Rolle im Great Game des hybriden Krieges spielen; wenn man einen diese Spieler zur Wurzel allen Übels erklärt und dies als große Erleuchtung verkauft, produziert man hingegen gefährlichen Unsinn. Vor allem ist “das Judentum” kein monolithischer Block, der in irgendeiner Weise koordiniert handeln würde. Wer diese Idee auch nur indirekt vertritt – etwa durch den Verweis auf nebulöse „globale Eliten“ – knüpft zumindest unbewusst an sehr dunkle Seiten unserer Geschichte an.

Fundamentalskeptizismus produziert ebenfalls Unsinn

Eine weitere, zielsichere Methode zur Produktion von Unsinn findet statt, wenn Selbstdenker und Wahrheitssucher in hoffnungsloser Selbstüberschätzung versuchen, die Fundamente ganzer Wissenschaften einzureißen. Das Bezweifeln der Existenz von Viren und Elementarteilchen gehört in diese Kategorie. Hier wird einfach übersehen, dass sogenannte „modellbasierte Evidenz“ eine allgemein anerkannte wissenschaftliche Methodik darstellt. Die Annahme menschengemachter schwerer Erdbeben widerspricht allem Wissen von Geologie und Geophysik. Auch der atmosphärische Treibhauseffekt kann seinem Wesen nach nicht geleugnet werden. Ich selbst habe ihn vor etwa drei Jahrzehnten in meinem naturwissenschaftlichen Studium als physikalisches und astronomisches Lehrbuchwissen kennengelernt, und kein Mensch wäre damals auf die Idee gekommen, dass es sich dabei um eine von finsteren Mächten ersonnene Lüge handeln könnte. Was allerdings heute sehr wohl einer Kritik bedarf, sind Ansprüche, mit Computersimulationen das Wetter des Jahres 2050 oder gar 2100 verlässlich vorhersagen zu können. Hierbei fehlt in entscheidendem Maße sicheres theoretisches Wissen etwa über Wärmeströmung (Konvektion) und Turbulenz, während der durch atmosphärische Spurengase verursachte Treibhauseffekt als solcher nicht zur Debatte stehen kann.

Der Widerstand gegen die destruktive Ideologie des Unsinns und eine maximale, in letzter Konsequenz sogar gewaltsame Abgrenzung davon sind herausragende Kennzeichen des russischen „Putinismus“. Der neue Ost-West-Konflikt wird dadurch zu einer vielleicht noch schärferen ideologischen Auseinandersetzung als der „alte“ zwischen 1945 und 1991. Trotzdem verkörpert aber das heutige Russland keineswegs aufklärerische Vernunft. Die Ideologie des Unsinns kann auch nicht als Rechtfertigung für den russischen Ukraine-Krieg dienen… denn die Ukraine ist von ganz anderen Einstellungen geprägt als von „wokem“ Denken. Wie wir also an den genannten Beispielen und Konflikten gesehen haben, liegt zwischen Erkenntnis und Unsinn zuweilen nur ein schmaler Grat, der nicht scharf definiert werden kann. Dies entwertet das hier geforderte Bekenntnis zur Vernunft allerdings nicht. Wahrheit ist – zumindest in den Naturwissenschaften – niemals ein endgültiger Besitz, sondern nur etwas, dem man sich durch beständigen methodischen Zweifel an dem, was man zu wissen glaubt, immer besser annähern kann. Die Ideologie des Unsinns verbietet aber gerade diesen Zweifel und verstellt so den Weg zu jeglicher Wahrheit. Ich beschließe diesen Text mit einer prägnanten und bleibenden Erkenntnis des Philosophen Odo Marquard (1928-2015): „Der Sinn, und dieser Satz steht fest, ist stets der Unsinn, den man lässt.“